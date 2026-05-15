セレクションアンドバリエーション株式会社

組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『退職を止める！「バケツの穴」をふさぐ組織づくり ― 人が辞め続ける組織と、定着する組織の違いとは？ ―』セミナーを2026年6月18日（木）12:10～12:40に開催することをお知らせいたします。

概要



採用を強化しても、人が辞め続ける。そんな「穴の空いたバケツ」のような状態に悩む企業は少なくありません。近年は人材獲得競争の激化や物価上昇などを背景に、「報酬水準」への注目が高まっています。一方で、実際の退職理由を見ると、給与額そのものだけではなく、「この会社で将来が見えるか」「期待されている実感があるか」といった“期待感”の欠如が離職につながっているケースも増えています。

本セミナーでは、離職防止の観点から「報酬」と「期待感」に焦点を当て、企業が見直すべきポイントを整理します。

単なる賃上げだけでは解決できない時代に、どのように社員の定着につなげていくのか、実務的な観点からわかりやすく解説します。

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202606181/

プログラム



１. なぜ今、「離職防止」が重要なのか

２. 人が辞める組織にある“5つの穴”

３. 「バケツの穴」をふさぐ組織づくりのポイント



※一部内容変更の可能性があります

開催概要

開催日程： 2026年6月18日（木）12:10～12:40

開催形式： Zoomによるオンライン開催

参加費用： 無料

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202606181/

＜ご注意事項＞

※同業他社様、学生の方、個人事業主様にはお申込みをご遠慮頂いております。

※本セミナーは「Zoom」にて実施いたします。事前にZoomアプリのダウンロードおよび、接続をご確認ください。

※視聴URLのご本人様以外への共有は固くお断りいたします。

※本セミナーの録画・録音・撮影、セミナー資料等の無断転用は固くお断りいたします。

登壇者

松木 宏晃

大学卒業後、上場小売業のSVを経てセレクションアンドバリエーション（株）入社。

企業規模問わず、幅広い業種の人事制度設計を経験。人事制度構築以外にも、従業員エンゲージメント調査に関する知見とノウハウも豊富に有しており継続的に外部企業の組織診断も実施している。また、組織の成長のための各種研修にも携わっている。

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。

■2020年度以降のご支援実績企業の一部

製薬業（東証プライム上場）

ITプラットフォーマー（東証プライム上場）

専門商社（東証プライム上場）

システム開発業（東証プライム上場）

監査法人系コンサルティングファーム

通信建設業（東証プライム上場）

その他非上場企業（製造業、サービス業等）

【会社概要】

ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

会社HP： https://sele-vari.co.jp/