夏からの大学受験対策で逆転合格を目指そう！2026年度夏期講習の申し込み開始！【武田塾】

株式会社A.ver

大学受験の学習塾「武田塾(https://www.takeda.tv/)」を全国に展開している株式会社A.ver(本社：東京都文京区、以下「武田塾」)から、2026年度夏期講習の申し込み開始をお知らせいたします。

武田塾では、毎年夏休みの時期に合わせて夏期講習を開講しており、既存の塾生に限らず、短期集中で学習を立て直したい多くの生徒にご参加いただいています。

夏は生活リズムが崩れやすく、受験生にとっても中だるみしやすい時期です。

だからこそ、「夏だけタケダ」では、武田塾のメソッドである自学自習を通じて学習習慣を仕切り直し、受験勉強を再加速させる機会を提供しています。

特に、まだ受験勉強を本格化できていない高校3年生にとって、夏は志望校合格に向けて本気で動き出す最後の大きなチャンスでもあります。

武田塾では、一人ひとりの学力や志望校に合わせた個別指導と学習管理により、それぞれに最適な学習方法を提案し、限られた夏休みの時間を最大限に活用できるよう支援しています。

また、「夏だけタケダ」では、高校3年生だけでなく、高校1・2年生を対象としたコースも展開しています。

早い段階から学習習慣を整え、受験を見据えた準備を進めることで、今後の学力向上と志望校合格に向けた土台づくりをサポートしてまいります。

■武田塾の夏期講習「夏だけタケダとは？」

「夏だけタケダ」は、武田塾の勉強法を1か月間体験できる夏期特別講習です。

一般的な塾や予備校のように、夏期講習用の特別な授業を受ける形式ではなく、普段の塾生と同じように、自学自習を中心とした学習方法に取り組むことが特長です。

武田塾では、授業を受けること自体を目的にせず、「わかる」だけで終わらず「できる」ようになるまで進める学習を重視しています。

そのため「夏だけタケダ」でも、参考書を使った自学自習をベースに、一人ひとりの得意不得意や理解度に合わせて、無駄のない正しい勉強法を身につけていくことを目的としています。

英語・数学はもちろん、苦手な科目にも対応しており、夏休みの1か月で学習習慣の立て直しや、今後の受験勉強の土台づくりにつなげることができます。

夏だけタケダの受講特典

「夏だけタケダ」は、1か月間入会金無料で受講できる点が大きな特長です。

まずは気軽に武田塾の勉強法を体験し、自分に合った学習スタイルかどうかを確認したうえで、夏以降の学習につなげることができます。（※「夏だけタケダ」を経て武田塾に正式入塾する場合には、別途入会金が必要です。）

また、質問対応サポートも用意されており、わからない問題が出てきた際には理解を深めながら学習を進められます。

■夏だけタケダの詳細

お申し込み期間

2026年6月1日(月)～2026年8月31日(月)

受講期間

2026年6月1日(月)～2026年9月30日(水)の間で1か月

※各校舎が定めるカレンダーにおいて4週間となるため、開始日によっては4週間よりも短くなることもあります。

対象学年

小学生・中学生・高校生・既卒生

※校舎によっては小学生・中学生に対応していない場合がございます。

■お申し込み方法

以下の夏期講習特設ページより受け付けております。

お近くの武田塾校舎を選択または、お近くに武田塾がない場合はオンラインを選択して、ぜひお申し込みください。

https://www.takeda.tv/summer/

日本初！授業をしない「武田塾」とは

武田塾は、日本で初めての授業をしない塾です。授業をしても成績は上がりませんし、ほかの生徒と差がつきません。自主学習が最も大切だと考え、「独学」の方法を伝えます。

武田塾では他の塾と全く違った指導法によって、劇的な逆転合格者を続出させています。

近くに武田塾の校舎が無い場合はオンラインで特訓が受けられる「武田塾オンライン(https://www.takeda.tv/online/)」をご利用ください。

株式会社A.verについて

社 名： 株式会社A.ver

設 立： 2004年12月7日

本 社： 〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目8-3 天野ビル本館4階

事業内容： 学習塾「武田塾」の運営

U R L： https://aver.co.jp/