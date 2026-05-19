CGOドットコム、サントリーと共に若者の外食機会創出に向けた営業連携を開始

合同会社CGOドットコム

合同会社CGOドットコム(本社：東京都、総長：バブリー／以下「CGOドットコム」)は、サントリー株式会社（以下「サントリー」）と共に、若者の外食需要を高めるため、若年層のインサイトを活用した営業連携を開始しました。

サントリーの市場開発本部では、外食市場が回復傾向にある一方で、若年層の外食・飲酒離れに課題感を持っていました。

特に20代では「お酒を飲まない」「外食の優先度が低い」といった価値観の変化が顕在化しており、従来のプロモーションだけでは来店動機の創出が難しくなっています。

また、既存顧客を維持しながら若年層を取り込む必要がある中で、企業側だけではリアルなインサイトの把握や有効な施策設計に課題を抱えていました。



こうした背景から、若年層の価値観や行動原理を深く理解し、認知から来店・リピートまでを見据えた施策へとつなげることを目的に、「若年層プロジェクト」が発足され、本プロジェクト推進の為にCGOドットコムと営業連携を開始しました。

CGOドットコムは2026年、サントリーに向けて、Z世代の外食需要を高めるための企画立案から実行支援までを一貫して行います。

「ギャル式(R)︎ヒアリング」によりZ世代の来店行動モデルを分析し、飲食店の課題を洗い出したうえで、企画の方向性を抽出。ヒアリングで獲得したインサイトを活用した販促アイデアを提案し、「若者を外食に引っ張り出す」ための施策を実行してまいります。

企業概要

サントリー株式会社

サントリー株式会社は、1899年創業の日本を代表する飲料・酒類メーカーです。「人と自然と響きあう」を企業理念に掲げ、ウイスキー、ビール、清涼飲料水、健康食品などを展開しています。「やってみなはれ」の精神で挑戦を続け、現在はグローバルに事業を拡大する国際的企業です。

HP：https://www.suntory.co.jp/

合同会社CGOドットコム

「世の中のバイブスをアゲる」ことをミッションに、社会的ギャップを価値に変換、ワークショップから企業のアウターブランディングなど幅広くサポートを行なっております。

主力サービスである「ギャル式ブレスト(R)︎」は、CGOドットコムが独自に開発した「ギャル式ブレスト(R)︎」のフォーマットを使用し、世の中の課題や企業が持つ悩みに対して、新たな切り口から解決に向けた「アイデアのタネ」を発見するプログラムです。

組織内の忖度文化の解消やコミュニケーションの円滑化、アウターブランディングとしてのクリエイティブアイデアの創出をサポートします。

▶︎三菱鉛筆(株)様や東急建設(株)様、札幌市役所様など、120社以上の企業団体様との導入実績

▶︎掲載メディア「news zero」「WBS（ワールドビジネスサテライト）」「Forbes Japan」「日本経済新聞」「日経MJ」「NHK」「激レアさんを連れてきた。」「スッキリ」など

・企業ホームページ: https://cgo-gal.com/

・X:https://twitter.com/gal_CGO

・Facebook:https://www.facebook.com/galcgo/

・Instagram:https://www.instagram.com/gal_cgo/

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