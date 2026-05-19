【アマゾン タイムセール34%オフ】DOOGEE NOTE56XPRO、16,900円期間限定｜Android 16×6150mAh大容量×90Hz対応、“全部入り”スマホが1万円台へ

深圳市新义腾飞电子商务有限公司アマゾン タイムセール34%オフ DOOGEE NOTE56XPRO

DOOGEE JAPANは、人気SIMフリースマートフォン「NOTE56XPRO」の再入荷を記念し、Amazon Japanにて期間限定タイムセールを開催いたします。

通常価格25,900円（税込）のところ、期間限定で16,900円（税込）にて販売。最新Android 16、6150mAh大容量バッテリー、90Hz高リフレッシュレートディスプレイ、AI機能搭載など、日常使いに求められる機能を幅広く備えた高コストパフォーマンスモデルを、1万円台で購入できる特別セールとなります。

「スマホ価格が高騰する今、“普段使いに十分以上”の性能を、もっと手頃に。」

NOTE56XPROは、SNS、動画視聴、ネット検索、通話、ビジネス用途まで、毎日のスマホ体験を快適に支えるバランス型モデルとして設計されています。

【タイムセール情報】



製品名：DOOGEE NOTE56XPRO

通常価格：25,900円（税込）

タイムセール価格：16,900円（税込）

商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYFGXKHZ

販売先：Amazon Japan

セール期間：数量限定・期間限定

■ 6150mAh大容量バッテリーで、充電ストレスから解放

DOOGEE NOTE56XPRO ブルー色 イメージ図



NOTE56XPROは6150mAhの大容量バッテリーを搭載。長時間の動画視聴やSNS利用、外出時のナビ利用でも安心して使用できます。モバイルバッテリーに頼りがちなユーザーにもおすすめの1台です。

■ 90Hz対応6.56インチ大画面ディスプレイ



6.56インチHD+ディスプレイに加え、90Hzリフレッシュレートに対応。スクロール操作や動画視聴も滑らかで、エントリーモデルを超える快適な表示体験を実現しています。

■ Android 16 & AI機能搭載で、日常操作がよりスマートに



最新Android 16を採用し、AI機能にも対応。検索、翻訳、文章入力補助など、毎日のスマホ操作をより便利にサポートします。Google Playにも対応しており、普段使いのアプリもスムーズに利用可能です。

■ 最大32GB RAM拡張＋128GBストレージ



4GB物理メモリに加え、メモリ拡張技術により最大32GB RAMとして動作。さらに128GBストレージ＋最大2TB microSD拡張にも対応し、写真・動画・アプリも余裕を持って保存できます。

■ Widevine L1対応、Netflix高画質再生も可能



Widevine L1認証に対応しているため、Netflixや各種動画配信サービスを高画質で楽しめます。コストを抑えつつ、エンタメ性能にも妥協しない1台です。

■ 顔認証・指紋認証など、便利機能も充実



顔認証、側面指紋認証、デュアルSIM対応など、日常利用に便利な機能を幅広く搭載。SIMフリー仕様のため、幅広い通信キャリアで利用可能です。

「高性能＝高価格」の常識を覆す、今注目の高コスパスマートフォン。

NOTE56XPROは、“必要な機能をしっかり備えた、毎日使いやすいスマホ”を求めるユーザーに向けた、注目のSIMフリーモデルです。