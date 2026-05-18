株式会社ウィルネクスト、「採用ブランディング・EVP設計ガイド」を無料公開─「3つのズレ」から診断する、採用ブランディング実践メソッドを体系化

株式会社ウィルネクストダウンロードはこちら！ :https://luf.co.jp/willnext-consulting/contents/wp-65■ 公開の背景

「採用ブランディングに取り組んでいるのに応募や承諾率が変わらない」という声は現場で多く聞かれます。

その原因の多くは発信量や手法ではなく、 社内認識・候補者認知・実態の「3つのズレ」にあります。

本資料は、このズレを診断・修正したうえでEVPを正しく設計し、 採用接点に実装するまでの一連の流れを体系化したものです。

■ こんな方におすすめ

・採用ブランディングに取り組んでいるが、効果が出ていない採用担当者

・EVPを作ったことがない、または作ったが現場で使われていない方

・内定承諾率の低下・早期離職を採用設計から改善したい人事マネージャー

■ 資料の主な内容

・採用ブランディングが機能しない「3つのズレ」の診断方法

・正しいEVPの定義と特徴思考・ベネフィット思考の違い

・社員ヒアリングから採用コンセプトを一文で表現する4ステップ

・チャネル別EVP伝達マップと候補者体験（CX）設計

・採用ブランディングのKPI設計（認知・共感・行動の3層）と更新サイクル

ダウンロードはこちら！ :https://luf.co.jp/willnext-consulting/contents/wp-65■株式会社ウィルネクストについて

株式会社ウィルネクストは、個人と組織の意思決定を支援する人材・組織コンサルティング会社です。Willnext Academy・Willnext Design・Willnext Job・Willnext Consultingの4サービスを通じて、採用から定着・活躍まで一気通貫で支援しています。

■ Willnext Design(https://willnext.jp/design)（意思形成）

AIと対話を融合したキャリアデザインプログラム。価値観や動機を言語化し、「なぜ働くのか」からキャリアを再設計します。

■ Willnext Academy(https://willnext.jp/academy)（学習・コミュニティ）

旧CANTERA ACADEMYを刷新。対話・内省・実践を通じ、人事としてのあり方を探究するコミュニティ型学習プラットフォーム。

■ Willnext Job(https://willnext.jp/job/candidates)（キャリア循環）

転職・副業・プロジェクト参画など、多様なキャリア機会を一気通貫で支援。

■ Willnext Consulting(https://willnext.jp/consulting)（組織変革）

採用・育成・組織開発・人事戦略を包括的に支援し、個人の変化を組織成長へ接続します。

■会社概要

会社名： 株式会社ウィルネクスト

所在地：神奈川県相模原市緑区小渕1878-1

代表取締役：中村 真広

取締役：堀尾 司

会社HP：https://willnext.jp/

株式会社ウィルネクスト

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウィルネクスト 広報担当

E-mail：info@willnext.jp