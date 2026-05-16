2026シーズン開幕に向け「TIPOFFパーティー」を5月20日に開催
新ユニフォーム・新体制を発表、地域とともに新たなステージへ
LEOVISTA KASHIWA（所在地：千葉県柏市）は、2026シーズンの開幕に先立ち、「LEOVISTA KASHIWA TIPOFFパーティー」を2026年5月20日（水）に開催いたします。
当クラブは2025シーズンにおいて、チーム目標として掲げていたSBL-SB2昇格を達成。
2026シーズンより新たなカテゴリーで戦うこととなりました。
本イベントでは、2026シーズンを戦うチームメンバーの紹介、新ユニフォームのお披露目、そしてクラブとしての新シーズンへの目標・決意を発表いたします。
また、日頃よりクラブを支えてくださるスポンサー企業・関係者の皆様への感謝をお伝えするとともに、地域とともに歩むクラブとして、さらなる飛躍を目指す決起の場として開催いたします。
現在、柏市を中心とした地域スポーツの盛り上がりや、バスケットボールへの注目も高まる中、LEOVISTA KASHIWAとしても競技面だけでなく、地域とのつながりやクラブカルチャーの発信にも力を入れております。
ぜひ当日はご取材いただき、クラブの新たな挑戦をお取り上げいただけますと幸いです。
【イベント概要】
LEOVISTA KASHIWA TIPOFFパーティー
日程：2026年5月20日（水）
時間：19:00～21:00（開場 18:00～ / 受付開始 18:30～）
会場：柏 日本閣
住所：〒270-0144 千葉県流山市前ヶ崎717
【当日予定内容】
2026シーズン チーム体制発表
選手・スタッフ紹介
新ユニフォーム発表
シーズン目標発表
フォトセッション ほか
※内容は変更となる場合がございます。
【LEOVISTA KASHIWAについて】
LEOVISTA KASHIWAは、千葉県柏市を拠点に活動する社会人バスケットボールクラブです。
競技成績だけではなく、「地域に根差したクラブづくり」を掲げ、バスケットボールを通じた地域活性化やコミュニティ形成にも取り組んでいます。
2025-26シーズンはクラブ創設初年度ながら、
・全日本社会人バスケットボール選手権大会 関東ブロック予選 優勝
・全日本社会人バスケットボール選手権大会 出場
・SBL男子関東SBL2リーグ 入替戦 勝利
・2026シーズン SBL2昇格決定 を達成し、競技面でも大きな飛躍を遂げました。
2026シーズンは新たなステージでの挑戦がスタートします。
【取材に関するお問い合わせ】
LEOVISTA KASHIWA
担当者：渡邉
Mail：r.watanabe1226@gmail.com
こちらのメールアドレスまでお問い合わせのほどよろしくお願いいたします。