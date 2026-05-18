創業92年の老舗素麺メーカーが提案する「新しい食べ方」。そうめん専門店「てのべたかだや 北浜茶寮」、大阪・北浜に2号店オープン
創業92年の老舗手延べ素麺メーカーである株式会社マル勝高田商店（本社：奈良県桜井市、代表取締役社長：高田勝一、以下：マル勝高田商店）は、そうめん専門店「てのべたかだや」の2号店として、「てのべたかだや 北浜茶寮」を大阪 北浜・中之島エリアに、2026年5月18日にグランドオープンいたします。
そうめん専門店「てのべたかだや 北浜茶寮」について
「てのべたかだや 北浜茶寮」では、これまでの概念にとらわれない、新しい素麺の愉しみ方をご提案いたします。 温かな一椀や多彩な味付けに仕立てた、主役を飾る一膳としての素麺。そして、奈良産の食材を慈しみ、その想いを「茶寮」の名に託した四季折々の甘味。
カウンターを中心とした店内や川沿いのテラスは、都会の日常にありながら、ゆったりとした豊かで上質な空間です。お食事から甘味処としての午後のひとときまで、四季の移ろいとともに丁寧な時間をお過ごしいただけます。
【メニュー例】
極み鴨南蛮 税込 1,480円
極み鴨南蛮
鴨ロースと九条葱を合わせた逸品。鴨の旨みが漂う出汁とともに、素麺をお楽しみいただけます。
※そのほか、季節限定メニューや奈良の食材を活かした甘味など、多彩なメニューを展開予定
【てのべたかだや 北浜茶寮】
・店名：てのべたかだや 北浜茶寮
・所在地：大阪府大阪市中央区北浜2-1 北浜ビル 1F
・オープン日：2026年5月18日
・営業時間：11:00 ～ 21:00（L.O. 20:00）
・価格帯：1,000円～2,000円前後
・席数：43席（カウンター15席、テーブル12席、テラス16席）
・HP：https://www.tenobetakadaya.com/
・公式SNS：https://www.instagram.com/takadaya_kitahama
※掲載内容は現時点の情報であり、変更となる可能性がございます。
会社概要
株式会社マル勝高田商店は、1300年以上の歴史を持つ三輪素麺の伝統を受け継ぎ、奈良県三輪の地で手延べ素麺の製造・販売を行っています。
・会社名：株式会社マル勝高田商店
・本社所在地：奈良県桜井市芝374-1
・創業：昭和8年（1933年）10月
・設立：昭和52年（1977年）10月
・代表者：代表取締役社長 高田勝一
・事業内容：手延べ素麺の製造・販売、加工食品の製造・販売
・主なブランド：「三輪の神糸」
・公式サイト：https://miwa-takada.co.jp/
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本件に関する報道関係者用のお問い合わせ先
株式会社マル勝高田商店
窓口：松場
Tel：070-4173-1218
Mail：press@miwa-takada.jp