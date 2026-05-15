プレミアグループ、バイク王&カンパニー社との合弁会社「RIDE＆LINK」が複合店舗「カープレミア西東京店」をオープン

プレミアグループ株式会社

自動車に関する複合的なサービスを提供するオートモビリティ企業のプレミアグループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：柴田洋一、以下「当社」）は、株式会社バイク王＆カンパニー（本社：東京都世田谷区、代表取締役 CEO：澤篤史、以下「バイク王」）との合弁会社であるRIDE&LINK株式会社（以下「RIDE&LINK」）の事業を本格始動することをお知らせいたします。

その第一弾として、2026年5月15日より、以下の2施策を展開いたします。

⦁「カープレミア西東京店」のオープン：新たなビジネスモデルや販売手法を検証する複合店舗

⦁「バイクプレミアクラブ Supported by カープレミア」の提供開始：二輪事業者向けの新たな会員サービス

本事業を通じて、四輪・二輪の垣根を越えた新たな消費体験の提供と、業界の課題解決を目指します。

写真左から）RIDE＆LINK株式会社 複数代表取締役 薄井 祐二株式会社バイク王＆カンパニー 代表取締役 CEO 澤 篤史プレミアグループ株式会社 代表取締役社長 CEO 柴田 洋一RIDE＆LINK株式会社 複数代表取締役 土屋 佳之

■四輪・二輪を網羅する「オートモビリティエコシステム」の構築

現在、モビリティ業界は消費者の購買行動の変化や販売事業者のDX遅滞といった構造的課題に直面しています。こうした中、当社は新中期経営計画「Change & Prove 2030」において、「オートモビリティエコシステムの完成」と「唯一無二のカープレミア経済圏」の構築を掲げました。

本事業は、四輪市場で確立したプラットフォーム運営ノウハウと、バイク王が持つ二輪業界の圧倒的リソースを融合させ、四輪・二輪の垣根を越えた新たな流通スタンダードを「証明」する第一歩となります。この成果を全国のパートナー（加盟店様）へ展開することで、CX（顧客体験）の革新を通じて、共にモビリティ業界の新たな未来を創造してまいります。

1. 新たなビジネスモデルや販売手法を検証し、消費者の課題解決を目指す複合店舗「カープレミア西東京店」

本店舗は、単なる車両販売を目的としたものではなく、これからの時代に求められる「接客・保証説明・金融提案の標準モデル」を開発・検証するための店舗として位置づけています。

・デジタルツールを活用した透明性の高い購入体験

複雑になりがちな保証内容や支払いプランの比較をデジタル化し直感的に「見える化」するなど、より透明性の高い購入体験の提供を目指してまいります。中古車業界に対して「ファイナンス・保証」サービスを提供し続けてきた当社ならではの知見を活かし、初めての方でも迷わず、安心して車両を選べるDX時代の接客オペレーションを構築してまいります。

・一本化された安心（アフターフォロー）の提供

購入後の保証・メンテナンス・故障対応までを一気通貫でサポートする体制を設計し、全国のカープレミア整備ネットワーク（CPG）と連携した「ずっと続く安心」の提供モデルを確立します。

本店舗で確立した「安心・安全な業界標準インフラ」は、順次全国の加盟店様へノウハウとして共有してまいります。

■店舗オープンの目的

本店舗の最大の目的は、顧客へのサービス提供における透明性を究極まで高めることで、誰もが気軽に迷いなく、将来的にはオンラインでも安心して購入できる世界観を実現することにあります。「カープレミアブランド＝安心・安全」という信頼を確立し、実店舗・オンラインを問わず「カープレミアなら問題ない」と感じていただける環境を整えることは、本事業における重要な指標の一つです。実店舗での検証を通じて、次世代のモビリティ流通モデルの具現化、加盟店様への更なる「安心・安全」のサービス提供に取り組んでまいります。

2. 二輪事業者向け会員事業「バイクプレミアクラブ Supported by カープレミア」

二輪事業者が抱える事業課題を解決し、持続的成長を支える「バイク市場活性化プラットフォーム」を提供いたします。

・共有在庫プラットフォーム

業販用在庫を相互に支援し合う会員専用のマーケットプレイスです。新たな販売先と調達先の確保を実現し、事業者様の在庫流動性の向上とキャッシュフローの効率化に貢献します。



・バイク用ファイナンス（オートクレジット）・故障保証

当社のノウハウを活かした独立系ローンおよび、広範囲をカバーする会員専用の故障保証サービス「カープレミア故障保証」を提供します。エンドユーザーへ新たな購入の選択肢と安心を提案できる環境を整え、事業者様の販売機会の創出と収益性向上を強力にサポートします。



■店舗概要

・店 舗 名：カープレミア西東京店

・オープン日 :2026年5月15日（金）

・所 在 地：東京都福生市熊川1411-6 （八王子IC・あきる野ICより車で約18分）

・営 業 時 間：10:00～19:00（定休日：火曜日）

■合弁会社（RIDE&LINK）概要

・社 名：RIDE＆LINK株式会社（ライドアンドリンク）

・代 表 者：複数代表取締役 土屋 佳之（プレミアグループ）、薄井 祐二（バイク王＆カンパニー）

・所 在 地：東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー15階

・設 立：2025年12月

・資 本 金：60百万円

・事 業 内 容：二輪事業者向け会員事業、及び当該事業を軸としたプラットフォーム事業の運営、

四輪・二輪の複合販売店運営事業

―――――会社情報―――――

【プレミアグループについて】

プレミアグループは、「オートモビリティ企業グループ」です。

私たちは、仕入れ、購入、利用、整備、買取りをはじめとする「クルマ」に関する様々な行程において、お客様や自動車販売店・自動車整備工場の皆様に先進的なソリューションを提供してまいります。

2018年12月に東証一部に上場し、2022年4月にプライム市場へ移行。現在では、国内・海外合わせた20社以上のグループ体制で、東南アジアを中心とした海外でも事業を展開しています。

〈会社概要〉

社 名：プレミアグループ株式会社（持株会社）

上場市場：東京証券取引所プライム市場（証券コード：7199）

代 表 者 ：代表取締役社長 CEO 柴田洋一

所 在 地 ：東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー19階

設 立：2015年5月（グループ創業は 2007年11月）

資 本 金 ：1,817百万円（2026年3月末時点）

事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等

U R L：https://www.premium-group.co.jp/

〈本件に関するお問い合わせ先〉

プレミアグループ株式会社

グループ成長戦略本部 広報・IR部

Ｅｍａｉｌ：koho@premium-group.co.jp