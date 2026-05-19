エリース豊島FC2026オフィシャルグッズ第1弾が販売開始！

コマースメディア株式会社

コマースメディア株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役 井澤 孝宏）は、オフィシャルパートナー契約を締結したエリース豊島FC(株式会社エリースフットボールグループ、本社：東京都豊島区、代表取締役CEO 中村 健太郎)の2026オフィシャルグッズ第1弾の販売を開始しましたのでお知らせいたします。

受注販売商品は公式オンラインストア限定、通常販売商品はオンラインストアおよびホームゲーム会場にてお買い求めいただけます。

製品情報

▽受注販売商品

特定の選手デザインを選べるタオルマフラーや、愛らしいユニフォームベアなど、ファン必見のアイテムをご用意しました。

- エリース豊島FCタオルマフラー（プレーヤー）各\2,800（税込）

サイズ：約W110cm×H20cm

素材：表/ポリエステル100％

裏/ポリエステル85％、ナイロン15％

- エリース豊島FCユニフォームベアチャーム 各\3,200（税込）

サイズ：約H10cm

素材：ポリエステル100％

パーツ：ボールチェーン

- エリース豊島FCユニフォームクッション 各\4,200（税込）

サイズ：約W32.7×H26cm

素材：ポリエステル100％

受注期間：2026年5月19日（火）～6月1日（月）23:59

発送予定：2026年7月上旬より順次発送

※受注販売商品は、公式オンラインストア限定での取り扱いとなります。

▽通常販売商品

スタジアムをエリースカラーに染める必須アイテム

- エリース豊島ＦＣ タオルマフラー (チームロゴ) 各\2,800（税込）

サイズ：約W110cm×H20cm

素材：表/ポリエステル100％

裏/ポリエステル85％、ナイロン15％

※通常販売商品については公式オンラインストアをはじめ、ホームゲーム会場などで販売予定です。

タオルマフラー (チームロゴ)タオルマフラー（プレーヤー）ユニフォームベアチャーム FPユニフォームベアチャーム GK

ユニフォームクッション FPユニフォームクッション GK

購入ページ

https://shop.aries-toshima.com/collections/originalgoods(https://shop.aries-toshima.com/collections/originalgoods)

＜注意事項＞

・オンラインストアでの購入時に豪雨や地震などの気象状況により到着が遅れる場合がございます。

・ホームゲーム会場での販売に関しては、悪天候時は中止又は時短販売をする場合がございます。

【会社概要】

社名 コマースメディア株式会社

代表者 代表取締役 井澤 孝宏

設立 2016年5月

本社所在地 東京都豊島区南大塚3丁目20-6

福岡支店 福岡県福岡市中央区天神4丁目4-11

HP https://commerce-media.info(https://commerce-media.info)

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

コマースメディア株式会社 担当：広報部

メールアドレス：pr@commerce-media.info