創業92年の老舗素麺メーカーが提案する「新しい食べ方」。そうめん専門店「てのべたかだや 北浜茶寮」、大阪・北浜に2号店オープン

株式会社 マル勝高田商店

創業92年の老舗手延べ素麺メーカーである株式会社マル勝高田商店（本社：奈良県桜井市、代表取締役社長：高田勝一、以下：マル勝高田商店）は、そうめん専門店「てのべたかだや」の2号店として、「てのべたかだや 北浜茶寮」を大阪 北浜・中之島エリアに、2026年5月18日にグランドオープンいたします。

そうめん専門店「てのべたかだや 北浜茶寮」について

「てのべたかだや 北浜茶寮」では、これまでの概念にとらわれない、新しい素麺の愉しみ方をご提案いたします。 温かな一椀や多彩な味付けに仕立てた、主役を飾る一膳としての素麺。そして、奈良産の食材を慈しみ、その想いを「茶寮」の名に託した四季折々の甘味。

カウンターを中心とした店内や川沿いのテラスは、都会の日常にありながら、ゆったりとした豊かで上質な空間です。お食事から甘味処としての午後のひとときまで、四季の移ろいとともに丁寧な時間をお過ごしいただけます。





【メニュー例】

極み鴨南蛮 税込 1,480円

極み鴨南蛮

鴨ロースと九条葱を合わせた逸品。鴨の旨みが漂う出汁とともに、素麺をお楽しみいただけます。

※そのほか、季節限定メニューや奈良の食材を活かした甘味など、多彩なメニューを展開予定





【てのべたかだや 北浜茶寮】

・店名：てのべたかだや 北浜茶寮

・所在地：大阪府大阪市中央区北浜2-1 北浜ビル 1F

・オープン日：2026年5月18日

・営業時間：11:00 ～ 21:00（L.O. 20:00）

・価格帯：1,000円～2,000円前後

・席数：43席（カウンター15席、テーブル12席、テラス16席）

・HP：https://www.tenobetakadaya.com/

・公式SNS：https://www.instagram.com/takadaya_kitahama

※掲載内容は現時点の情報であり、変更となる可能性がございます。





会社概要

株式会社マル勝高田商店は、1300年以上の歴史を持つ三輪素麺の伝統を受け継ぎ、奈良県三輪の地で手延べ素麺の製造・販売を行っています。

・会社名：株式会社マル勝高田商店

・本社所在地：奈良県桜井市芝374-1

・創業：昭和8年（1933年）10月

・設立：昭和52年（1977年）10月

・代表者：代表取締役社長 高田勝一

・事業内容：手延べ素麺の製造・販売、加工食品の製造・販売

・主なブランド：「三輪の神糸」

・公式サイト：https://miwa-takada.co.jp/

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本件に関する報道関係者用のお問い合わせ先

株式会社マル勝高田商店

窓口：松場

Tel：070-4173-1218

Mail：press@miwa-takada.jp