マニュアルトランスミッション用シフトフォークの世界市場2026年、グローバル市場規模（1速・2速用、3速・4速用、5速用）・分析レポートを発表
2026年5月19日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「マニュアルトランスミッション用シフトフォークの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、マニュアルトランスミッション用シフトフォークのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、マニュアルトランスミッション用シフトフォーク市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は372百万ドルと評価されており、2031年には631百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は7.9％と比較的高く、自動車産業の継続的な需要を背景に市場拡大が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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マニュアルトランスミッション用シフトフォークは、変速機内でギアの接続および切り離しを行う重要な部品です。
シンクロナイザースリーブを軸方向に移動させることで選択されたギアを固定し、エンジンから車輪への動力伝達を可能にします。この機構によりスムーズな変速操作が実現され、自動車の走行性能と操作性に大きく寄与しています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。
製品タイプは1速および2速用、3速および4速用、5速用に分類され、それぞれ変速段数に応じた設計がなされています。用途別では乗用車と商用車に分かれており、特に乗用車分野での需要が市場を牽引しています。
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競争環境においては、Sodecia、SELZER Fertigungstechnik GmbH、Koki Engineering Transmission Systems GmbH、RICHMOND、RANDYS Worldwide, Inc.、Genuine Parts Company、Yongling、TREMEC、Changli Forging、Jiangsu Baojie Forgingなどが主要企業として挙げられます。
さらにZhejiang Zhengchang Forging、JMZZ、Huasheng Group、Hebei Grande Precision Machineryなども市場で重要な役割を担っています。各企業は製品品質と耐久性の向上を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。アジア太平洋地域では自動車生産の拡大により需要が増加しており、中国、日本、韓国が主要市場となっています。
北米や欧州では既存車両の需要や交換部品市場が市場を支えています。
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市場の成長要因としては、自動車生産の増加、変速機技術の進展、耐久性部品への需要拡大が挙げられます。一方で、電動車の普及に伴う手動変速機需要の変化が市場の課題となっています。
また、軽量化や高強度材料の採用により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「マニュアルトランスミッション用シフトフォークの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、マニュアルトランスミッション用シフトフォークのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、マニュアルトランスミッション用シフトフォーク市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は372百万ドルと評価されており、2031年には631百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は7.9％と比較的高く、自動車産業の継続的な需要を背景に市場拡大が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に分析されています。
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マニュアルトランスミッション用シフトフォークは、変速機内でギアの接続および切り離しを行う重要な部品です。
シンクロナイザースリーブを軸方向に移動させることで選択されたギアを固定し、エンジンから車輪への動力伝達を可能にします。この機構によりスムーズな変速操作が実現され、自動車の走行性能と操作性に大きく寄与しています。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。
製品タイプは1速および2速用、3速および4速用、5速用に分類され、それぞれ変速段数に応じた設計がなされています。用途別では乗用車と商用車に分かれており、特に乗用車分野での需要が市場を牽引しています。
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競争環境においては、Sodecia、SELZER Fertigungstechnik GmbH、Koki Engineering Transmission Systems GmbH、RICHMOND、RANDYS Worldwide, Inc.、Genuine Parts Company、Yongling、TREMEC、Changli Forging、Jiangsu Baojie Forgingなどが主要企業として挙げられます。
さらにZhejiang Zhengchang Forging、JMZZ、Huasheng Group、Hebei Grande Precision Machineryなども市場で重要な役割を担っています。各企業は製品品質と耐久性の向上を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。アジア太平洋地域では自動車生産の拡大により需要が増加しており、中国、日本、韓国が主要市場となっています。
北米や欧州では既存車両の需要や交換部品市場が市場を支えています。
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市場の成長要因としては、自動車生産の増加、変速機技術の進展、耐久性部品への需要拡大が挙げられます。一方で、電動車の普及に伴う手動変速機需要の変化が市場の課題となっています。
また、軽量化や高強度材料の採用により、新たな成長機会が期待されています。
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さらに、産業構造の分析では、原材料供給から製造、流通、最終顧客に至るまでの流れが整理されています。
販売チャネルや流通ネットワーク、顧客層の分析を通じて、企業が市場戦略を構築するための重要な情報が提供されています。
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