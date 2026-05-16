【5月17日】「渋谷・鹿児島おはら祭」にて、移動式ゴミ箱広告「BinGo」10台を東急不動産の協賛で展開

株式会社WASABI※BinGo通常活動時の写真です。

成蹊大学発のスタートアップ企業、株式会社WASABI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木戸洵成）が運営する、日本一感謝される次世代広告「BinGo」は、東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田中 辰明）の協賛を受け、5月17日に開催される「渋谷・鹿児島おはら祭」にて、会場内での清掃活動およびマナー啓発を通じ、来場者がより快適に楽しめる環境づくりに貢献いたします。

■ 協賛の背景：伝統的な祭りの風景を、新しい発想と共創でより美しく

大規模なイベントにおける路上ゴミ問題は、地域の景観維持や持続可能なイベント運営において避けて通れない課題です。株式会社WASABIはこれまで、「ゴミ箱の方から、人の元へ行く」という逆転の発想で、渋谷・原宿などの繁華街で「BinGo」を展開し、SNS累計700万回再生を超えるなど、大きな反響を呼んできました。

今回、渋谷の街づくりを長年牽引する東急不動産株式会社に本事業の趣旨へご賛同・協賛をいただき、「渋谷・鹿児島おはら祭」にてマナー啓発および清掃活動を実施致します。単なる広告プロモーションに留まらず、地域の伝統行事と最新の都市美化ソリューションを融合させることで、来場者の皆様がより心地よく過ごせる「クリーンな祭り」の実現に向けた活動を共に推進してまいります。

■ 実施概要

実施日程 2026年5月17日（日）

BinGo稼働時間 12:00 ～ 16:00（※お祭り全体の開催は17:00まで）

実装場所 BinGo運営本部渋谷109前

実施内容 移動式ゴミ箱広告「BinGo」の巡回、会場内の清掃、およびポイ捨て防止の

マナー啓発活動

実施体制 BinGo10台稼働・運営スタッフ10名程度

協賛 東急不動産株式会社

■ 当日のタイムスケジュール（詳細）

「渋谷・鹿児島おはら祭」の進行に合わせ、最も人流が活発になる時間帯を中心に「BinGo」を実装いたします。

12:00～：交通規制開始に伴い「BinGo」実装開始

12:50～：祭り開始（太鼓演奏・パレード）

13:25～：第1部 踊りパレード開始

14:25～：第2部アトラクション（若者の踊り等）

14:45～：第3部 踊りパレード開始

15:30～：表彰式

16:00 ：BinGo 実装終了

17:00 ：交通規制解除

※BinGo通常活動時の写真です。

■ BinGoのメディア価値と実績

感謝される広告： ゴミを回収することで通行人から「ありがとう」と感謝される、世界でも稀有なポジティブ広告です。

グローバルな評価： 米国経済誌・The Wall Street Journal（2026年2月2日号）への掲載をはじめ、国内外で注目を集めています。

確かな実績： サービス開始直後から、既に15社以上の広告掲載実績があり、SHIBUYA GOOD ACTIONへのノミネートなど、地域社会からも高く評価されています。

■ 株式会社WASABIについて

成蹊大学発のスタートアップ企業です。大人が解決しきれない社会課題に対し、若者ならではの行動力と発想力で事業構築を行なっております。

【会社概要】 会社名：株式会社WASABI (WASABI inc.)

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-10-8

設立：2025年1月

代表者：代表取締役 木戸洵成

事業内容：オフライン広告事業 URL：https://wasabi-jp.biz/