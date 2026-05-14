【参加費無料】AI英会話スピークバディ、“今度こそ英語を頑張りたい”を応援する「スピークバディとはじめる！6ヶ月間の英会話上達チャレンジ」の参加メンバーを募集。本日～5/20（水）まで

株式会社スピークバディ

株式会社スピークバディ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：立石剛史、以下「当社」）は、当社が開発・運営する「AI英会話スピークバディ」を活用した英語学習応援プロジェクト「スピークバディとはじめる！6ヶ月間の英会話上達チャレンジ」の参加者の募集を開始します。

■背景：気軽に始められるAI英会話を起点に、英語学習への「挑戦の連鎖」を作る

「AI英会話スピークバディ」は、キャラクター（AIバディ）が気軽に話せる会話相手となることで、いつでもどこでも、楽しみながら英会話を学べるAI英会話アプリです。ビジネスや旅行・日常生活など多様なシーンに対応したレッスンを備え、入門～上級まで幅広いレベルの学習者にご利用いただいています。

本プロジェクトでは、誰もが気軽に始めやすく学習を続けやすい同アプリの特徴を活かし、「英語ができればもっと活躍の場が広がるのに、一歩を踏み出せていない」「今度こそ英語学習を頑張りたい」という方に向け、「AI英会話スピークバディ」を6ヶ月間無償で提供し、英語学習への挑戦をサポートします。

さらに、参加者の学習の様子や成長ストーリーの発信を通じて、同じく英語学習に悩む方の背中を押し、「自分も英語学習をやってみよう！」という「挑戦の連鎖」を作ることを目指します。

■「スピークバディとはじめる！6ヶ月間の英会話上達チャレンジ」募集概要

プロジェクトへのご応募にあたっては、英会話レベルや学習目的に制限はありません。英会話初心者から上級者まで、仕事、趣味、旅行、学業など様々な動機で学習に取り組みたい方を募集しております。

エントリーから学習開始までの流れや、応募フォームの詳細は、本プロジェクトの特設サイトをご確認ください。



・募集期間：2026年5月14日（木）～5月20日（水）23:59

・対象 ：「AI英会話スピークバディ」を初めてご利用される方

・定員 ：最大15名（応募多数の場合は抽選）

・学習期間：2026年6月～11月（予定）

・特設サイトURL：https://brown059285.studio.site/

■参加者特典

１. 「AI英会話スピークバディ」6ヶ月分を無償提供

コストを気にせず、6ヶ月間アプリをご利用いただけます。

２. 参加者限定コミュニティへの招待

同じ期間、英語学習に挑戦する仲間だけのクローズドグループにご招待します。学習の悩み相談・情報交換が可能です（発言は任意）。

３. 英会話実践の機会提供（希望者のみ）

当社に所属する日本語が堪能な海外メンバーとの雑談会や、学んだフレーズを試せるアウトプットの場をご用意します。

■参加者へのご依頼事項

より着実に学習の成果を積み重ねていただくことに加え、「挑戦の連鎖」を作るというプロジェクトの理念のもと、参加者には学習記録の提出およびBefore After動画の撮影にご協力いただきます。

※提出いただいた素材は、当社の広告・SNS等のコンテンツとして活用させていただく場合があります。使用の際は必ず事前に参加者本人へご確認・ご共有します。なお、参加者ご自身のSNSアカウントでの発信義務はございません。

■「AI英会話スピークバディ」について

2016年にリリースした日本発のAI英会話アプリ。キャラクター（AIバディ）相手に、ビジネスや旅行・日常生活など多様なシーンで活きる英会話表現を学びます。入門～上級まで幅広いレベルに対応したストーリー形式のレッスンや、1回5分からできる気軽な学習設計、レベル診断・発音・抑揚・フリートークなど、豊富な学習機能が高く評価され、国内累計ダウンロード数は500万超、企業や自治体・教育機関などでも累計300を超える導入実績があります。2026年4月時点でApp Storeの評価は「4.6」を獲得。「日本e-Learning大賞（最優秀賞）」ほか多数のアワードも受賞。

URL：https://app.speakbuddy.me/

■会社概要

【会社名】 株式会社スピークバディ

【英語表記】 SpeakBUDDY Ltd.

【所在地】 東京都中央区日本橋3-14-3 ＋SHIFT 日本橋桜通り 3F

【代表者】 代表取締役CEO 立石剛史

【設立年月日】2013年5月

【事業内容】

・「AI英会話スピークバディ」の開発・運営

・オンライン英語コーチング「コーチバディ」の運営

・英語学習者の悩みにプロの英語コーチが回答するQ&Aサイト「スピークバディ 英語学習Q&A」の運営

・「AI英会話スピークバディ」および「コーチバディ」の法人向け提供