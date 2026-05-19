【開催レポート】最前線の研究者が集結する学術セミナー「マイクロバイオームエキスパート 2026」を開催 ～次世代の細菌叢解析技術とデータ統合の未来を議論～

株式会社Smart Gut

株式会社Smart Gut（本社：東京都中央区、代表取締役：酒井康光）は、マイクロバイオーム（細菌叢）研究の最前線で活躍する研究者を招き、最新の解析技術やデータサイエンスの応用をテーマとした学術セミナー「マイクロバイオームエキスパート 2026」を5月9日（土）に早稲田大学リサーチ・リノベーション・センター（121号館）コマツホールにて開催いたしました。

■ 開催の背景と目的

次世代シーケンサーの普及により、ヒトの健康状態や環境変動と密接に関わる腸内細菌をはじめとするマイクロバイオーム（細菌叢）の研究は、医療・食品・創薬など幅広い分野に急速な広がりを見せ、革新をもたらしつつあります。一方で、DNA抽出技術やデータ解析手法の差異による「結果の不一致」という技術的な課題も浮き彫りになってきました。（※1）

本セミナーは、マイクロバイオーム研究におけるプロトコルの標準化や、大規模メタゲノムデータの統合、AI（人工知能）を活用した新たな解析アプローチについて、基礎研究から産業応用に至るまでの最新成果と展望を多角的に議論し、産学の垣根を越えた知識交流と研究推進を目的に開催されました。

※1 Servetas SL et al., Commun Biol. 9(1):269, 2026.

■ 各セッションのハイライト

当日は、日本のマイクロバイオーム研究を牽引する3名の専門家にご登壇いただきました。

1. 質量分析と標準化による微生物同定の革新

国立研究開発法人産業技術総合研究所の関口勇地博士より、「マイクロバイオームの力を医療へ：最新計測技術がつくる新しい医薬品開発」というテーマで、質量分析技術を利用した迅速な微生物種同定法や、マイクロバイオーム解析における精度管理のための人工核酸標準物質の開発について解説がなされました。解析データの互換性と信頼性を確保することが、社会実装において不可欠であることが示されました。

関口勇地博士

2. 腸内細菌叢の進化と精密解析の重要性

株式会社Smart Gut 取締役CTOであり、東京大学名誉教授の服部正平博士は「腸内細菌叢プロファイリングと国際比較」をテーマに、メタゲノム解析技術の変遷と国際的な研究の潮流を概観。特に、DNA抽出技術の違いが解析結果を大きく左右する事実を指摘し、真実に近い菌叢データを得るための厳密な技術選定が、正確で信頼性の高い研究の鍵になることを強調しました。

服部正平博士

3. データ統合とAIが拓くゲノム言語モデルの展望

国立遺伝学研究所の黒川顕博士より、「バイオ生成AIが切り拓くマイクロバイオーム研究」をテーマに、大規模メタゲノムデータの統合とAI（ゲノム言語モデル）を活用した次世代の環境解析について講演が行われました。微生物を精密な環境センサーとして利用する研究の進展や、技術的差異が解析結果に与える影響の重要性、ならびに過去データの再評価の必要性について提言されました。

黒川顕博士

■共催機関のご紹介

早稲田大学先進生命動態研究所

早稲田大学先進理工学研究科（Advanced Science and Engineering, ASE）は、物理・化学・生命・情報・環境など先端科学技術を横断的に探究する大学院研究科。国内外の第一線の研究者を擁し、基礎から応用・社会実装まで幅広い研究を展開している。生命医科学専攻では、神経科学・細胞生物学・マイクロバイオームなど生命の根幹に迫る研究が精力的に行われており、本セミナーはASEと産業界との知識交流・研究推進を目的として企画されました。

■ Smart Gutの取り組みと今後の展望

株式会社Smart Gutは、腸内細菌叢（ガット・マイクロバイオーム）の研究を通じて、人々の生活の質の向上を目指すライフサイエンス企業で2017年に設立（旧称：株式会社Smart Lab）されました。

「ヒトは、ヒトの細胞と常在菌の共生からなる超生命体（superorganism）である」という科学的視点を軸に大学や医療機関と連携したマイクロバイオーム研究を推進し、真に科学的根拠のある製品・サービスの開発・提供に取り組んでいます。

本セミナーでも議論された「用いるDNA抽出技術の違いによる解析結果の差異」という学術・業界全体の課題に対し、当社は服部正平博士の知見を基盤とし、腸内細菌叢の実態を忠実に再現した独自のDNA抽出・解析プロトコルを確立しています。現在、この技術はアカデミア・医療機関・企業向けの「細菌叢解析支援事業」として信頼性の高い研究や商品開発にご活用いただいております。

また、当社はこの厳格な解析技術を土台として、一般（個人・法人）向けに腸内環境の“見える化”を行う次世代の腸内細菌叢DNA検査サービス「Smart Gut Score（スマートガットスコア）」の展開を今夏予定しています。今後も最先端の研究知見と科学的根拠に基づいた精緻なデータ提供を通じ、研究の発展と人々の健やかな生活づくりのサポートに貢献してまいります。

■ 登壇者・座長プロフィール

▶︎登壇者

関口 勇地 博士（Yuji Sekiguchi）

国立研究開発法人産業技術総合研究所 生命工学領域 総括研究主幹

マイクロバイオーム解析の高度化を追求する環境微生物工学者。次世代シーケンシングや質量分析技術を活用した新規解析技術の開発に取り組んでおり、未培養微生物の検出・同定、マイクロバイオーム解析の定量性・信頼性向上に関する研究で知られている。これら技術開発を通じ、新しい微生物製剤の開発にも従事。

服部 正平 博士（Masahira Hattori）

株式会社Smart Gut 取締役CTO / 東京大学名誉教授 / 早稲田大学理工学術院招聘研究員

腸内細菌叢研究の世界的第一人者。腸内細菌DNA抽出プロトコルの標準化や免疫を制御する腸内細菌群の同定など、生命医科学に直結する成果を次々と発表。Clarivate「Highly Cited Researchers」にマイクロバイオーム分野で6年連続選出。国際ヒトマイクロバイオームコンソーシアムの組織委員長として世界規模の研究を牽引した、日本を代表する生命科学者。

黒川 顕 博士（Ken Kurokawa）

国立遺伝学研究所 情報研究系 教授 / 副所長

微生物ゲノム進化と環境マイクロバイオームの解明に挑むゲノム情報科学者。2004年に日本で初めての本格的なメタゲノム解析に着手し、国内メタゲノミクス研究のパイオニアとして知られる。微生物統合データベース「MicrobeDB.jp」の構築・運用を主導し、微生物の進化・群集ダイナミクスから生命と地球の共進化までをゲノムレベルで解き明かす研究を推進。

▶︎座長

大島 登志男 教授（Toshio Ohshima）

早稲田大学 先進理工学部 生命医科学科 教授 / 医学博士

神経発達・神経再生の分子メカニズム解明を中心に研究を展開する神経科学者。神経特異的キナーゼCdk5の個体レベルでの機能解析や、CRMPをターゲットとした脊髄損傷・神経変性疾患の治療戦略開発など、臨床応用に直結する成果を継続的に発表。近年はアルツハイマー病における成体神経新生の減少メカニズムにも新知見を提供。Scopus掲載論文数156本、被引用数7,600件超、h-index 44と国際的に高い評価を受け、早稲田大学リサーチアワードを複数回受賞。

■ 会社概要

会社名：株式会社 Smart Gut

所在地：東京都中央区八重洲二丁目1番1号 YANMAR TOKYO 12階

代表者：代表取締役 酒井康光

事業内容：細菌叢解析事業 / ルミナコイド事業 / 共同研究/開発(情報基盤構築)事業 / ライフサイエンス教育事業

コーポレートサイト：https://www.smart-gut.com/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社Smart Gut 広報担当

メールアドレス：pr@smart-gut.com

【その他各種お問い合わせフォーム】

https://www.smart-gut.com/contact

（返信にお時間がかかることがございます。予めご了承ください。）