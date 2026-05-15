日経クロストレンド「今後伸びるビジネス」2026年上半期ランキングを発表。「AI（人工知能）」関連キーワードがスコア上位を占有。期待から実装フェーズへ

株式会社 日経BP

株式会社日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口 哲也）は2026年5月15日、マーケティング専門メディア「日経クロストレンド」が作成した「マーケティング」「消費トレンド」「テクノロジー」の潮流を見極める「トレンドマップ 2026上半期」を発表、注目の全98キーワードをランキング化しました。

マーケティング、消費トレンド、テクノロジーの3分野は変化が激しく、様々なバズワードが飛び交います。この中から、中長期的に注目すべき潮流の見極めを目的として、日経クロストレンドの活動に助言する外部アドバイザリーボード約50人と、編集部の記者など各分野の専門家の知見を集約しました。

各キーワードについて、調査結果を基に「将来性」と現時点での「経済インパクト」のスコアをそれぞれ算出しました。

分野別の獲得スコアトップ3キーワードは以下の通りです。

【将来性】

＊マーケティング分野：「EC（ネット通販）」（スコア4.64）

＊消費トレンド分野：「キャッシュレス決済（QRコード決済など）」（4.38）

＊テクノロジー分野：「AI（人工知能）」（4.82）※今回の全98キーワード中で最高値

【経済インパクト】

＊マーケティング分野：「EC（ネット通販）」（スコア4.65）

＊消費トレンド分野：「キャッシュレス決済（QRコード決済など）」（4.29）

＊テクノロジー分野：「スマートフォン」（4.66）

◆各分野で獲得スコアトップ3となったキーワード

時流を踏まえて今回から新たに追加したキーワードは、マーケティング分野の「エージェンティックコマース」、消費トレンド分野の「メンタルパフォーマンス（メンパ）消費」、テクノロジー分野の「バイブコーディング」の3ワードです。「エージェンティックコマース」は将来性スコア4.15、「バイブコーディング」は同3.80と、「メンパ消費」も同3.67と、いずれも初登場ながら高い評価を獲得しました。

◆新たに追加したキーワードの将来性スコア

最新トレンドマップの全キーワードのスコア、詳細解説記事は、26年5月15日に日経クロストレンドのWebサイト（https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00448/00020/）で公開します。今回のトレンドマップ2026上半期調査は、26年3～4月に実施しました。

◆トレンドマップ2026上半期「マーケティング分野」の例

なお、今回の結果から浮かび上がる主なトピックスは、以下の通りです。

【トレンドマップ2026上半期のポイント】

◆AIが「期待」を超えて「当たり前」に、全98キーワードで最高スコア

テクノロジー分野で今回最も目を引くのは、AI関連キーワードが将来性・経済インパクトの両面で上位を占めていることです。

将来性トップは「AI（人工知能）」でスコア4.82。今回の全98キーワード中で最高値を記録しました。識者の間でAIへの期待は揺るぎないものとなっており、2位の「生成AI・LLM」（4.68）も高水準を維持しています。

特筆すべきは経済インパクトの伸びです。「AI（人工知能）」の経済インパクトスコアは前回（25年下半期）から0.34ポイント上昇し4.44となりました。これはテクノロジー全キーワードの中で最大の伸びです。「将来への期待」だけでなく、「すでに企業の収益に影響を与え始めている」という評価が広まっており、AIはいよいよ実装・収益化のフェーズに入ったと言えます。「生成AI・LLM」の経済インパクトも前回比0.32ポイント上昇と、大きな伸びを見せました。

◆生成AI→AIエージェント→エージェンティックコマース→バイブコーディング

今回の調査で注目したいのが、相互に関連するAI関連4キーワードの動向です。

まず土台となる「生成AI・LLM」が社会・産業全体に普及し、そこから「自律的に動く」AIとして「AIエージェント」が発展。マーケティング分野の将来性で2位（4.53）を獲得し、前回に引き続き高い注目を集めました。企業活動の現場でも、経費精算や資料作成といった定型業務をAIエージェントに委ねる動きが広がっています。

こうしたAIエージェントの活用が購買行動にまで広がった概念が、今回新たに追加したキーワード「エージェンティックコマース」です。消費者に代わってAIが商品を選び、注文・決済まで完結させるこの概念は、将来性スコア4.15と高い評価を得ました。

同じく初登場で将来性スコア3.80をマークした「バイブコーディング」は、AIを活用したプログラム開発の新スタイルです。「こういうアプリをつくりたい」と伝えるだけでAIがコードを生成する仕組みにより、専門知識のない人でもソフトウエアを開発できる時代の到来を示しています。既存のSaaS（ソフトウエア・アズ・ア・サービス）のビジネスモデルを根底から問い直す可能性があるとして、高い注目を集めました。

◆消費の現場では「体験」と「複数拠点」への欲求が再燃

AIによる効率化・合理化の波とは別の文脈で、消費トレンド分野でも注目すべき動きがありました。

「マルチハビテーション」（多拠点生活）と「ワーケーション」（ワーク×バケーション）は、新型コロナウイルス収束後いったん関心が薄れたものの、今回の調査で復調の兆しが見られました。2025年末の新語・流行語大賞にノミネートされた「おてつたび」が若い世代を中心に広がりを見せたこととも関連がありそうです。

こうした動きは、消費トレンド分野で経済インパクト3位（3.47）に入った「コト（体験）消費」の盛り上がりとも連動しており、デジタル化・AI化が進むほど人はリアルな体験や場所との結びつきを求める傾向があることを示しています。

■「トレンドマップ2026上半期」の分析手法

調査は2026年3～4月に実施。編集部がマーケティング分野の35キーワード、消費トレンド分野の32キーワード、テクノロジー分野の31キーワード、計98キーワードを選定。それぞれを認知する人に、そのキーワードの「将来性」と現時点での「経済インパクト」を5段階で尋ねてスコアリングしました。質問の選択肢は下記の通りです。

[将来性（＝企業の収益貢献や社会変革へのインパクト）]

1.将来性は低い／2.将来性はやや低い／3.どちらとも言えない／4.将来性はやや高い／5.将来性は高い

[経済インパクト]

1.どの企業も収益を得られていない／2.一握りの企業（1～2割程度）の収益に影響している／3.一部の企業（3～5割程度）の収益に影響している／4.大半の企業（6～8割程度）の収益に影響している／5.社会全体になくてはならない存在

【日経クロストレンドについて】

「日経クロストレンド」（https://xtrend.nikkei.com/）は、マーケティング戦略や商品開発、新事業創造などの情報を提供するデジタルメディアです。デジタルテクノロジーの進化などで様変わりする企業の新商品開発、マーケティング戦略、事業戦略の最前線をデータと実例を基に詳報。「売れる商品」「サービス開発」の勘所を解き明かします。対象は企業の経営企画、新事業開発、商品企画・開発、システム、マーケティング、営業、顧客窓口など幅広いビジネスパーソンで、Web・スマートフォンサイト、スマホアプリを中心にお届けしています。

◆本リリースのお問い合わせ先

このリリースに関するお問い合わせは、日経クロストレンド（問い合わせフォーム https://support.nikkeibp.co.jp/app/ask_0301/p/218/）に、取材のお申し込みは、日経BPのコーポレートサイトお問い合わせページ（https://www.nikkeibp.co.jp/faq/）からお願いいたします。