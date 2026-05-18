【株式会社Ginza】高級感あふれる「タカラスタンダード」のシステムキッチンを新たに展示致しました

株式会社Ginza

水回りを中心に住宅リフォームを手掛ける株式会社Ginza(本社：東京都中央区/代表取締役社長：池田馨)は、銀座本店ショールームの展示商品の一部入替を行いました。

今回新たに展示したのは、タカラスタンダードの最高級システムキッチン「トレーシア」です。

「トレーシア」I型 間口2550mm×奥行650mm×高さ850mm

耐久性抜群の「ホーロー」で、高級感あふれるデザインとなっております。

そして、業界初となる“20年長期保証”の対象となります。

※ホーローとは、タカラスタンダードが独自に開発する建材であり、耐久性、耐熱性に優れている為、特にキッチンや洗面所などの水回り製品で強みを発揮しています。

株式会社Ginza 銀座本店ショールームにて

今後はタカラスタンダードの提案も更に積極的に行っていき、より幅広いお客様のニーズにお応えできるよう努めて参ります。

■会社概要

会社名 ：株式会社Ginza 【全国施工実績175,000件】2025年度末現在

本社所在地：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 8F

HP ：https://r-ginza.jp/

創業 ：1989年1月

事業内容 ：マンションリフォーム、戸建て住宅リフォーム

■2025年度【オリコン顧客満足度(R)調査】

マンションリフォーム リフォーム専業×水回り「全国第1位」を受賞致しました