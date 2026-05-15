「良い未来を今、カタチに。」をミッションに、ITエンジニア転職支援サービス「キッカケエージェント」を提供する株式会社キッカケクリエイション（本社：東京都渋谷区、代表取締役：川島 我生斗、以下「当社」）は、国内最大級の社員クチコミプラットフォームを運営するオープンワーク株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大澤 陽樹、以下「オープンワーク」）とコラボし、採用人事交流会「OpenWork HR Connect 2026」を6月12日(金)に渋谷で開催いたします。





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本イベントは、採用・人事担当者同士が「ゆるっと集まり、仕事のリアルを語り合う」ことを目的とした交流会です。現場で「これってどうしてる？」と思ったことを、気軽に話してみませんか？ 実践的なヒントを得られるのはもちろん、同じ志を持つ仲間との新しいネットワークづくりを提供いたします。

【本イベントのポイント】

1．申込み100名超の人気企画を渋谷で開催！

直近の開催では100名以上の申し込みをいただいた人気企画が、渋谷で開催されます。今回は、組織のリアルを可視化するオープンワークとITキャリア支援を得意とする当社のコラボ開催のため、現在抱えている採用に関するリアルな課題やお悩みもご相談いただけます。

2．おひとり様での参加が大半！初めてでも安心のサポート

「交流会の輪に入れるか不安…」という方もご安心ください。過去の参加者の約7～8割が「おひとり」でのご参加です。当日はスタッフが丁寧にサポートし、話しやすい雰囲気を作ります。

3．無料の軽食＆ドリンクをご用意

美味しいお食事やお飲み物を楽しみながら、リラックスした雰囲気の中でざっくばらんな交流をお楽しみいただけます。

【こんな方におすすめ】

・採用や組織の悩みを解決したい方

・他社のリアルな取り組みや改善例を知りたい方

・採用手法やエンゲージメント向上をブラッシュアップしたい方

・気軽に話せる採用・人事仲間が欲しい方

▽セミナー詳細

日 時 ：2026年6月12日(金) 18:30～20:30（途中入退室可）

会 場 ：WeWork 渋谷スクランブルスクエア

東京都渋谷区渋谷2-24-12（渋谷駅直結）

対象者 ：企業の採用担当者様・責任者様、人事企画担当者様

※HR系の事業会社様はNGとさせて頂いております

参加費 ：無料

申込み ：https://ma.vorkers.com/recruiting/seminar/12?utm_source=kikkakecreation&utm_medium=email&utm_campaign=seminar_20260612&utm_term=&utm_content=&ad=

▽タイムスケジュール

18:00～ 開場、受付開始

18:30～ オープニングトーク

18:40～ 交流会（軽食・お飲み物をご用意いたします）

20:30 流れ解散

【オープンワーク株式会社について】





オープンワーク株式会社は、実際に働いた経験に基づく「社員・元社員の声」を共有する、国内最大級の社員クチコミと評価スコア数を有する、転職・就職のための情報プラットフォームを開発・運用しています。約805万人の登録ユーザーと約2,150万件の社員クチコミを元に、企業の労働環境の実態を可視化し、 採用活動に活用できる価値の高いデータを提供しています。※2026年4月末時点実績

コーポレートサイトURL：https://www.openwork.co.jp/

【株式会社キッカケクリエイションについて】





「Media Driven × Tech Enabled」をコンセプトに、DX採用市場の課題解決に取り組むスタートアップ。潜在層の求職者と繋がり、中長期で関係性を構築する独自のタレント・オペレーティング・システム『KIKKAKE Talent OS』 。中核となる転職支援サービス『KIKKAKE AGENT』を軸に、国内最大級のIT転職YouTube『IT菩薩モローチャンネル』、ITエンジニア向けライフスタイルメディア『KIKKAKE ITREND』など独自メディアを展開。2026年には『HRエンタテイメント事業』を始動し、DX人材不足という社会課題の解決に向けた新たな接点づくりを加速してまいります。

代表者：代表取締役社長 川島 我生斗

所在地：東京都渋谷区桜丘町22-14 N.E.Sビル N棟3F

設立：2020年3月26日

従業員数：101名（正社員・業務委託・アルバイト含む）

コーポレートサイトURL：株式会社キッカケクリエイション

サービスURL：キッカケエージェント

関連サービスURL：KIKKAKE ITREND