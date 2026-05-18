【ニューエラ】mastermind JAPANとのコラボレーションによるアパレルを含むカプセルコレクションを5月23日(土)に発売
ニューエラジャパン合同会社
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スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、1997年に本間正章が立ち上げ
た日本発のラグジュアリーストリートブランド＜mastermind JAPAN (マスターマインド・ジャパン)
＞とのコラボレーションによるカプセルコレクションを、ニューエラ新宿サウス・渋谷・原宿・横浜・
心斎橋と公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)、全国のmastermind JAPAN正規取扱店にて5月23日(土)に発売い
たします。
mastermind JAPANとのコラボレーションでは初登場となる[Heavyweight Cotton Baseball Shirt]と
[Heavyweight Cotton Short Pants]のセットアップを筆頭に、今シーズンは例年以上にカジュアルな
テイストを強調したコレクションを展開いたします。ヘッドウェアでも[9FORTY(TM) A-Frame Trucker]
が初登場いたします。
【ラインアップ】
［9TWENTY(TM)］ 9,350円 / ［9FORTY(TM) A-Frame Trucker］ 9,350円
［Heavyweight Cotton Baseball Shirt］18,150円 / ［Heavyweight Cotton Short Pants］ 16,500円
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［Short Sleeve Oversized Performance Tee］ 12,100円
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【コレクション一覧（ニューエラ公式ウェブサイト）】
https://www.neweracap.jp/collections/mastermind-japan