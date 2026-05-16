2026シーズン開幕に向け「TIPOFFパーティー」を5月20日に開催

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株式会社LEOVISTA


新ユニフォーム・新体制を発表、地域とともに新たなステージへ



LEOVISTA KASHIWA（所在地：千葉県柏市）は、2026シーズンの開幕に先立ち、「LEOVISTA KASHIWA TIPOFFパーティー」を2026年5月20日（水）に開催いたします。



当クラブは2025シーズンにおいて、チーム目標として掲げていたSBL-SB2昇格を達成。


2026シーズンより新たなカテゴリーで戦うこととなりました。



本イベントでは、2026シーズンを戦うチームメンバーの紹介、新ユニフォームのお披露目、そしてクラブとしての新シーズンへの目標・決意を発表いたします。



また、日頃よりクラブを支えてくださるスポンサー企業・関係者の皆様への感謝をお伝えするとともに、地域とともに歩むクラブとして、さらなる飛躍を目指す決起の場として開催いたします。



現在、柏市を中心とした地域スポーツの盛り上がりや、バスケットボールへの注目も高まる中、LEOVISTA KASHIWAとしても競技面だけでなく、地域とのつながりやクラブカルチャーの発信にも力を入れております。



ぜひ当日はご取材いただき、クラブの新たな挑戦をお取り上げいただけますと幸いです。


【イベント概要】

LEOVISTA KASHIWA TIPOFFパーティー


日程：2026年5月20日（水）


時間：19:00～21:00（開場 18:00～ / 受付開始 18:30～）


会場：柏 日本閣


住所：〒270-0144 千葉県流山市前ヶ崎717


【当日予定内容】

2026シーズン チーム体制発表


選手・スタッフ紹介


新ユニフォーム発表


シーズン目標発表


フォトセッション ほか



※内容は変更となる場合がございます。


【LEOVISTA KASHIWAについて】

　LEOVISTA KASHIWAは、千葉県柏市を拠点に活動する社会人バスケットボールクラブです。


競技成績だけではなく、「地域に根差したクラブづくり」を掲げ、バスケットボールを通じた地域活性化やコミュニティ形成にも取り組んでいます。



2025-26シーズンはクラブ創設初年度ながら、


・全日本社会人バスケットボール選手権大会 関東ブロック予選 優勝


・全日本社会人バスケットボール選手権大会 出場


・SBL男子関東SBL2リーグ 入替戦 勝利


・2026シーズン SBL2昇格決定　を達成し、競技面でも大きな飛躍を遂げました。




2026シーズンは新たなステージでの挑戦がスタートします。


【取材に関するお問い合わせ】



LEOVISTA KASHIWA


担当者：渡邉
Mail：r.watanabe1226@gmail.com


こちらのメールアドレスまでお問い合わせのほどよろしくお願いいたします。