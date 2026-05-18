DetonatioN FocusMe、フォートナイト部門 Rainy選手、世界大会「Esports World Cup 2026」出場決定

株式会社GameWith

株式会社GameWith（本社：東京都港区、代表取締役社長：今泉卓也、以下「当社」）の子会社である株式会社DetonatioN（本社：東京都港区、代表取締役社長：梅崎伸幸、以下「DetonatioN」）が運営するプロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」（以下「DFM」）のフォートナイト部門に所属するRainy選手が世界大会「Esports World Cup 2026」の出場権を獲得いたしましたので、お知らせいたします。

Rainy選手は5月1日～17日に行われた大会「リロードエリートシリーズ #3」で見事、優勝の成績を収め、サウジアラビア・リヤドで実施予定の世界大会「Esports World Cup 2026」の出場権を獲得いたしました。

つい先日、公式世界大会「FNCS Major 1 Summit」の出場権を獲得したばかりのRainy選手ですが、二ヶ月続けて、世界大会出場を確定させる快挙となります。

なお「Esports World Cup 2026」では既にDFM 格闘ゲーム部門のGO1選手が「餓狼伝説 City of the Wolves 部門」の昨年度チャンピオンとしての出場が決定しており、Rainy選手と共に好成績を上げることができれば、DFMの二年連続となるチームポイントランキング入賞にも大きな期待が持てます。

「Esports World Cup 2026」に出場するDFM選手たちの応援を何卒よろしくお願いいたします。

■Esports World Cupとは

「Esports World Cup」(EWC) はサウジアラビア・リヤドで毎年夏に開催される、世界最大規模のeスポーツ大会です。FPSや格闘ゲームといった複数の競技タイトルが組み合わせており、全24タイトルを合わせた賞金総額は7,500万ドル（約115億円）にも上ります。

本大会独自の仕組みであるチームポイントランキングにも大きな賞金額が設定されており、DFMは2025年度大会で日本のチーム唯一となる入賞（14位）を獲得いたしました。

■大会概要

大会名：Esports World Cup 2026

大会日程：2026年7月6日（月）～8月23日（日）

フォートナイト部門：8月19日（木）～8月22日（土）

大会会場：サウジアラビア・リヤド

フォートナイト部門出場選手：Rainy(https://x.com/R4InyFN)

詳細：Fortnite | Esports World Cup(https://www.esportsworldcup.com/en/competitions/2026/fortnite)

株式会社DetonatioN

■DetonatioN FocusMeについて

DetonatioN FocusMe（DFM）は、世界大会出場経験を豊富に有する国内トップレベルのプロｅスポーツチームです。50名以上の選手、ストリーマー、スタッフを擁し、「世界の舞台での勝利」を理念に掲げています。

2025年に創設14周年を迎えた、日本で最も長い歴史を持つプロeスポーツチームの一つであり、日本・韓国・台湾の三拠点から国際リーグに参戦しています。

また、Esports World Cup 2025では、日本のチームとして唯一、クラブチャンピオンシップランキングで14位を獲得し、国際的な評価も高いチームです。

DetonatioN FocusMe ウェブサイト：https://team-detonation.net/

DetonatioN FocusMe X：https://x.com/team_detonation

DFM eSports X：https://x.com/DFMeSports

DFM VALORANT X：https://x.com/DFM_VALORANT

DFM 第五人格 X：https://x.com/DFM_IDV

DetonatioN FocusMe YouTube：https://www.youtube.com/@DetonatioNFocusMe

DetonatioN FocusMe VALORANT YouTube：https://www.youtube.com/@DFMVALORANT

DetonatioN FocusMe 第五人格 YouTube： https://www.youtube.com/@DFM-IdentityV



■株式会社DetonatioN概要

社名：株式会社DetonatioN

代表者：代表取締役社長 梅崎 伸幸

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2015年6月15日

事業内容：プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」の運営、選手・ストリーマーのマネジメント業務、eスポーツコンサルティングなど

資本金：10百万円（2025年5月末時点）

URL：http://detonation.jp/

株式会社GameWith

■株式会社GameWithについて

株式会社GameWithは、"ゲームをより楽しめる世界を創る"をミッションに掲げ、ゲーム攻略情報やゲーム紹介情報を取り扱うメディア事業、eスポーツ関連サービスや専属のクリエイターマネジメントを行うeスポーツ・エンタメ事業、NFTゲームや光回線事業等の新規事業を幅広く展開しています。今後もゲームに関する様々な事業を展開し、世界のゲームインフラを目指してまいります。



■株式会社GameWith 会社概要

社名：株式会社GameWith

代表者：代表取締役社長 今泉 卓也

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2013年6月3日

事業内容：ゲーム情報等の提供を行うメディア事業およびeスポーツ・エンタメ事業、ゲーマー向けISP事業、ならびにゲームに関連する新規事業

資本金：553百万円（2025年5月末時点）

URL：https://gamewith.co.jp/



※ GameWithの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社GameWithの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。