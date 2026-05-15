Kalodata、2026年5月より、有料プランの料金体系とAIポイント付与数を改定

株式会社Kalowave Japan

TikTok Shopデータ分析サービスKalodata Japan（運営：株式会社Kalowave Japan）は、日本国内のお客様により安定的にサービスを提供するため、2026年5月1日より、従来の米ドル建ての料金体系を廃止し、日本円での固定料金へ改定いたしました。

また、2026年5月11日より、有料プランによって毎月付与するAIポイント数も改定いたしました。

なお、本改定日以前よりサブスクリプション契約中のお客様におかれましては、現在の契約期間が満了するまで引き続き「旧料金・旧ポイント数」が適用されます。

■ 料金およびポイント改定の背景

昨今の急激な円安による、日本のお客様のコスト負担を軽減するため、為替レートの影響を受けない「日本円固定価格」を導入するとともに、新料金の適用を開始いたしました。

また、当社が提供するKalodata・Kalopilot・Kaloclipにおいて、より充実したAI機能をご体験いただくため、有料プランにおける月間AIポイントの付与数を改定する運びとなりました。

■ 新旧比較表

各プランの新料金（改定後）・旧料金（改定前の参考価格）、ならびに毎月付与されるAIポイント（改定後・改定前）は以下の通りです。

1. 月払いプラン[表1: https://prtimes.jp/data/corp/167462/table/28_1_b3191f39c365e13feee0a4897a8a3913.jpg?v=202605160951 ]

*改定前価格は、4月30日時点の為替レート：1.00 USD = 159 JPY による日本円換算値です

⒉ 年払いプラン（1ヶ月あたりの換算額）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/167462/table/28_2_a1b15ec6084392471ea0d94f2ac70638.jpg?v=202605160951 ]

*改定前価格は、4月30日時点の為替レート：1.00 USD = 159 JPY による日本円換算値です

最もご利用の多い「プロフェッショナルプラン」の場合、

月払いプランの場合は毎月19,064円から12,800円へ約32.9%、

年払いプランの場合は毎月15,884円から9,600円へ約39.6%の引き下げなど、

従来よりご負担が大幅に軽減されることになります。

■ AIポイントの活用について

3. 月間AIポイント付与数[表3: https://prtimes.jp/data/corp/167462/table/28_3_717daeb7d04b58bc46430c0336ca8e93.jpg?v=202605160951 ]1. ご利用いただける機能

１. Kalopilotのチャット機能

Kalodataのデータに基づき、ショップ運営分析や商品選定のアドバイスなどをご提供します。

質問内容や参照データ量、分析の複雑度に応じて、目安として5ポイント弱から20ポイント以上のAIポイントが消費されます。

２. Kaloclipの動画生成

TikTok・Amazon・Kalodataの商品リンクまたは画像を貼り付けるだけで、ビジュアル説明付きの動画台本やヒットのポイントを抽出し、カスタマイズする台本や動画が生成可能です。

動画生成における消費ポイントは、動画の長さ、使用する生成モデル、生成内容の複雑さなどによって変動しますが、目安としては 10～30ポイント /本 程度となります。

３. Kalodataの動画分析（Kalodata / Kaloclip共通）・レビュー分析・フォロワー属性分析

- 動画台本生成：2ポイント /回（2種類生成）- 動画台本分析・ダウンロード：1ポイント /1動画- 動画文字起こし・ダウンロード：0.2ポイント /1動画- 商品レビュー分析：1ポイント /回対象商品の最新500件のレビューを分析可能です。要点の割合や実際のレビュー内容も一覧で確認できます。- フォロワー属性分析：1ポイント /1クリエイター指定したクリエイターのフォロワーを「性別・年齢・地域・言語・アクティブな時間帯」の5つの属性から分析可能です。⒉ AIポイントの有効期間

１. 有料プランによって毎月付与されるポイント：ご契約日/ご契約更新日に付与され、前月付与分がリセットされます。

２. 追加購入したポイント：有効期間の制限はありません。

３. キャンペーン等でプレゼントとして支給されたポイント：原則として支給日から30日間となります。

■ 既存ご契約者様への対応

現在ご契約中のサブスクリプションには、自動的に新ルールは適用されず、引き続き「旧ルール」が維持されます。

新ルールへの切り替えをご希望される方には、現在のサブスクリプション（自動更新）を一度解約し、改めてプランをご購入いただく必要があります。

なお、年払いプランをご契約中のお客様を対象とした、AIポイントの付与による特別対応を実施いたします。

詳細や申請方法は、以下の公式ブログをご参照ください。

https://www.kalodata.com/jp/blog/2026/04/news/745/

■ 本件に関するお問い合わせ先

詳細を見る :https://www.kalodata.com/jp/blog/2026/04/news/745/

株式会社Kalowave Japan

担当：Ellie（エリー）

メールアドレス：kalodata_jp@kalowave.com

公式LINE：https://lin.ee/lXPSZtRN

LINEでお問い合わせ :https://lin.ee/lXPSZtRNKalodata Japan（ID：@143xfbzf）