「GYDA（ジェイダ）」女優・モデルの「山本望叶さん」がGYDAルクア大阪店に登場！15周年記念来店イベントを2026年5月23日(土)に開催決定！

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山正則、本社：東京都渋谷区)が運営するファッションブランド「GYDA（ジェイダ）」は、GYDA15周年を記念し、女優・モデルの「山本望叶」さんの来店イベントを2026年5月23日(土)に開催します。

GYDA_山本望叶【来店イベント概要】

日程：2026年5月23日(土)

場所：GYDAルクア大阪店

〈イベント時間〉

一部： 12:00～14:00

二部： 15:00～17:00

〈イベント特典〉

１.10,000円(税込)以上ご購入で、写真撮影（お客様の携帯・デジタルカメラ）

２.20,000円(税込)以上ご購入で、写真撮影＋直筆サイン＋3分間トーク

※サインをする物はお客様ご自身でご用意をお願いいたします。

３. オープン前にお並びいただいた先着20名様限定でお客様の名前入りオリジナルチェキをプレゼント

お並びいただいた順にお好きなチェキをお選びいただけます。

〈イベント参加時の注意事項〉

・撮影ブースへのご入場はイベント参加券をお持ちの方のみとさせていただきます。

・小学生以下、介助が必要なお客様は同伴者様一名のみご入場可能です。

・イベント参加方法や並び列、チケット配布場所などの詳細については、GYDA公式HP(https://gyda.jp/news_acf/0523_mikana?preview=true)にて随時更新いたします。

・不測の事態が発生した際は、イベントを中止させていただく可能性がございます。

■山本望叶さんプロフィール

愛称「みかにゃん」。2002年3月11日生まれ、山口県出身。

元NMB48のメンバーで在籍時には中心メンバーとして楽曲のセンターを務めるなどグループを牽引。

2024年にはドラマ『アイドル失格』で主演を果たし、モデルとしても初スタイルブック『and MIKANA』を発売するなど幅広く活躍。

2025年8月にNMB48を卒業し、今後はクールビューティーなビジュアルを武器に女優・モデルとして活動。

・Twitter：https://twitter.com/_NYANMIKA_

・Instagram：https://www.instagram.com/mikana.yamamoto

・TikTok ：https://www.tiktok.com/@mikanayamamoto

■GYDAブランドコンセプト

【Edge of the era】

好きなスタイルで楽しむ

本気で今を遊ぶ

人を惹きつけるその魅力を解き放つ

一人ひとりが個性を貫く先に私たちが見たい時代がある

■GYDAオフィシャルサイト/SNS

Official Site ： https://gyda.jp

Web Store ：https://runway-webstore.com/gyda

X : https://twitter.com/GYDA_com

Instagram ： https://www.instagram.com/gydajp

Tiktok：https://www.tiktok.com/@gyda_official