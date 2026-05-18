BeTheHERO 採用代行サービスで、工数を削減&採用目標達成！クラークスジャパン株式会社が、「コア業務へ注力できる環境」を創出できた理由とは。

合同会社BeTheHERO

採用代行(RPO)サービスを提供する合同会社BeTheHEROは、イギリス発祥の老舗シューズブランド「Clarks（クラークス）」の日本法人であるクラークスジャパン株式会社の導入事例インタビューを実施いたしました。

本事例では、リテール事業の急拡大に伴う採用工数の増大と、ブランドにマッチした人材獲得という二つの課題を解決するとともに、月40時間の工数削減と採用目標の同時達成を実現した取り組みをご紹介しています。

< 本記事のサマリー>

クラークスジャパン株式会社ではBeTheHEROに採用業務をアウトソーシングしたことで下記3点を実現。

1.採用実績：導入後、短期間で販売スタッフ中心に複数の採用を達成 (マッチングの大幅向上)

2. 工数削減：スカウト・日程調整等の実務を完全自動化・代行し、人事の事務負担を大幅に軽減

3.付加価値：「面接」という意思決定の場に100%注力できる環境を構築

１.急拡大する組織と、ブランドマッチを意識した採用に苦戦

-簡単な事業内容を聞かせてください。

小泉様：クラークスは200年の歴史あるイギリスのシューズブランドです。

日本法人は40年を超えており、2022年にはリテール事業もスタート。

直近では高輪NEWoMan、二子玉川ライズ、池袋PARCOに店舗をオープンしております。

-採用のアウトソーシング以前の具体的な課題は何でしたか？

小泉様：工数とマッチングの質の両立です。

リテール事業の拡大に伴い、採用件数が急増していました。



私たちは単に靴を売る人ではなく、ブランドの歴史や背景を理解し、トータルコーディネートで提案できる「感度の高い人材」を求めていました。

しかし、自社リソースだけでは母集団形成から選考スピードの維持まで限界がきており、理想の人材と出会うための「質」と「量」の両立に苦戦していました。

２.事務作業を”ゼロ”にし、プロの視点でターゲットの心を掴む

-そこで、BeTheHEROが実務全般を巻き取らせていただくことになりましたね。

小泉様：はい。求人票のブラッシュアップから、スカウトの送付、候補者との日程調整まで、実務のほとんどをBeTheHEROさんにお任せしました。

驚いたのは、単なる事務代行ではなく、私たちのブランドを深く理解した上で「誰に何を伝えるべきか」を常に考え、柔軟に動いてくださったことです。

-私たちも返信スピードだけでなくメッセージの一つ一つがブランドイメージを作ると考えているので、そちらを感じていただけたのは嬉しいです。

３.目標達成と、本来あるべき「人事の仕事」への回帰

-導入後、どのような変化を実感されましたか？

小泉様：導入後、スカウトの文言や媒体の運用をプロの視点で最適化していただいたことで、私たちが会いたかった層からの応募が明らかに増え、採用目標を達成できました。

私は「面接」という最も重要な意思決定の場に100%注力できるようになり、人事としての本来の役割に立ち返ることができました。

-採用の工数を削減したことで、精度が上がるという好循環が生まれたのですね。

小泉様：はい。実務ベースでも40時間ほどは削減されており、この時間で面接だけでなく労務といった他タスクにも集中できたので、精神的なコストも削減されたのも大きかったです。

採用はスピード感も命なので、「すぐ対応しなきゃ」といった一種の焦りもなくなりました。

４.採用担当の雇用ではなく「代行（RPO）」にするメリットとは

-私も「採用のレベルアップ」は余力の創出が大切だと考えています。それが実現できて、非常に嬉しいです！小泉様

-今回、御社では採用アシスタントではなく、プロによる「代行(RPO)」という形をとりました。そこにどのようなメリットを感じられましたか?

小泉様：一番の違いは、「こちらが指示しなくても、プロの視点で先回りして動いてくれる安心感」ですね。

事務的なアシスタントだと「この作業をお願いします」という指示出しの工数が発生しますが、BeTheHEROさんは採用のプロとして、市場感やブランドの特性を理解した上で自走してくれます。

単なる『作業の分担』ではなく、『採用機能そのものをプロに任せる』ことで、結果として採用の精度もスピードも格段に上がりました。

５.悩めるアパレル業界の採用担当者へのメッセージ

-最後に、リソースやノウハウ不足に悩む同業のアパレル企業の方々へアドバイスをお願いします。

小泉様：BeTheHEROさんの採用代行は間違いなくオススメです。太鼓判です。

担当者様の人間性は勿論、その業界に熟知されている＝「ファッション特化されている」っていう意味ではプロだと思います。採用に困っている企業様は使わない手はないんじゃないかなと思います。

-太鼓判！とても嬉しいです。本日はありがとうございました！

<取材協力>

クラークスジャパン株式会社様

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