【6月1日価格改定】強い日差しによる映り込みを防ぐエフシーエルの人気マット、夏直前の今が買い時

株式会社WiNEEDS HOLDINGS

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車・バイク用カスタムパーツ専門店エフシーエル(fcl.)を展開する株式会社WiNEEDS HOLDINGS（所在地：広島市南区、代表取締役社長：尾田 雅史）は、原材料の高騰に伴い、好評をいただいている「ダッシュボードマット」の価格改定を2026年6月1日より順次実施します。

開発背景：日差しが強まる季節に欠かせない安全視界の確保

日ごとに日差しが強まり、初夏の訪れを感じるこの時期、ドライバーにとって深刻な悩みが「フロントガラスへのダッシュボードの映り込み」です。エフシーエルのダッシュボードマットは、この反射を物理的に抑制し、クリアな視界を確保するために開発されました。

2026年3月の一般販売開始以来、SNSや口コミで大きな話題を呼び、予想を大きく上回るスピードで初回入荷分が完売するなど大きな反響をいただいております。しかし、安定した供給と品質を維持するため、原材料費高騰のあおりを受け、誠に心苦しいながらも6月より価格改定を実施する運びとなりました。

特徴とメリット：夏の過酷な熱と光から車内環境を保護

・特徴1：真夏の強い日差しによるフロントガラスへの反射を大幅にカット。

反射を抑えることで眼精疲労を軽減し、逆光時やトンネルの出入り口など、視界が変化しやすいシーンでの安全運転を強力にサポートします。

・特徴2：ダッシュボードの温度上昇を抑え、車内環境を快適に。

直射日光をマットが吸収・遮断することで、ダッシュボードが高温になるのを防ぎ、エアコンの効率向上や車内温度の上昇抑制に寄与します。

・特徴3：高密度の耐熱素材が、紫外線による内装のひび割れを防止。

長期間の露天駐車でも、愛車の内装コンディションを最良の状態に保つことができるため、将来的なリセールバリューの維持にもつながります。

これから本格化する夏のドライブシーズン、そして梅雨明けの強い日差しへの備えとして、改定前のこの機会がお得な購入タイミングとなります。

商品情報：6月1日より順次新価格へ移行

・商品名：エフシーエル 車種専用設計 ダッシュボードマット

・価格：旧価格 6,980円または7,980円 → 新価格 9,800円（税込）

・対象車種：ハイエース 200系 80系ハリアー デリカd5 新型対応 後期 中期 50系 rav4 90 ノア ヴォクシー ジムニー ジムニーシエラ 40 アルファード ヴェルファイア

販売店の一覧

・公式サイト https://www.fcl-hid.com/view/category/ct527?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=dashboardmat_summer_20260518(https://www.fcl-hid.com/view/category/ct527?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=dashboardmat_summer_20260518)

・楽天市場店 https://item.rakuten.co.jp/fcllicoltd/c/0000001064/

・Amazon店 https://x.gd/aNHx8

・ヤフーショッピング店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/fcllicoltdshy/a5c0a5c3a5.html

ブランド理念「信頼光」の価値：過酷な環境下でも揺るがない安心を提供

エフシーエルが追求する「信頼光」は、ライトの明るさだけを指すものではありません。反射を抑え、見え方を整えることで得られる「確かな視界」もまた、私たちの提供する価値の根幹です。

たとえ原材料が高騰しても、製品の厚みや縫製の精度、フィッティングの質を落とすことはいたしません。今回の価格改定は、これからもユーザーの皆様に「エフシーエルなら安心だ」と感じていただける品質を維持し続けるための選択です。

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エフシーエル(fcl.)について

広島に本社を置く自動車用LED・HIDライトの専門ブランドです。「安心・安全・高品質」をモットーに、お客様のカーライフをより豊かに、そして快適にするための製品開発に取り組んでいます。

また、単なる明るさ（ルーメン値）だけを追求するのではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を両立する「信頼光」をコンセプトとしています。正確な配光設計と、購入後も安心のサポート体制を通じて、お客様に誠実な製品を提供し続けます。

ブランドについて

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信頼光について

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