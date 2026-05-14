訪日外国人向けナビゲーションアプリ『Japan Travel by NAVITIME』、「買い物ログ」機能を追加

株式会社ナビタイムジャパン

株式会社ナビタイムジャパン（代表取締役社長：大西啓介、本社：東京都港区）は、2026年5月14日（木）より、訪日外国人向けナビゲーションアプリ『Japan Travel by NAVITIME』にて、「買い物ログ」機能を追加します。

「買い物ログ」機能は、レシートを撮影するだけで買い物記録を手軽に作成できる機能です。ユーザーがレシートを撮影すると、日付、店舗名、商品名や合計金額を自動で読み取り、円グラフや棒グラフのチャートで買い物履歴を可視化します。

さらに、記録時に店舗の地点情報と7種類のカテゴリ（お土産、コンビニ・食料品、食事、ファッション・美容、ガジェット・おもちゃ、アクティビティ、その他）が自動で付与されます。訪問したお店を地図やユーザーが作成した旅行プラン上で確認できるため、どのような項目で出費が多かったか、旅程に沿った振り返りもできます。記録後の内容編集やメモの追加も可能です。

本機能により、日本国内での買い物履歴をアプリ内に記録することで、クレジットカードやデジタル決済、現金など複数の支払い方法が混在する旅行中の支出を総額（日本円表示）で把握できるようになります。帰国後の旅行の振り返りにもお役立ていただけます。

なお、13言語に対応しており、ナビタイムジャパンが保有する日本の地点情報と連携しているため、日本のレシートから正確に内容を読み取り記録できる点が、本機能の特長です。

今後は、「買い物ログ」機能のデータを、『Japan Travel by NAVITIME』で取得できる位置情報や国籍情報とかけ合わせることで、購買情報を分析し、アプリ内での効果的な施策や利便性向上に役立ててまいります。

※対応言語（13言語）：英語、中国語（繁体字・簡体字）、韓国語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、タイ語、インドネシア語、ベトナム語

■サービスイメージ

■『Japan Travel by NAVITIME』について

『Japan Travel by NAVITIME』は、訪日外国人観光客向けのナビゲーションサービスです。

主な機能は、ドアtoドアのルート検索、徒歩ナビゲーション、カーナビゲーション、スポット検索（フリーWi-Fi、手荷物預かり所等）、観光記事、旅行プランニング、旅程投稿、モデルプラン、ホテル・アクティビティの予約などが可能です。アプリとWebを、13言語で提供しています。

▶サービス紹介サイト(https://www.navitime.co.jp/pcstorage/html/japan_travel/english/)

▶Webサイト(https://japantravel.navitime.com/en/)

・関連プレスリリース

（2025年12月10日）『Japan Travel by NAVITIME』が日本サービス大賞 内閣総理大臣賞を受賞！(https://corporate.navitime.co.jp/topics/pr/202512/10_5955.html)

■お問い合わせ先

『Japan Travel by NAVITIME』との連携やアプリを活用したプロモーション等のお問い合わせは、下記サイトの「お問い合わせ」フォームよりご連絡ください。

https://tourism-solution.navitime.co.jp/

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