4K出力・有線LAN・カードリーダーなど充実の10ポート搭載、コンパクトな10in1ドッキングステーションを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、USB Type-Cケーブル1本でノートパソコンの機能を大幅に拡張できる、10個の接続ポートを搭載した据え置き型ドッキングステーション「USB-CVDK22」を発売しました。

本製品は、4K対応のHDMIポートや安定した通信を実現する有線LANポート、高速データ転送が可能な各種USBハブに加え、SD・microSDカードリーダーや3.5mmオーディオジャックまで備えたオールインワンモデルです。デスクに据え置くことで、外出先から戻った際もケーブルを1本接続するだけで、モニターやマウス、ネットワーク環境への即座な復帰が可能になります。設置場所を選ばないコンパクト設計ながら、散らかりがちな周辺機器をスマートに集約しつつ、機能的なワークスペースを構築します。

【掲載ページ】

品名：USB Type-Cドッキングステーション（10in1）

品番：USB-CVDK22 標準価格：13,200円（税抜き 12,000円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=USB-CVDK22

ケーブル1本で機器を一括接続、作業環境を瞬時に構築

Type-Cケーブル1本の抜き差しで、拡張用ディスプレイやUSB機器を一括で接続・解除！

すべてのケーブルを抜き差しする必要がないので手間が省けます。

これ一つあれば安心！充実の10ポート

コンパクトながら10ポートを備え、4K映像出力や有線LAN、USBハブ、SD・microSDカードリーダー、3.5mmオーディオ接続まで対応した据え置き型ドッキングステーションです。

長さ変更、故障時の交換ができるケーブル着脱式

ケーブル一体型ではなく着脱タイプなので、設置場所や取り回しに合わせてお手持ちのケーブルに交換することができます。また、付属ケーブルが故障した場合も、交換して本体を使い続けることができて経済的です。※交換するケーブルが対応規格を満たしている必要があります。

デスク上でジャマにならない小型タイプ

コンパクト設計でデスクを広く使えます。よく抜き差しするポートは前面に、常時接続するポートは背面に配置。ケーブルを後ろに流せるので、デスク周りをスッキリ整理できます。

ドライバ不要。差すだけですぐ使える

パソコンと接続すると自動的に本製品が認識され、映像出力の開始と各USBデバイスが認識されます。

MACアドレスが変わらない。パススルー機能搭載

PC固有のMACアドレスをそのまま利用できるため、セキュリティ制限のある環境でも、再設定なしで即座に有線接続が可能です。※MACアドレスパススルー対応のパソコンでのみ使用可能です。

ノートパソコンを充電しながら使える

別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで、映像出力やデータ通信をしながら、同時にノートパソコンへ給電を行うことができます。

ウルトラワイドモニターに対応

本製品は、ウルトラワイドモニターUWQHD（3440×1440）での動作を確認しています。

ウルトラワイドモニターへの出力、PC給電、周辺機器接続がケーブル1本で完結します。

デスクスペースを最大化するとともに、接続後すぐに広大な作業領域を構築でき、業務効率を高めます。※【動作確認済みモニター】Dell U3415WB (3440×1440)

HDMIで大型モニターに画面出力

最大4K（3840×2160）解像度に対応しているため、資料作成や動画視聴を高精細な大画面で快適に楽しめます。

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【関連ページ】

ドッキングステーション・ドッキングハブ

https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/dockingstation/index.html

USBハブ

https://www.sanwa.co.jp/product/input/usbdev/index.html

HDMI変換アダプタ

https://www.sanwa.co.jp/product/cable/hdmi_adapter/index.html

映像変換コンバータ・変換アダプタ他

https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/changer/converter/index.html

ディスプレイケーブル検索

https://www.sanwa.co.jp/product/cable/display/search/

映像変換アダプタ検索

https://www.sanwa.co.jp/product/cable/display/adapter.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/USB-CVDK22

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https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5952-b8a025ffaed08b7ffa45c31c5e5a38b0.pdf