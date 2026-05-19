[AROMA×AUDIO]ハイブリッドスピーカー[AROBERO]

ΩWV SOUND本社：大阪市の[ΩWV SOUND （オーヴサウンド）]、代表取締役：[川崎俊輔]）は、Bluetoothスピーカーを[AROBERO]の販売を開始。この製品は[商品の販売サイトURL]または、[各社ライフスタイルショップ］にて随時販売予定です。

商品概要

[AROBERO]は、アロマ機構を備えたBluetoothスピーカーです。天面にを備えたアロマポッドにアロマリキッドやパフュームなどを添加することで、再生する音楽にリンクし香りが排出されるという機能があります。[スピーカーメーカーだからこそ提案できる新しいカテゴリーのオーディオ]というコンセプトに基づいて設計されました。

商品詳細

当商品は、[天然木・クロ/ナチュラルの２カラー]を揃え、[当社Ｈ・Ｐ/各社ライフスタイルショップ]を通じて提供されます。具体的な発売予定は[2026／8月末～]となります。

また、【外殻が天然木の［AROBERO］】の他、【外殻が陶器製の［AROMICA］】も数量限定で販売します。クロ/シロの2カラーを揃えております。

価格

[AROBERO]の価格は[\60.000‐（税別）]です。

今後の展開

[ΩWV SOUND]は、蔦屋家電などのライフスタイルショップでの[AROBERO]の発売を皮切りに、[（無二）の機能を備えたスピーカーの販売を計画しております。］

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