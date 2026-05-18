auマネープラン相談のお申込み件数が累計20万件を突破

auフィナンシャルパートナー株式会社

auフィナンシャルパートナー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高坂 一彦）は、2026年4月に、auマネープラン相談のお申し込み件数が累計20万件を超えたことをお知らせします。

当社は2020年1月の事業開始以来、約4年1カ月後の2024年2月に相談お申込みが累計10万件を超え、その後、約2年2カ月で累計20万件を突破しました。多くのお客さまにご利用いただいたことを、心より感謝申し上げます。

当社の「auマネープラン相談」は、日々の支出の見直しから将来に向けた資産づくりまで、ライフステージに応じたお金の課題を幅広くご相談いただけるサービスです。物価や金利の変動など先行きが読みづらい状況が続く中、家計のやりくりや将来設計を“自己判断だけで進めること”に不安を抱く方も増えており、専門家と早めに整理したいというニーズが高まっています。

当社は、2026年2月4日から医療保険・がん保険・自動車保険など複数社の保険商品を一括で比較できる保険比較サイト「auほけんナビ」の提供を開始しました。「保険が複雑で分かりにくい」「自分に本当に必要な保険が分からない」といったお客さまのニーズに着目し、誰でも簡単に・中立的に保険を比較・検討できることを目的としています。

当社は今後も、お客さま一人ひとりのライフプランに寄り添い、家計改善や資産形成、保険の見直しなど、暮らしに根ざした金融体験の提供に取り組んでまいります。

■「auマネープラン相談」とは

節約から資産形成に至るまで、お金のプロであるファイナンシャルプランナーに無料で相談ができるサービスです。

ご家庭の状況をあらわすキャッシュフロー表を作成し、一人ひとりのお客さまにあった人生設計を、お金のプロと一緒に検討することができます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

https://www.fp.au-financial.com/lp/family/000/

■「auほけんナビ」とは

医療保険・がん保険・自動車保険など複数社の保険商品を一括で比較できる保険比較サイトです。

保険の分かりにくさや選び方への不安といった声に着目し、手軽に・複数の保険商品をわかりやすく比較・検討できることを目的に開発しました。Webで手軽に情報を見比べたいニーズに応えることを目指し、分かりやすく納得して検討できる環境を提供します。

詳しくは、こちらをご覧ください

https://au-hoken-navi.fp.au-financial.com/

auフィナンシャルグループの当社は、「すべてのひとに あんしんと 豊かな未来を」を基本コンセプトに、お客さまに寄り添い、お客さまの日常生活における決済・金融サービスをより身近にする「スマートマネー構想」をKDDI、auフィナンシャルホールディングスと共に推進しています。今後も最適なご提案でお客さまの課題解決を推進できるサービスを提供し、“お客さまの一番身近なパートナー”として、お客さまやパートナー企業さまと共に、新しい体験価値を創造していきます。

■当社のサービス一覧

https://www.fp.au-financial.com/#top-ourservice