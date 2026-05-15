ワールドトリガー フェスティバル2026　THEキャラ CAFE STAND 東京ドームシティ店の事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年5月15日(金)よりワールドトリガー フェスティバル2026 THEキャラ CAFE STAND 東京ドームシティ店の事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。

東京ドームシティ Hi!EVERYVALLEYにて開催しておりましたワールドトリガー フェスティバル2026 THEキャラ CAFE STAND 東京ドームシティ店の商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4685

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年5月15日(金)18:00～6月15日(月)23:59

【発送予定日】

・2026年7月下旬～8月下旬以降順次発送



【製品情報】

ダイカットステッカー(ランダム)

価格：660円（税込）

種類数：全8種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルネームバッジ

価格：各880円（税込）

種類数：全8種

アクリルコースター

価格：各990円（税込）

種類数：全8種

ワイヤーキーホルダー

価格：各1,320円（税込）

種類数：全8種

アクリルプレート

価格：各1,870円（税込）

種類数：全8種

マグカップ

価格：1,980円（税込）

種類数：全1種

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4685

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年5月15日(金)18:00～6月15日(月)23:59

【発送予定日】

・2026年7月下旬～8月下旬以降順次発送



【権利表記】

(C) 葦原大介／集英社・東映アニメーション



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売