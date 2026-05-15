5月15日にお誕生日を迎えるSonny Angelが、ピンクのクマの着ぐるみを着ておめかし！「Sonny Angel Plush Collection -Cuddly Bear- Pink」が登場。

株式会社ドリームズメインビジュアル

株式会社ドリームズ (本社：東京都新宿区/代表取締役 添谷徹)は、5月15日に誕生日を迎えるブランド「Sonny Angel」より、「Sonny Angel Plush Collection -Cuddly Bear- Pink (プラッシュコレクション カドリーベア ピンク)」を、オフィシャルオンラインストアやSONIANDSMIにて、2026年6月18日(木)より発売します。

お誕生日をお祝いした特別仕様の「Cuddly Bear」が登場

2023年に発売した「Sonny Angel Plush Collection -Cuddly Bear-」が、お誕生日をお祝いしてカラーチェンジ！Sonny Angelのブランドカラーであるピンク色のクマの着ぐるみに、「Happy Birthday」の赤いハートクッションを持って、より愛らしい装いになりました。その姿に思わずきゅんとして、Sonny Angelへの愛が深まること間違いなし。

背中にある天使の羽も見逃せないチャームポイント

ふわふわの肌触りと爽やかでほのかに甘い“やさしい天使の香り”が特徴的なぬいぐるみ。大きさは28cmと抱っこしやすいサイズ感で、抱きしめたときの心地の良さと鼻をくすぐる香りが、日々あなたの心を包み込んでくれるような存在に。ハートのクッションはマグネットで固定されているので、お好みに合わせて取り外し可能です。両腕の関節も自由に動かせるので、あなたの好きなポーズで飾ったり、写真を撮ったりしてたくさん可愛がってください。

大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美ギフトにも。

パッケージはメッセージが書き込めるギフトボックス仕様になっており、メッセージを書いて大切な人への誕生日の贈り物にするのもおすすめ。「Happy Birthday」のハートクッションが、あなたのお祝いの気持ちを真っ直ぐに届けてくれるでしょう。

また、付属のカードには、ぬいぐるみのニックネームや持ち主の名前、お迎えした日付を記入できるスペースがあります。ここに「Sonny Angel -Cuddly Bear-」との思い出を書き記して、一緒に過ごした大切な時間を形に残すこともできます。

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26206/table/512_1_58d2c9e9d572e90277e4da09343e1efb.jpg?v=202605151251 ]

※商品の発売・仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合があります。

※商品の取り扱い状況は店舗により異なります。詳細はお近くの販売店舗までお問合せください。

■商品取扱い店舗：

・Sonny Angel公式オンラインストア https://www.sonnyangelstore.com

・SONIANDSMI https://soniandsmi.com(https://soniandsmi.com/)

※販売店舗は諸般の事情により、取扱いの中止や発売時期が異なる場合があります。

Sonny Angelとは

Sonny Angelは2004年に日本で誕生した、あなたに幸せを届ける小さな天使の男の子。Sonny Angelは日本国内だけでなく、アメリカやヨーロッパ、韓国などのアジア圏を中心に、世界40カ国以上で展開中。国や文化の違いを越え、世界中で愛されるSonny Angelは、これからも多くの人に小さな幸せをお届けします。

▼ Sonny Angel 公式SNSアカウント

X（旧Twitter)：@SonnyAngel_PR

Instagram ：＠sonnyangeljapan

Facebook ：sonnyangel.japan

TikTok ：sonnyangeljapan

Sonny Angel 公式サイト(https://www.sonnyangel.com/)

世界中のSNSで盛り上がりを見せるSonny Angel。次はどんな動画がバズるのか？

欧米を中心にTikTokで商品の開封動画や、フィギュアを使用したさまざまなチャレンジ動画がトレンド化しヒットする、いわゆる“TikTok売れ”で人気急上昇中のSonny Angel。その熱狂的なファンの盛り上がりは、ニューヨーク・タイムズ紙で紹介され、追随するように日本をはじめ、アジア各国でも大きな注目を浴びています。ぜひ、ハッシュタグ#sonnyangelでご検索ください。