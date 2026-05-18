サウンドアプリ　「Triangles」　Steam・AppStoreにて配信開始

株式会社DETUNE

株式会社DETUNE（代表取締役社長：佐野信義）は、サウンドアプリ「Triangles」をSteamおよびApp Storeにて配信中であることをお知らせします。

これまでのDAWは、厳密な一本の時間軸に音を縛りつけるものでした。「Triangles」はその束縛から解き放たれた世界です。時間ではなく、空間に音を置く。ボールが三角形に触れるたびに音が生まれ、あなたが作った幾何学の宇宙が、自由に、永遠に鳴り続けます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vw1dEHYt7Y0 ]

製品概要

「Triangles」は、フィールドに三角形を自由に配置し、ボールを弾ませることで音を生み出していくクリエイティブなサウンドアプリです。三角形の配置を工夫し、ノートやオクターブを調整しながら、あなただけのサウンドスケープを作り上げることができます。

音楽制作の知識や楽器演奏のスキルは一切不要。形と動きが音楽になる、年齢を問わず誰もが楽しめる新感覚のクリエイティブ体験をお届けします。

なお本作は、株式会社DETUNEの佐野電磁（sanodg/佐野信義）が、ゲーム音楽作曲家としてのキャリアと、KORG DS-10（Nintendo DS）、KORG Gadget（Nintendo Switch / PlayStation / Meta Quest）等のソフトウェア開発で培ったノウハウを活かし、AI「Claude」（Anthropic社）との対話により1人で開発からリリースまで行った初めてのアプリです。

特徴

・広大なフィールドに三角形を自由に配置

・ボールが三角形に当たると音が鳴る直感的なメカニズム

・画面右側の音は右から聞こえる、リアルなステレオパンニング

・画面外の音も知覚でき、距離に応じてリバーブ（残響）が深くなる音響設計

・ズームアウトするほどにリバーブが深くなり、フィルターがかかっていく空間演出

・複数のボールタイプがもたらす、それぞれに異なるサウンド

・オリジナルのWAVファイルを最大8つまでインポート可能

・スケールとキーの選択機能により、直感的な操作でも音楽的なハーモニーを実現

・ノート・三角形・ボールをワンクリックでランダム化

・コピー＆ペーストで、まるで絵を描くように音楽を構築

・三角形・ボール・背景の色を自由にカスタマイズ可能

・作品のセーブ＆ロードに対応

製品情報

タイトル：Triangles（Steam）/ Triangles by DETUNE（iOS）

配信状況：配信中

プラットフォーム：Steam / App Store

価格：1350円（Steam）/ 1500円（iOS）

開発・販売：株式会社DETUNE

Steam：https://store.steampowered.com/app/4594920/Triangles/

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/triangles-by-detune/id6767820667

公式サイト：https://www.detune.co.jp/Triangles.html

株式会社 DETUNE

社名：株式会社DETUNE（デチューン）

代表取締役：佐野信義（佐野電磁 / sanodg）

事業内容：音楽制作ソフトの開発・販売、楽曲制作、ビデオゲームサウンドディレクション

公式サイト：https://www.detune.co.jp/

佐野信義（sanodg / 佐野信義）

ゲーム音楽作曲家・ゲームサウンドディレクター・音楽制作ソフトプロデューサー

株式会社DETUNE代表取締役社長

「リッジレーサー」「鉄拳」「ドラッグ・オン・ドラグーン」「ビートマニア」「グルーヴコースター」などのゲーム楽曲制作、「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて」等のサウンドディレクションを担当。

Nintendo DS用音楽制作ソフト「KORG DS-10」などの開発も手掛ける。

「KORG Gadget for Nintendo Switch(TM)」「KORG Gadget VR」 「KORG Gadget for PlayStation(R)」プロデューサー。

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