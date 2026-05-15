アリ・アスター監督最新作『エディントンへようこそ』Blu-ray＆DVDが2026年7月15日（水）に発売決定！

株式会社ハピネット

小さな町の選挙戦が全米を巻き込む大事件に

すべてを焼き尽くす“炎上スリラー”

※画像はBlu-rayになります。公式HP :https://a24jp.com/films/eddington/

■『ヘレディタリー／継承』で映画界に鮮烈な印象を与え、続く『ミッドサマー』で全世界の観客を魅了した鬼才アリ・アスター。その独自すぎる語り口をさらに進化させた『ボーはおそれている』では、名優ホアキン・フェニックスとタッグを組んで前二作の世界観をさらに深め、並び立つ者のない境地に到達した。そんなアスターが、信頼を寄せるキャストと新たなスタッフを招いて描く“新章”が『エディントンへようこそ』だ。

■保安官ジョーを演じるのは、『ボーはおそれている』に続いて主演を務めるホアキン・フェニックス。『ジョーカー』、『ナポレオン』と大作への出演が続くホアキン・フェニックスが、一見穏やかに見える保安官が静かに壊れていき、やがて暴発していく様を見事に演じている。そして、「マンダロリアン」、『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』など話題作への出演が続き、ハリウッドから熱い視線を注がれている男ペドロ・パスカルが市長テッド役で登場。さらにジョーの妻で、陰謀論にハマっていく妻を『ラ・ラ・ランド』『哀れなるものたち』のエマ・ストーン、彼女が傾倒していくカルト集団の教祖を『エルヴィス』、『デューン 砂の惑星PART2』のオースティン・バトラーが熱演。

■ファン必携の豪華 Blu-ray 仕様！

本編の衝撃体験を“所有する喜び”へと昇華する、こだわり抜かれたパッケージ仕様。Blu-rayにはオリジナルアウタースリーブケースを付属し、さらに物語の象徴ともいえる保安官ジョー＆市長テッドのオリジナル選挙ポスター（両面A3サイズ）を封入。加えて、撮影の舞台裏に迫るメイキング映像も収録されており、作品世界をより深く味わい尽くせるスペシャルエディションとなっている。

■Amazon.co.jp・楽天ブックス限定の購入特典も実施決定！

▼『エディントンへようこそ』作品情報

【キャスト】（声の出演）

ジョー・クロス：ホアキン・フェニックス（森川智之）

テッド・ガルシア：ペドロ・パスカル（子安武人）

ルイーズ・クロス：エマ・ストーン（武田華）

ヴァーノン・ジェファーソン・ピーク：オースティン・バトラー（金城大和）

ガイ・トゥーリー：ルーク・グライムス（岡本幸輔）

ドーン：ディードル・オコンネル（定岡小百合）

マイケル・クーク：マイケル・ウォード（宮崎遊）

【スタッフ】

監督・脚本：アリ・アスター

【ストーリー】

物語の舞台は2020年、ニューメキシコ州の小さな町、エディントン。コロナ禍で町はロックダウンされ、息苦しい隔離生活の中、住民たちの不満と不安は爆発寸前。保安官ジョーは、IT企業誘致で町を“救おう”とする野心家の市長テッドと“マスクをするしない”の小競り合いから対立し「俺が市長になる！」と突如、市長選に立候補する。ジョーとテッドの諍いの火は周囲に広がっていき、SNSはフェイクニュースと憎悪で大炎上。同じ頃、ジョーの妻ルイーズは、カルト集団の教祖ヴァーノンの扇動動画に心を奪われ、陰謀論にハマっていく。エディントンの選挙戦は、疑いと論争と憤怒が渦を巻き、暴力が暴力を呼び、批判と陰謀が真実を覆い尽くす。

この先はあるのか？ エディントンの町と住人は誰も予想できない破滅の淵へと突き進んでいく。

▼『エディントンへようこそ』Blu-ray＆DVD 商品情報

【発売日】

2026年7月15日(水)

【価格】

Blu-ray：6,600円(税込)

DVD：4,400円(税込)

【Blu-ray特典】

●仕様・封入特典

・アウタースリーブケース

・“エディントン市長選” 両面A3ポスター

●映像特典

・Made In Eddington：制作の舞台裏（24分）

・予告集

【店舗別購入特典】

・Amazon.co.jp：L判ブロマイド3枚セット

・楽天ブックス：ハーフブロマイド3枚セット

※一部店舗除く

※特典はなくなり次第終了となります

※デザインは変更になる場合がございます

※商品の仕様は変更になる場合がございます

【解説】

ここに描かれるのは悪い冗談か？過激な警告か？それとも包み隠さず描かれた現代の闇の縮図か？新作を発表するたびに世界をザワつかせる、“不敵すぎる映画作家”アリ・アスターによる炎上スリラーがついに開幕。その炎は画面を越えてあなたを丸ごと焼き尽くす。

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

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