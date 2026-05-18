【あみやき亭松阪店限定】人気のご当地メニュー　　　　　　　　『半額＆特別価格の鶏焼肉フェア』　5月18日（月）～6月7日（日）まで開催決定。

株式会社あみやき亭

【あみやき亭 松阪店】限定イベント開催！

大人気の鶏焼肉単品が半額、盛り合わせやサイドメニューも特別価格でご奉仕。

物価高の折、お客様にあみやき亭でお食事を楽しんでいただきたいという想いから、期間限定の特別価格でご提供します。

■松阪のソウルフードをお値打ち価格で提供

今回のフェアでは、松阪のソウルフードとして知られる 鶏焼肉の単品を半額で、セットメニューやサイドメニューは特別価格で お値打ちにご提供します。

■家族や仲間と楽しむ焼肉時間

家族での食事や仲間との集まりの焼肉時間にぴったりのイベントとして、地域の皆様に楽しんでいただけるフェアとなっています。

みんなでワイワイ焼肉するなら、ぜひ、あみやき亭 松阪店へお越しください。

【開催期間】3月30日（月）～売り切り次第終了

【開催店舗】 あみやき亭 松阪店

住所：三重県松阪市駅部田町1039-1

電話番号：0598-25-5529

営業時間：月～金曜日17:00～23:00/土日祝日16:00～23:00

定休日：年中無休

■株式会社あみやき亭について

ご予約はこちら :https://www.hotpepper.jp/strJ001027314/yoyaku/hpds?siteId=_matsusaka

「国産牛をお値打ち価格で」をモットーに、全国で焼肉チェーンを展開。肉のプロが厳選した仕入れと、徹底した品質管理により、安心・安全で美味しい焼肉体験を提供し続けています。

公式HP：【公式】https://amiyakitei.jp/

公式Instagram：【公式】https://www.instagram.com/amiyaki_official/