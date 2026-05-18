災害時やアウトドアで頼れる堅牢な防水モバイルバッテリーを展開する「Xtorm（エクストーム）」が日本に本格上陸。高出力・高耐久を兼ね備えた次世代バッテリーで、非常時から日常まで幅広いニーズに応えます。

株式会社ハンズインターナショナル

株式会社ハンズインターナショナル（神奈川県横浜市）では、2026年5月29日（金）より災害時の備えやアウトドアでの電源確保に最適な、オランダ発のモバイル充電ソリューションブランド「Xtorm（エクストーム）」の取り扱いを開始いたします。

世界60か国以上で展開されるXtormは、環境配慮と高度な安全設計を兼ね備えた次世代のエネルギーソリューションとして、世界中のユーザーに選ばれています。

特長は、全製品に搭載された6段階の安全性チェック（温度制御、過充電防止、短絡保護など）、高出力の急速充電性能、防水防塵・頑丈なボディ設計で、過酷な環境でも安心して使用できる製品づくりが徹底されています。

特に安全性については、下記画像の6段階もの安全機構が搭載されており、安心してお使いいただけます。

南海トラフ地震の発生確率は今後30年以内に70～80%とされ、富士山の噴火リスクや不安定な世界情勢も重なり、「備え」を意識する方が増えています。

一方で、10万円を超える家庭用蓄電池は気軽に購入できるものではなく、かといってスマホ向けの小型バッテリーでは、数日間の停電や通信維持には力不足です。

そこでXtormが提案するのは、キャンプや出張などの日常で使いながら、いざというときは防災バッグの主役になる。買って棚に眠らせない電源（バッテリー）です。

日本展開におけるラインナップは以下の通りです：

【非常時・アウトドア向け】

USB-C PD対応 IP64準拠フラッシュライト内蔵40,000mAh超大容量パワーバンク

・40,000mAhの超大容量

・3つのUSBポート

・多機能ランプ

・スマートディスプレイを搭載

・頑丈な設計で耐久性に優れ、

IP64準拠の防滴仕様でコンパクト

・Nintendo Switch やノートパソコンの充電も

可能

IP65準拠防水防塵ソーラーパネル付モバイルバッテリー USB-C PD対応

・多機能で災害時やアウトドア向け

・IP65準拠の防水防塵かつ衝撃に強い設計

・高効率ソーラーパネル搭載

・10,000mAhの大容量

・3ポート出力

・フラッシュライト

・キックスタンド内蔵

28W折畳式ソーラーブースター

USB-A／USB-Cポート経由でスマホやモバイルバッテリーなどを直接充電できるソーラーパネル。晴れた日にはスマホを素早く充電可能。キャンプやフェス、海辺での1日でも、電源の心配がいりません。

モバイルバッテリーと組み合わせて使うことで、発電＋蓄電で電気を自給。ソーラーで発電しバッテリーに蓄え、停電時も繰り返し充電できる安心の電源対策です。

【日常に最適】

67W超高速PD充電でスマホもノートPCも瞬時にチャージ。大容量27,000mAhモバイルバッテリーで一日中安心。

大容量27,000mAhでスマホ5回以上充電可能。

67W出力でノートPCにも高速充電でき、停電や災害時の備えにも最適。3ポート搭載で複数デバイスを同時給電、パススルー対応。

99.9Whで機内持込OK（ただし2026年4月からの新ルールで機内での充電・使用は禁止）。

過熱・過充電防止など多重保護で安心。外出時や停電などの非常時の頼れる電源です。

MagSafe互換 5,000mAhモバイルバッテリー（13mm薄・LED残量表示）

マグネット式のモバイルバッテリー。iPhoneに付けるだけで即充電。強力マグネットでしっかり固定し、超小型ボディでありながら5,000mAhの容量で、どこでもワイヤレス＆7.5Wでの充電が可能な便利なモバイルバッテリー。

【スマートトラベルアクセサリー】

Xtorm 電池交換式 タグ型紛失防止トラッカー（iOS / Android 両方に対応 防滴仕様）

Appleの「探す」アプリとAndroidの「Find Hub」アプリ両方に対応し、持ち物の場所を即座に確認可能。付属のリング付きスリーブに入れるとIP64防滴仕様で旅行やアウトドアでも安心。電池交換もでき、サステナブル設計。大切な物を見守るスマートな選択です。

これらすべての製品に、独自の6段階安全チェックとGRS認証の再生プラスチックや再生アルミニウム、FSC認証パッケージなど環境配慮型素材を採用。Xtormは、非常時にも日常にも寄り添う「未来型モバイル電源」として、新たな安心と快適を日本に届けます。

Xtorm（エクストーム）各製品につきましては、弊社オンラインストア、Amazon、楽天市場をはじめとした主要オンラインストア、また全国の家電量販店、スマホアクセサリー専門店等でもお取り扱いいただく予定となっております。

【ハンズオンラインストアにて、Xtorm（エクストーム） 発売記念キャンペーンを開催】

この記事をご覧いただいた方限定で、以下のリンクより弊社オンラインストアにアクセスいただき、予約購入いただいた方には10％OFFが適用されます。

期間：本日から2026年5月28日まで

Xtorm（エクストーム）について

オランダに本拠を置く、60か国以上で選ばれる、グローバルブランド。

Xtorm専門のクリエイティブチームが在籍し、オンライン・オフラインを問わず、小売・ECに最適な販促コンテンツを社内で一貫制作を行っています。またプロダクト開発チームと営業が一体となって、トップクラスの製品を企画・設計。65名超の専門チームがサポートする安心体制です。

株式会社ハンズインターナショナルについて

私達ハンズインターナショナルは30年以上にわたり、世界の自動車部品や電装品の輸出入及び販売に携わって参りました。 また近年、急激に拡大したスマートフォン/タブレットの周辺機器マーケットへ革新的な製品をB2B、B2Cでお届けします。

私達はその製品の哲学までを製品輸入を通じてお伝えしたいと思っております。

【会社概要】

社名：株式会社ハンズインターナショナル

所在地：神奈川県横浜市都筑区桜並木20-73

代表取締役：半澤 広平

事業内容： 海外製品の輸入及び卸売

設立： 1994年8月

HP

http://hans-international.jp/

スマホ関連オンラインストア

https://hansinternational.myshopify.com/

SACHSオンラインストア（自動車部品）

https://sachs-hans.myshopify.com/