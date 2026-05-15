5月15日発売！『生きづらさの正体 あなたの人生を蝕む“呪い”の解き方』（小学館）が、発売前重版で話題沸騰！ 大人気VTuber・犯罪学教室のかなえ先生が“これ以上の本は書けない”と断言した！

■「新刊出します」で即完売!? 人気VTuberの最新刊は「令和の生きづらさ」を徹底的に深堀り！

株式会社小学館

少年院の先生（法務教官）だった経験を生かして、事件解説やお悩み相談が人気のVTuber・犯罪学教室のかなえ先生。最新刊『生きづらさの正体 あなたの人生を蝕む“呪い”の解き方』の発売を自身のYouTubeチャンネルで告知するやいなや、各ネット書店で続々完売、発売前重版がかかり話題を呼んだ。

一方で、リアル書店にはまだ在庫が残っている。予約注文しないと手に入らないケースがあるので、気になる人は近隣の書店に足を運んでみてほしい。

■現代人なら誰もが抱えている”もやもや”の正体を「お悩み相談が人気のVTuber」がぶった斬る！

「頑張っても収入が上がらない」

「婚活しているのに良い相手に巡り会えない」

「テレビやネットで事件や事故のニュースを見かけると悲しい気持ちになる」

「SNSで見かけるインフルエンサーがキラキラしていて鬱陶しい」

こういった悩みを抱えている現代人は多い。一見、ばらばらで無関係に見えるが、実はこれらの悩みは、あなたにかけられた「言葉の呪い」に原因があるのかもしれないと、かなえ先生は本書で問う。

人からかけられる言葉は、時にあなたを元気づける魔法の言葉となりえるが、またある時にはあなたの人生を一生縛り続け、人生を不幸にする呪いとしても作用してしまう。そして、知らないうちに、あなたがあなた自身に「呪いの言葉」を投げかけているかもしれない。

どうすればあなたにかけられた呪いを解くことができるのか？ 本書では徹底解説する。

■イラスト・図解入りでわかりやすい！

本書内では、重要なポイントがハイライトしてあるので、忙しくて読書に時間がとれない人にも要点が掴みやすい構成となっている。

また、要所で図解入りで解説しているほか、難しい単語や専門用語は極力排除しており、小中学生でも安心してお読みいただけるだろう。

■あなた自身や、大切な人を守るためにも「現代人必読」の１冊！

第3章「SNSは『病み』の巣窟」より

「今を頑張って生きている人ほど、生きづらいと感じてしまう世の中になっている」とも、かなえ先生は本書で述べている。

あなた自身は、頑張りすぎて自分に"言葉の呪い"をかけてしまっていないだろうか？

そして、あなたの周りに”言葉の呪い”で苦しんでいる人はいないだろうか？

本書は、現代人を悩ませる”言葉の呪い”を解く一助となる一冊だ。

『生きづらさの正体 あなたの人生を蝕む“呪い”の解き方』

著：犯罪学教室のかなえ先生

定価：1,760円(税込)

四六判並製 176ページ

2026年5月15日発売 小学館

ISBN：978-4-09-389855-3

https://www.shogakukan.co.jp/books/09389855

［著者プロフィール］

犯罪学教室のかなえ先生 …… 元・少年院法務教官(いわゆる少年院の先生)、日本初の元国家公務員の男性VTuber。主に発達障害やコミュニケーションに困難を抱える少年を担当し、社会復帰に尽力した。現在は「事件解説を通じて社会の解像度を上げる」をモットーに、2020年9月よりスタートしたYouTubeチャンネル『犯罪学教室のかなえ先生 V Criminologist』を運営している。同配信には視聴者からの悩みが多く寄せられ、それらに対する“愛のある辛口コメント”も定評がある。経済産業省「未来の教室」プロジェクトのSTEAMライブラリーに学術系VTuberユニット「まなぶい」のメンバーとして教育コンテンツを提供するなど、活動の場を広げている。

https://www.youtube.com/@KanaeVCriminologist