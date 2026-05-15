U-25海外研修プログラム「GLOBAL VOYAGER」第3弾、参加者募集開始

株式会社スピック

株式会社スピック（所在地：神奈川県鎌倉市、代表取締役社長：芝田 崇行）は、18～25歳の若者を対象とした海外スタディツアー・プログラム「GLOBAL VOYAGER」第3弾の開催を決定し、参加者の募集を開始いたしました。

本プログラムは、「未来の健康を、つくる。」という理念のもと、国際的視野を持つ次世代人材の育成を目的とし、世界を舞台に挑戦する若者を発掘する“未来投資型”の越境プロジェクトです。

これまでの開催では、学生たちが実際に海外へ渡航し、現地の社会課題やビジネス、文化、人と向き合うことで、自らの価値観や可能性を大きく広げてきました。

第3弾となる今回は、急速な経済成長と多様な文化が交差するインド・ベンガルールを舞台に実施いたします。

GLOBAL VOYAGERとは

株式会社スピックは、単に健康を支えるだけでなく、“人の可能性そのもの”に向き合う企業でありたいと考えています。

今、世界は技術・産業・価値観・地政学など、あらゆる面で急速に変化しています。

その中で求められるのは、「他者の正解をなぞる力」ではなく、自ら見て、考え、問いを立てる力です。

GLOBAL VOYAGERは、その力を実践の中で鍛えるためのプロジェクトです。

スピックが次世代に本気で向き合う理由

本プログラムは、自らの常識の外へ出て、世界の現実に触れ、「自分の現在地」を知るための“航海”です。

その過程で、異なる価値観と向き合い、答えのない環境の中で他者と協働しながら前に進む力が問われます。

私たちが見たいのは、完成された人材ではありません。

未完成であっても、自らの可能性から目を背けず、世界地図の上で自分の航路を描こうとする若者です。

だからこそスピックは、そのような次世代の挑戦に本気で向き合います。

募集概要

対 象 ： 18～25歳（高校生を除く）

募集期間： 2026年5月13日（水）～5月26日（火）

実施期間： 2026年8月20日（木）～8月30日（日）

実施地 ： インド・ベンガルール

募集人数： 約30名（選考制）

主 催 ： 株式会社スピック／株式会社スパイスアップ・ジャパン

参加費 ： 無料 ※一部自己負担あり

事前研修： 2026年7月22日（水）18:30～（オンライン／必須）

詳細・応募はこちら

https://gv25.lypo-c.jp/india2026/

株式会社スピック（SPIC）は、「未来の健康を、つくる。」を目指し、サプリメント、クリニック、スポーツ、ライフスタイルなどの領域を横断し、ウェルネス事業を展開する企業です。

株式会社スピック：https://spic.com