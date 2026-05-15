ドルチェ＆ガッバーナ マヨリカ柄をテーマとしたアイテムを発売 グローバルアンバサダーのチョン・へインを迎えたイベントを開催

ドルチェ&ガッバーナ ジャパン株式会社(C)DOLCE&GABBANA

ドルチェ＆ガッバーナは、2026年5月14日（木）、「マヨリカ柄」をテーマとした2026 秋冬 プレ コレクションの発売を記念し、グローバルアンバサダーであるチョン・ヘインを迎えた特別なイベントを、ドルチェ＆ガッバーナ 銀座にて開催しました。

南イタリアのマヨリカ陶器にあしらわれた伝統的な装飾モチーフを再解釈しデザインされた、この「マヨリカ柄」にはブランド独自の美学を称えています。ウィメンズ コレクションでは、このアイコニックな柄をオレンジの色調で取り入れ、メンズ コレクションでは、ホワイトとコーラルレッドを基調とした色調で表現しています。

それぞれのルックは精緻を極めたテーラリングと卓越したディテールによって存在感を放ち、身体のラインを美しく際立たせるとともに、「メイド・イン・イタリー」の卓越性を鮮明に示します。すべてのピースには熟練のクラフツマンシップと高度な技術が息づいており、部分的または全面に配されたプリントが、洗練された刺繍と調和することで、奥行きと豊かな質感を生み出します。

(C)DOLCE&GABBANA

独自のカリスマ性と洗練されたスタイルで知られるチョン・ヘインの着こなしには、仕立ての精密さと創造性がイタリアの伝統と現代的なスタイルと融合する、ドルチェ＆ガッバーナの美学と見事に調和しています。

マヨリカ柄をテーマとした2026 秋冬 プレ コレクションは、ドルチェ＆ガッバーナ 銀座をはじめ、

全国のブティックにて展開します。