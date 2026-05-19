“来るたびに楽しめる” 開業10周年企画第2弾！帰ってきた!『毎日アウフグース』/ LINEで無料券が当たるかも！？

株式会社BESTHERBS

株式会社BEST HERBS(https://www.best-herbs.jp/)（代表取締役社長:塚田正之）が運営する美楽温泉SPA-HERBS(https://spa-herbs.jp/)は、2026年5月20日に開業10周年を迎えました。日頃のご愛顧への感謝を込めて開催している「10周年記念企画」の第2弾として、2026年6月限定の特別イベントを開催いたします。

6月は、 “来るたびに楽しめる”多彩なイベントを展開。温浴・サウナ好きのお客様からご家族連れまで幅広いニーズや、世代のお客様にお楽しみいただける1か月です。

美楽温泉SPA-HERBS 開業10周年企画 第2弾 概要

・帰ってきた！『毎日アウフグース』

人気岩盤浴「烈紅（れっく）(https://spa-herbs.jp/spa/stone-spa.html)」で、応募から選ばれた熱波師たちが舞う、人気のイベントが復活。

・LINE友だち登録者さま限定！抽選会を開催

6月27日～30日、LINE友達登録(https://spa-herbs.jp/line.html)者限定で毎日10名に「次回使える入浴無料券」が当たる抽選会を実施。

・6月毎週月曜日・火曜日は「薬湯風呂」を開催

季節の変わり目に嬉しい、様々な効能の薬湯風呂が毎週2回登場！

・Live Kitchen美楽亭(https://spa-herbs.jp/meal/restaurant.html)のアルコールメニューがお得に！

6月1日～15日はジョッキビールを特別価格550円で提供。6月16日～30日はサワー全品を390円で販売。

※一部対象外商品あり。

・10日・20日・30日と「6」のつく日は、来館スタンプを2個プレゼント！

美楽温泉 SPA-HERBS（びらくおんせん スパハーブス）

ニフティ温泉年間ランキング2025にて全国総合ランキング1位を受賞6年連続での1位、史上初6連覇を達成いたしました。また、食事が美味しい温浴施設部門でも3年連続で1位を受賞いたしました。

住所：埼⽟県さいたま市北区植⽵町1-816-8

Tel：048-669-6626 営業時間：9:00～25:00

HP：https://spa-herbs.jp SNS： Instagram(https://www.instagram.com/spaherbs0520?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==) X(https://x.com/spaherbs0503?s=20)

報道関係からのお問い合わせ

株式会社BEST HERBS 広報

〒162-0064 新宿区市ヶ谷仲之町 3-5

email: bh-pr@best-herbs.jp HP: https://www.best-herbs.jp/