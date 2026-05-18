「アテニア」が5月18日（月）よりTikTok Shop へ本格参入　公式アカウントと美容部員アカウントの２つのアカウントで、デジタルでも“人”を感じる新しい体験をお届け

株式会社アテニア

株式会社アテニアは、2026年5月18日（月）より、公式TikTok Shop をオープンし、商品の販売を開始します。

公式TikTok Shop では、単に情報発信をするだけでなく、これまで大切にしてきた“ブランドの想い”と“直営店舗の接客体験”をデジタル上でも感じていただけるように「公式アカウント」と「美容部員アカウント」の２つのアカウントで発信をします。

２つのアカウントで目指すコミュニケーション

公式アカウントでは、アテニアブランドの想いや商品の品質・特⾧を丁寧に表現します。一方、美容部員アカウントでは、店頭でお客様と毎日接している美容部員が、自身の言葉でリアルなお声や体験、使いこなしのコツをライブ感覚でシェア。ブランドの上質さや公式ならではの安心感と、現場から生まれる親しみやすさの２つのイメージを伝えます。

TikTok Shopによって実現する、新しい購買体験

これまでのSNS は、情報接点としての役割が中心であり、閲覧から購入までに外部サイトへの遷移が必要になるなど、認知と購買が分断されていました。しかし、TikTok Shop は認知から購入までをアプリ内で完結できる仕組みを備えているため、ショート動画やLIVE 配信を通じて画面越しでも“人の温度感の伝わる接客”を行うことが可能になりました。オンラインでも店舗同様に、安心して商品を選んでいただける購買体験を提供していきます。

今後もデジタルを通じてお客様とつながる取り組みを推進し、お客様一人ひとりの美しさを引き出す接客を実現していきます。

アテニアとは

女性の本音に寄り添い、「品質」と「使い心地」にこだわって、確かな美しさを「続けられる価格」で提供するブランド。1989年の創業以来続くエイジングケア*研究から生まれる「確かな品質」と、五感に響く香りや触り心地など「官能品質」の追求、製造から販売までを一貫して自社で行うことにより実現する「適正価格」で、大人女性の肌も心も解き放つ上質な体験を提供します。

＊エイジングケアとは、年齢に応じたケアのこと

ブランドサイト：https://www.attenir.co.jp/brand/index.html

オンラインショップ：https://www.attenir.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/attenir_official/?hl=ja

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