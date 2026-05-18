【株式会社Ginza】高級感あふれる「タカラスタンダード」のシステムキッチンを新たに展示致しました

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株式会社Ginza

水回りを中心に住宅リフォームを手掛ける株式会社Ginza(本社：東京都中央区/代表取締役社長：池田馨)は、銀座本店ショールームの展示商品の一部入替を行いました。


今回新たに展示したのは、タカラスタンダードの最高級システムキッチン「トレーシア」です。




「トレーシア」I型　間口2550mm×奥行650mm×高さ850mm


耐久性抜群の「ホーロー」で、高級感あふれるデザインとなっております。


そして、業界初となる“20年長期保証”の対象となります。



※ホーローとは、タカラスタンダードが独自に開発する建材であり、耐久性、耐熱性に優れている為、特にキッチンや洗面所などの水回り製品で強みを発揮しています。




株式会社Ginza 銀座本店ショールームにて


今後はタカラスタンダードの提案も更に積極的に行っていき、より幅広いお客様のニーズにお応えできるよう努めて参ります。





■会社概要


会社名　　：株式会社Ginza 【全国施工実績175,000件】2025年度末現在


本社所在地：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 8F


HP　　　 ：https://r-ginza.jp/


創業　　　：1989年1月


事業内容　：マンションリフォーム、戸建て住宅リフォーム



■2025年度【オリコン顧客満足度(R)調査】


マンションリフォーム リフォーム専業×水回り「全国第1位」を受賞致しました