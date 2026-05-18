ミニストップ株式会社（本社：千葉県千葉市、以下「ミニストップ」）、モバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT™（チャージスポット）」を展開する株式会社INFORICH（本社：東京都渋谷区、以下「INFORICH」）、および位置情報マーケティングプラットフォーム「pinable」を提供するAdvertisementMind株式会社（本社：東京都千代田区、以下「AdvertisementMind」）は、コンビニエンスストアという「生活動線」を、デジタルとフィジカルが融合した日本最大の応援拠点（推し活スポット）へと進化させる共同プロジェクトを開始し、その第一弾として ONE LOVE ONE HEART（ワンラブワンハート）を応援するプロジェクトをスタートすることをお知らせします。 ■ 背景と目的：拡大する「推し活」市場と「貢献欲求」の消費喚起 近年の「推し活」市場は急速な拡大を続けており、ファンの「推しに貢献したい」という欲求が新たな消費の柱となっています。3社はこの点に着目し、全国に広がるミニストップの店舗網を、単なる購買の場から、ファンが楽しみながら推しを支援できる「没入型の体験拠点」へとアップデートします。 事務所公認のアーティスト素材などで放映先を選んで期間を指定するだけで「好き」をシェアできる新しい応援の仕組みをアプリ上で構築している、応援広告プラットフォーム「CheerSPOT™（チアスポット）*」で「CHARGESPOT」のデジタルサイネージに応援広告を掲出できる推し活支援施策の成功事例をベースに、3社の強みを掛け合わせることで、来店頻度の向上と客単価の増加、そして新たなファンエンゲージメントの創出を目指します。 ■ コンセプト：「視覚・体験・決済」の連動 本プロジェクトは、以下の3ステップを通じて、ミニストップ来店者にシームレスな応援体験を提供します。

1. 【視覚】サイネージで気づく

「CHARGESPOT」設置店舗※では、デジタルサイネージで、推しのコンテンツを表示。ミニストップ店舗内でのサイネージと店内BGMも連携。 ※「CHARGESPOT」設置店舗リストはこちら

https://oneloveoneheart.advertisementmind.com/#chargespot-store-list

2. 【体験】スマホプッシュで繋がる

AdvertisementMindの「pinable 」*を活用し、全国のミニストップの店内サイネージや店内BGMの放映期間に、来店者のミニストップアプリへプッシュ通知を送信します。スマホ画面上でも連動した体験を提供します。

3. 【決済】アプリ決済で支える

「応援決済スキーム」を確立。店内の対象商品の購入で、事務所公認の「支援」としてカウントされ、ファン向けのリワードが抽選であたる仕組みを構築しています。

■ 本取り組みの技術的特長 来店時の該当アプリのプッシュ広告 AdvertisementMindの「pinable SDK」によるビーコン検知技術を活用。来店した瞬間を応援するタイミングとしてとらえます。将来的には、サイネージとスマホの通知が連動する「没入型体験」を計画しています。 ■事務所公認の「応援決済スキーム」 「 CheerSPOT」の決済を活用し、ミニストップでの購買行動がアーティストやコンテンツの支援に直結する、透明性の高い決済スキームを構築します。「CheerSPOT」では、版権元公認の公式画像素材を使用できるため、著作権の心配なく、個人のお客さまがスマートフォン一つで簡単に応援広告をデジタルサイネージなどへ掲載することが可能です。 ■ 今後の展望 「自分の買い物が推しの支援になる」という体験を定着させることで、コンビニエンスストアを「ファンが毎日通いたくなる場所」へと変貌させます。3社は今後も、テクノロジーとリアル店舗を融合させ、エンターテインメント業界と流通業界の新たなシナジーを創出してまいります。 ■今回の【ハロハロ含め税込800円以上購入で当たる！】 推し活協業の第一弾として、CHARGESPOTとのコラボ”ONE LOVE ONE CHEER”の特別なイベントの一つとして、ONE LOVE ONE HEART を応援する取組を2026年5月22日から全国のミニストップで展開します。5月6日に配信リリースしたばかりの新曲「超愛ちょうだい！」を店内で期間限定で放送するとともに、メンバーおすすめの各種ハロハロシリーズ含め、1会計税込800円以上購入のレシートの写真でチアスポット内で応募すると、メンバーからの素敵なリワードが抽選で当たります。 ※キャンペーン注意事項 ・一部の賞品は、当選者のメールアドレスまたはCheerSPOTアカウントへ送付されます。 該当する方は、メールアドレス等の個人情報のご提供が必要です。 ・賞品の発送は日本国内のみとさせていただきます。 ・当選権は当選者ご本人のみに付与され、譲渡・変更はできません。また、ご本人以外の第三者に利用させる行為は禁止とさせていただきます。 ・キャンペーンへのご参加は、規約への同意が必要です。期間中に参加された時点で規約に同意いただいたものとみなします。 ・キャンペーン内容・期間・賞品は予告なく変更となる場合があります。 ・法令や公序良俗に反する行為、または不適切と判断される行為があった場合は、 本キャンペーン運営事務局の判断で当選を無効とする場合があります。 ・キャンペーン参加者の投稿内容については、弊社では一切責任を負いかねます。万一、投稿により第三者との間で紛争やトラブル等が生じた場合は、参加者ご自身の責任において解決いただきますようお願いいたします。 ・システム等の事情により、賞品の発送またはご提供に遅延が生じる場合があります。

出演者 ：ONE LOVE ONE HEART ONE LOVE ONE HEART（ワンラブワンハート） スターダストとavexの合同プロジェクトで生まれた男女混合9人組。 歌・ダンス・芝居などあらゆるジャンルでの活躍を目指す、青春代演エンタテインメントグループ。グループ名の “ONE LOVE ONE HEART”には、「人種・性別・年齢・価値観が違っても、誰かや何かを 愛する心は共通している」という意味が込められている。略称は『ラブワン』。 *「CheerSPOT」は、株式会社INFORICHの商標または登録商標です。 **「pinable」とは？ pinableはいままでのGPSやWi-Fiなどのエリア的な位置情報プラットフォームではなく、ビーコンを使用することで、マイクロロケーションを利用した広告やマーケティング分析のソリューションを提供します。またそれらによって得られた人の行動と体験のデータをロケーションDMPとして構築し、位置情報だけでなく属性や行動パターン、周辺環境などのタグ情報も含めた情報をマーケティング分析し、よりエンゲージメントの高いソリューションの提供を可能にします。