【LINE GAME】「LINE WALK」と「radiko」が初の共同キャンペーンを実施「聴いて歩いてトクするWEEK！」開催

LINEヤフー株式会社（LINE GAME）

LINEヤフー株式会社は、「歩く」「移動する」「放置」で「LINEポイント」がたまるポイ活アプリ「LINE WALK」において、株式会社radikoが提供するスマートフォン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービス「radiko」との共同キャンペーン「聴いて歩いてトクするWEEK！」を、2026年5月18日（月）より期間限定で開催します。

本キャンペーンは、外を歩くのが心地よいこの季節に合わせ、「LINE WALK」と「radiko」を組み合わせて利用することで、日常をより楽しくおトクにすることを目的とした共同企画です。ラジオを聴いたり、ウォーキングやお出かけをしたりしていただく中で、両サービスをより身近で便利にご活用いただけるきっかけになる各種イベントを開催いたします。

■LINE WALKキャンペーン概要

本キャンペーン期間中、「LINE WALK」内では以下の3つのイベントを開催いたします。

1. 全ユーザーを対象とした「歩数2倍」アイテムプレゼント

期間中、全ユーザーに「歩数」で貯まるゲージのスピードが2倍になるアイテムをプレゼントします。いつもよりポイ活効率が大幅アップするこの機会に、ぜひ様々な場所にお出かけしてみてください。

2. 「5,000歩ミッション」でコインプレゼント

本キャンペーン期間中にウィークリーミッションとして、5,000歩を達成するとコインがもらえる限定ミッションが登場します。

3. キャンペーン動画視聴でコインプレゼント

アプリ内「イチオシ」メニューの「注目」ページに本キャンペーンに合わせた動画視聴ページが掲載されます。動画の視聴が完了すると、報酬としてコインを獲得できます。

※「LINE WALK」内で開催する各施策の詳細や条件については、「LINE WALK」アプリ内のお知らせをご確認ください。

■radikoキャンペーン概要

「あなたは歩いた？聴いた？どっち？」リポスト・いいね キャンペーン

radikoでラジオやポッドキャストを楽しみながら、LINE WALKで歩いてポイ活！

あなたは今日どれくらいradikoを聴きましたか？歩きましたか？

キャンペーン期間中の1日に「歩いた時間」より「radikoを聴いた時間」が長いという方はradiko公式Xのキャンペーンポストを「リポスト」、「radikoを聴いた時間」より「歩いた時間」が長いという方はキャンペーンポストを「いいね」でキャンペーン参加。

キャンペーンに参加いただいた方の中から抽選で20名様にAmazonギフトカード5,000円分をプレゼントします。

◆参加方法：

１. radiko公式X（@radiko_jp） をフォロー

２. radiko公式Xのキャンペーン投稿を 「リポスト」 または 「いいね」

※投稿日に「歩いた時間」より「radikoを聴いた時間」が長い場合は「リポスト」

投稿日に「radikoを聴いた時間」より「歩いた時間」が長い場合は「いいね」

３.当選された方に後日DMでご連絡

本キャンペーンは株式会社radikoによる提供です。 本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。radikoキャンペーン事務局（radiko-pr@radiko.co.jp）までお願いいたします。

Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

■特設ページをチェックしよう

詳細は以下URLよりご確認いただき、ぜひ余すところなくキャンペーンをお楽しみください。

https://news.radiko.jp/article/edit/134668/

■「聴いて歩いてトクするWEEK！」実施期間

2026年5月18日（月）12:00 ～ 2026年5月25日（月）11:59まで

■radikoとは

radiko（https://radiko.jp/）はスマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービスです。過去7日以内に放送されたラジオ番組をさかのぼって聴ける「タイムフリー」機能（無料）や、エリアを越えて全国のラジオ番組を楽しめる「エリアフリー」機能（月額385円/税込※1）、時間制限なく過去30日以内のラジオ番組が聴ける「タイムフリー30」（月額480円/税込※2）機能などを通じて、家の中はもちろん、通勤通学などの移動時にも、時間や場所を選ばず、どなたでも手軽に音声コンテンツを楽しんでいただくことができます。

2025年12月に15周年を迎え、「FIND YOUR VOICE.」をスローガンとして掲げ、音声聴取体験を拡張させ、よりユーザーと強く繋がり、新しい楽しみ方を提供する存在へと成長・進化すべく、爆笑問題・太田光をradiko15周年PR大使に迎え、オリジナルポッドキャスト番組を制作・配信するほか、木戸大聖出演、Saucy Dog音楽担当のブランドムービーの発表、公式キャラクター「ラジまる」、各種キャンペーンなど様々な周年企画を実施しています。

【radiko15周年特設サイト】https://15th.radiko.jp/

ラジコ参加局：民放ラジオ全99局・NHK（ラジオ第1、NHK-FM）

※1）App Store, Google Playから登録の場合は月額480円/税込

※2）App Store, Google Playから登録の場合は月額620円/税込

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「LINE WALK」概要

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「LINE WALK」は、日常の歩数に応じて報酬を獲得できるスマートフォン向けサービスです。歩くことに加え、さまざまなコンテンツ体験を通じて、楽しみながらコインをためることができます。

サービス名：「LINE WALK」（ラインウォーク）

対応端末：iPhone／Android

サービス地域：日本

サービス開始日：2024年10月8日

著作権表記：(C)LY Corporation

LINE公式アカウント：LINE ID：@linewalk_jp

公式サイト：https://walk.game.line.me/ja/

▼App Store ダウンロードページ

https://apps.apple.com/jp/app/line-walk/id6474006815

▼Google Play ダウンロードページ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGWALK&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGWALK&hl=ja)

※Android、Google Playは、Google LLCの商標または登録商標です

※iPhone、iTunesおよびApp Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です

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