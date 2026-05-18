アクプランタ、ザンビア最大級の屋外農業展示会「Agritech Expo Zambia 2026」でスキーポンを紹介

アクプランタ株式会社「Agritech Expo Zambia 2026」に登壇した、金鍾明代表取締役CEO

アクプランタ（本社：東京都文京区、代表取締役CEO：金 鍾明）は、2026年4月16日から18日までザンビア・中央州チサンバでで開催された「Agritech Expo Zambia 2026」に参加し、当社代表取締役CEOの金 鍾明が登壇しました。

Agritech Expo Zambiaは、ザンビアおよび南部アフリカ地域の農業関係者が集まる大規模な屋外農業展示会です。2026年は「Technology. Transformation. Trade.」をテーマに、農業技術、事業連携、貿易の活性化を重視した展示・実演・ネットワーキングが行われました。



金CEOは講演で、植物の高温・乾燥ストレスへの耐性を高める農業資材「Skeepon（スキーポン）」の作用について解説。気候変動により干ばつや高温のリスクが高まる中、作物が受けるストレスを軽減し、農業生産の安定化に貢献する技術として、スキーポンを紹介しました。



また、アクプランタがザンビア国内や、先行地域のウガンダで進めている取り組みについても報告しました。当社は、ザンビアでは現地の農業資材企業Agrifocus社と連携し、Skeeponの販売および現地農家での実証試験を進めています。さらに、ウガンダでは国立農業研究機構NARO（National Agricultural Research Organisation）などと連携し、農家向けの研修や普及活動を進めています。

アフリカ各地では、干ばつや高温による作物生産への影響が深刻化し、特に小規模農家にとって、気象条件の変化は収量や生活に直結する課題となっています。当社は現地の研究機関、農業資材企業、農家との連携を通じて、スキーポンの効果検証と普及を進め、気候変動下でも持続可能な農業生産を支えることを目指しています。



Agritech Expo Zambia 2026について

Agritech Expo Zambia 2026は、2026年4月16日から18日まで、ザンビア・中央州チサンバで開催されました。商業農家、小規模農家、農業資材企業、機械メーカー、金融機関、政府関係者など、農業バリューチェーン全体の関係者が来場、圃場での作物試験や農機のデモンストレーション、畜産、再生可能エネルギー、中小企業向けの展示、ワークショップ、B2B・G2Bマッチングなどが実施されました。



代表取締役CEO 金 鍾明 コメント

「アフリカでは、気候変動による高温や乾燥の影響が、すでに大きな課題となっています。今回、ザンビアをはじめとする南部アフリカの農業関係者の皆さまに、当社の技術とアフリカでの取り組みを直接お伝えできたことは、大変意義深い機会となりました。今後も現地のパートナーと連携しながら、農業生産の安定化と食料安全保障に貢献してまいります」

高温・乾燥耐性資材「スキーポン」について

スキーポンは、酢酸（酢の主成分）の作用を活用した農業資材です。酢酸の作用で、植物の乾燥や高温への耐性を高めることで、収量や品質の維持、節水に繋げます。

アクプランタ株式会社について

創業者・CEO代表取締役社長の金鍾明が、理化学研究所の研究員だった2017年、学術誌「Nature Plants」に発表した、植物の高温及び乾燥耐性を高める酢酸の作用を活用した農業資材「スキーポン」を開発したアグリバイオスタートアップです。気候変動や減農薬・減化学肥料の需要の高まりを背景に、国外では米国やウガンダなど14カ国で、スキーポンによる高温・乾燥対策の実証実験に取り組んでいます。

国内では、北海道、群馬、愛知、和歌山、三重などの各県農業試験場および農業普及所、全国各地の農家、農業グループ、企業などと取り組んでいます。第6回 アグリテックグランプリ最優秀賞/第1回JAアクセラレーター優秀賞/AgriFood SBIRピッチ2023ビジネス構想最優秀賞、日本経済新聞社主催「超DXサミット インパクトピッチ」日経賞など、受賞多数。

会社概要

本社所在地：〒113-0034 東京都文京区湯島2-16-9 ちどりビル3F

設立年月日：2018年2月7日

事業内容：乾燥・高温・塩害耐性を備えた農業資材の研究開発、製造及び販売、農業用資材、芝生用資材、園芸用資材、森林用資材、緑化用資材の製造及び販売、植物工場や農場での節水等システム管理

ホームページ：https://ac-planta.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

アクプランタ株式会社広報担当

E-mail: info@ac-planta.com

Web: https://ac-planta.com