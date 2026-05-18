『Harry Potter×TIMEX（ハリー・ポッター ×タイメックス）』！夢のコラボレーション時計が誕生！

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長：宮上光喜）は、日本総代理店を務めるアメリカのウォッチブランド「TIMEX（タイメックス）」から、世界的人気を誇る「ハリー・ポッター」シリーズとのコラボレーション時計を2026年6月1日に発売します。また、5月18日から、公式オンラインストアで予約受付を開始いたします。

6月1日発売 / 5月18日予約開始

「ハリー・ポッター × タイメックス」コレクションは、魔法界の象徴的なシンボルや寮のカラーをタイメックスの定番モデルに落とし込んだ特別なウォッチシリーズです。

【商品概要】

Harry Potter×TIMEX（ハリー・ポッター ×タイメックス）

予約開始: 2026年5月18日（公式オンラインストア他）

一般発売: 2026年6月1日

Waterbury Skeleton Automatic

タイメックスの伝統を受け継ぐ「ウォーターベリー」をベースにした、フラッグシップモデルのスケルトンオートマティック。21石の自動巻きムーブメントが露出するスケルトンの機械式時計です。

5時位置のはスモールセコンド。インデックスにはブラウンのファセットカットクリスタルを配しています。文字盤は傷に強いK1ミネラルクリスタルで保護され、ホグワーツ魔法魔術学校の文字が刻まれたブラウンのセラミックベゼルインレイで縁取られています。

ムーブメントの精巧な歯車から12時位置のホグワーツの紋章まで、この異世界の時計を見るたびに、新たな発見があります。シースルーバックからは、時計の内部機構とフルカラーのホグワーツの紋章が堪能できます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=F5nLmjnNPhA ]

クロコダイル柄のブラウンレザーストラップには、クイックリリース式のバネ棒と、レザーの耐久性を保つように設計されたフォールディングバックルを備えています。

TW2Y75500

92,400円（税込）84,000円（税抜）

●Movement：日本製自動巻き

●Case：ステンレススチールケース

●Bezel：セラミック

●Band：ブラウンレザーストラップ

●Dial Window：K1ミネラルクリスタル

●Water Resistant：50M防水

●Case Size：39mm径、20mmラグ

Weekender House Watches

ホグワーツの4つの寮のシンボルを配した4モデル。それぞれの文字盤に、暗所で光るインディグロ(R)ナイトライトを搭載し、点灯させるとそれぞれに隠されたシンボルが浮かび上がります。秒針の代わりに組分け帽子を描いたディスクが回転します。

しなやかなブラウンレザーのストラップには組分け帽子を刻印しています。

TW2Y76300 Gryffindor

23,100円（税込）21,000円（税抜）

TW2Y76400 Slytherin ※公式オンラインショップ限定

23,100円（税込）21,000円（税抜）

TW2Y76500 Ravenclaw ※公式オンラインショップ限定

23,100円（税込）21,000円（税抜）

TW2Y76600 Hufflepuff ※公式オンラインショップ限定

23,100円（税込）21,000円（税抜）

●Movement：クォーツ、インディグロナイトライト搭載アナログムーブメント

●Dial：ホグワーツの4つの寮をイメージしたインデックス

●Band：組分け帽子のモチーフ入りレザーストラップ

●Water Resistant：30M防水

●Case Size：38mm幅、20mmラグ

Harry Potter x Timex Weekender Icons（ウィークエンダーアイコンズ）

ハリー・ポッターの魔法世界を腕に。

魔法界と人間界をつなぐ、架空の駅にある秘密のホーム「9と4分の3番線＝プラットフォーム9¾」。被ると性格や資質を読み取る「組分け帽子＝ソーティングハット」、ホグワーツの生徒たちが愛する甘い飲み物「バタービール」をデザインしたコレクションです。

TW2Y77000 Sorting Hat（ソーティングハット）

30,800円（税込）28,000円（税抜）

TW2Y76200 Platform 9 3/4（プラットフォーム9¾）

28,600円（税込）26,000円（税抜）

●Movement：クォーツ

●Case：ステンレススチールケース

●Band：レザーストラップ

●Hand：回転ディスク式の、9と4分の3番線/組分け帽子

●Water Resistant：50M防水

●Case Size：37mm径、18mmラグ

TW2Y76100 Butterbeer（バタービール）

30,800円（税込）28,000円（税抜）

●Movement：クォーツ

●Band：ブルーファブリック製スリップスルーストラップ

●Hand：回転ディスク式のバタービール

●Water Resistant：50M防水

●Case Size：40mm径、20mmラグ

Hailey Hogwarts（ヘイリー・ホグワーツ）

ミニマルな長方形ケースが特徴の「ヘイリー」を、ホグワーツ仕様にアップデート。

グリフィンドール、ハッフルパフ、レイブンクロー、スリザリンの4つの寮の色をあしらったクリスタルマーカーが、ホグワーツの魔法を日常に届けます。縦方向のブラッシュ仕上げが施されたクリーム色の文字盤に、クリスタルが煌びやかに輝き、ゴールドトーンの長方形ケースと美しく調和しています。ブラウンのレザーストラップにはホグワーツの「H」の文字がエンボス加工されています。

TW2Y75700

28,600円（税込）26,000円（税抜）

●Movement：クォーツ

●Dial：ホグワーツの4つの寮「グリフィンドール」「スリザリン」「レイブンクロー」「ハッフルパフ」をイメージした4色のクリスタル

●Band：ブラウンレザーストラップ

●Water Resistant：50M防水

●Case Size：24mm幅、18mmラグ

【TIMEX（タイメックス）について】

TIMEX は、1854 年コネチカット州で創業した“America ‘s Time Keeper” とも称される大衆的でありながら高品質で汎用性のある時計を作り続けている米国No.1ブランドです。米軍最初期のミリタリーウォッチ“Midget” (1917)、世界初のDisney(R) ウォッチ(1933)、世界で初めて本格スポーツウォッチ“Ironman(R)” を発売(1986)、 “Expedition(R)” でアウトドアウォッチカテゴリーを確立(1991) するなど、常に人々が気軽に手に出来る信頼性の高い時計を革新と共に市場に提供してきました。