MIRARTHホールディングス株式会社

当社は、本日の取締役会において、当社連結子会社である株式会社レーベンホームビルド（以下「レーベンホームビルド」といいます。）および株式会社レーベンゼストック（以下「レーベンゼストック」といいます。）の商号を変更すること（以下「本商号変更」といいます。）について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．商号変更の理由

当社は、2026年３月９日付「中期経営計画 更新に関するお知らせ」ならびに「完全子会社との会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ」のとおり、当社グループの成長ドライバーとなる各事業会社への増資による資本強化と、事業領域の拡大に向けた更なるガバナンス強化のため、グループの再編を進めてまいりました。当該グループ再編において、当社は、当社の完全子会社である株式会社タカラレーベンから、同社が所有する同社の完全子会社（当社の完全孫会社）であったレーベンホームビルドおよびレーベンゼストックの普通株式を、会社分割（簡易吸収分割）の方法により当社に承継させること（以下「本会社分割」といいます。）を決定いたしました。本会社分割は、2026年４月15日付でその効力を生じ、レーベンホームビルドおよびレーベンゼストックは、同日付で当社の完全子会社となっております。

本商号変更は、レーベンホームビルドおよびレーベンゼストックの子会社化に伴い、一層のMIRARTHホールディングスブランドの浸透を図るとともに、グループ内での事業シナジーを加速させ、グループ一丸となってさらなる企業価値の向上に邁進するため、実施するものであります。

２．商号変更の概要

（1）

商号：株式会社レーベンホームビルド

所在地：東京都中央区日本橋室町四丁目1番21号

代表者の役職・名称：代表取締役 原 忠行

事業内容：総合建設業（建築工事）・不動産業

資本金：200百万円

（2）

商号：株式会社レーベンゼストック

所在地：東京都千代田区有楽町一丁目7番1号

代表者の役職・名称：代表取締役 吉村 典彦

事業内容：不動産買取再販業、賃貸事業

資本金：490百万円

３．新商号

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34534/table/696_1_e7aaade4a9ffbe82249df30d8453a750.jpg?v=202605150851 ]

４．変更予定日

2026年７月１日

本商号変更は、レーベンホームビルドおよびレーベンゼストックの株主総会において、本商号変更にかかる定款の一部変更が承認されることが条件となります。

以 上