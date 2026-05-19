わんダフルネイチャーヴィレッジ「あじさいまつり2026」開催のお知らせ

株式会社東京サマーランド

株式会社東京サマーランド（所在地：東京都あきる野市、代表取締役社長：武市 敬）が運営するアウトドア複合施設「わんダフルネイチャーヴィレッジ」にて、本年も初夏の風物詩「あじさいまつり2026」を開催いたします。わんダフルネイチャーヴィレッジのあじさいまつりは、地域の方々に親しまれ、訪れた人を癒す初夏の観光イベントとして開催されてきました。本年も多くの方のご来訪をお待ちしております。

わんダフルネイチャーヴィレッジ「あじさいまつり2026」概要

（写真：アナベルの雪山（2025年インスタフォトコン優秀賞作品）

■開催期間 2026年6月6日（土） ～ 7月5日（日） ※期間中は無休

■営業時間 9：00～17：00

■入園料金 おとな（中学生以上） 850円 ／ 犬 （1頭） 850円 ／ 小学生以下 無料

■駐車料金 乗用車 700円 ／ 二輪車 300円 ／ バス 2,000円

■交通案内

●自家用車 中央道八王子IC（都心方面から第2出口）より約10km/圏央道あきる野ICより約3km

●公共交通 JR五日市線秋川駅より路線バス（西東京バス）東京サマーランド行サマーランドバス停下車（約10分）⇒サマーランド入口より無料シャトルバスを利用（約5分）

■URL https：//www.wnv.tokyo/intro/hiking/ajisai(https://www.wnv.tokyo/intro/hiking/ajisai)

■所在地 東京サマーランド内わんダフルネイチャーヴィレッジ（〒197-0832 東京都あきる野市上代継600）

■その他 犬の入園には『狂犬病予防接種注射済』が証明できるものと三種以上の『混合ワクチン予防接種証明書』（いずれも接種日より１年以内）が必要になります。

わんダフルネイチャーヴィレッジあじさい山の紹介

【わんダフルネイチャーヴィレッジあじさい山について】

約3万平方メートル のあじさいエリアでは、約60品種15,000株のあじさいが、例年6月上旬から7月上旬に見ごろを迎えます。あじさいエリアの入口では、山の麓に咲き誇る白とピンクのアナベルや、自然に溶け込む庭園（ナチュラルガーデン）の魅力が、訪れる人を優しく迎えます。色とりどりのあじさいに包まれたハイキングコースを進むと、斜面一面を純白に染める「アナベルの雪山」が広がります。山頂の展望台から見える奥多摩の雄大な山並みと、清流・秋川を見渡せる絶景も必見です。

（写真：アナベルの雪山）（写真：展望台からの眺望）（写真：ナチュラルガーデンの様子１.）（写真：ナチュラルガーデンの様子２.）

【あじさい観賞ルート】

あじさいエリアは、入園口付近からあじさいに囲まれた観賞ルートが広がり、山の麓には白とピンクのアナベルの丘が広がります。さらに坂道を進むと、「アナベルの雪山」や奥多摩の雄大な山並みを一望できる展望台に続きます。

（写真：白とピンクのアナベルの丘）

園内の観賞ルートは、「アナベルの雪山」まで、舗装された道が続いています。また、よりお花の近くを通り、観賞を楽しみたいお客様には、ハイキングコースもございます。

（写真：観賞ルートのあじさい１.）（写真：観賞ルートのあじさい２.）（写真：観賞ルートのあじさい３.）

近年では、花を観て愛でるだけでなく、お気に入りのスポットを決め、衣装など世界観を装い、写真を楽しむ方も増えています。

※営利目的の撮影、ライブ配信、大掛かりな機材を使用しての撮影などは、事前に申請が必要です。

【愛犬と一緒にあじさい観賞】

わんダフルネイチャーヴィレッジは、『愛犬と一緒にアウトドアを満喫できる』というコンセプトに基づいたアウトドア複合施設です。都内最大級のドッグラン・ドッグプール・レストラン・バーベキュー・オートキャンプなどが完備されています。わんちゃんファーストの施設ならではのあじさい観賞を、ぜひお楽しみください。

（写真：わんちゃん×あじさい１.）（写真：わんちゃん×あじさい２.）（写真：ドッグプール）（写真：ドッグラン）（写真：カフェレストラン AZEKIRI）（写真：カフェレストラン AZEKIRI パンケーキ）

【冷た～い足湯体験を開催】

6月13日（土）～28日（日）の土日限定で、ハイキングコース入口付近（特設会場）にて、地域内の温泉を楽しめる足湯体験コーナーを展開いたします。例年実施している足湯イベントですが、近年初夏から暑さが増している背景を踏まえ、温泉の泉質はそのままに、冷たい足湯をご体験いただけます。観賞前にひと涼みや、散策後のクールダウンや休憩としてご提供いたします。

※雨天等で外気温が低い場合は温かい足湯をご提供いたします。

※実施日は予告なく変更になる場合がございます。

（写真：足湯会場の外観）（写真：過去出店したの足湯の様子）

【あじさいの開花状況】

本年のあじさいの開花状況について、見どころである「アナベルの雪山」など、山頂付近の一部エリアにおいて、例年に比べ開花状況が芳しくない可能性があります。要因の一つとして、昨年からの酷暑や渇水の影響により、生育初期に十分な水分を確保できなかったことが考えられます。そのような状況ですが、訪れたお客様があじさい観賞を最大限楽しめるよう、園内環境整備のスタッフを中心に、引き続きあじさいを大切に育て、周辺の草木の手入れや景観整備を丁寧に行うなど、園内環境の維持・管理に日々努めております。

また、山の麓でもあじさい観賞をお楽しみいただけるスポットがある他、多様な植物があるナチュラルガーデンにも力を入れております。園内を広く散策しながら、多彩な景観をご観賞いただけます。

秋川渓谷あじさいまつり2026も開催

開催期間中は、あきる野市内にあるあじさいの名所「南沢あじさい山」と連携し、「秋川渓谷あじさいまつり2026」として両施設を利用できるお得な共通チケットの販売を予定しております。

この両施設を訪れることで、「あじさい」だけでなく秋川渓谷の文化や自然の魅力に触れることができます。この取り組みはあきる野市、一般社団法人あきる野市観光協会、あきる野商工会が後援となり、秋川渓谷の魅力を発信し、地域への観光誘致、活性化を目的としています。

■開催期間 2026年6月6日（土） ～ 7月5日（日）

■共通企画 インスタフォトコンテスト 「#秋川あじさい2026」 他

■共通チケット わんダフルネイチャーヴィレッジと南沢あじさい山の2施設がご利用可能な共通チケット

おとな（中学生以上）1名 1,000円

※わんダフルネイチャーヴィレッジは小学生以下無料

※南沢あじさい山には駐車場がございません。

■主催 秋川渓谷あじさいまつり実行委員会 （株式会社do-mo、株式会社東京サマーランド、

株式会社グッドライフ多摩）

■URL https://tokyomountain-tours.jp/ajisaimatsuri/

■後援 あきる野市、一般社団法人あきる野市観光協会、あきる野商工会

■協力 一般社団法人大多摩観光連盟、西東京バス株式会社、横川観光株式会社、東京都立五日市高等学校、西の風新聞、イマタマ、東京マウンテンツアーズ