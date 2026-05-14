アントラークラフツによる初のクラウドファンディング挑戦

株式会社FERMENTOPhoto / Haruki Anami



この度アントラークラフツ（株式会社FERMENTO 代表・江良慶介、宮城県石巻市牡鹿半島）は、食猟師の小野寺望が交流を重ねてきた方々とともに、新たな事業「山と私を和えるプロジェクト」を立ち上げました。その第1弾としてお取り寄せ商品「流域の味 夏至の鍋」を6月末に発売いたします。



約30年にわたり小野寺は、牡鹿半島を拠点に食用のニホンジカの狩猟を行い、料理人の方々にシカ肉を提供してきました。単なる食材供給にとどまらず、背景にある自然と生きものの物語も届ける小野寺の仕事に、多くの方々に共感とご支援をいただき、2016年に法人化しました。おかげさまで世界的に評価されるレストランをはじめとする全国の方々から、シカの精肉と加工品のご注文をいただいております。近年若いスタッフが加わり、狩猟免許を獲得して小野寺の右腕となるまでに成長しています。

今春、宮城県による女川原発避難道建設に伴い、10年間育ててきた小積浜の施設を離れ、同じ半島内の有田浜に事業所を移転せざるを得ませんでした。小規模事業者にとってこの負担は大きく、通常の営業努力では乗り越えることが難しい状況です。それでもなお、私たちはここで培ってきた経験と仕事を絶やさず次世代に継承するために、事業基盤を整える必要があります。そのために、アントラークラフツはクラウドファンディングに挑戦することにしました。



今回のクラウドファンディングは単なる資金調達ではなく、牡鹿半島の流域で受け継がれてきた自然観や営みを、食を入り口として社会にひらき、継続的に発信していくための重要な一歩と位置づけています。

新事業「山と私を和えるプロジェクト」もそのひとつです。料理人や流域のナビゲーターに加わっていただき、自然と生きものとの物語を超え、私たち人間と自然をリアスの流域という「お山」で重ね合わせ、身土不二を感じていただく食と旅を提案して参ります。

東日本大震災から15年。多くの方に復興の祈りとご支援をいただいた時を経て、次世代に引き継ぐ事業を興すことは大きな挑戦となりますが、地域社会の希望の光となることを確信しております。

美しいリアスの流域の海と山を舞台に、祈るように暮らしを営んできた人々が積み重ねてきたものを受け取り、次世代がこの土地で起業する力となるように。クラウドファンディングと新事業への挑戦にご注目いただけましたら幸いです。

山と私を和える食 第1弾

商品名「流域の味 夏至の鍋」

発売 2026年6月末予定

価格 12,000円（税込）

製造元 アントラークラフツ

第1弾の「夏至の鍋」は、小野寺の仕事を敬愛する仙台市内の日本料理店・こうめの佐々木宗治と佐々木紗矢香がディレクターを務めます。小野寺がしとめたシカの骨付き前脚と水と塩のみで3時間以上コトコト煮てとった「山の出汁」と、リアスの流域で育った牡蠣やムール貝でとった「海の出汁」が主役です。シカ肉とシカ肉のツミレだんご、牡蠣、海藻や夏セリとともに流域を味わっていただく鍋セットです。流域の山と私たちの身体が、巡る季節をともに健やかに迎えられるよう祈る、「節気のハレの食」をコンセプトとしています。

クラウドファンディングページ（5月11日（月）スタート）

https://camp-fire.jp/projects/936472/view



(https://camp-fire.jp/projects/936472/preview?token=2zpco9ar&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_projects_show)山と私を和えるプロジェクトHP

http://yamatowatashi.jp/

山と私を和えるプロジェクトメンバー



◯江良慶介

◯小野寺望

◯佐々木ジョナサン拓海サギット

（Antler Crafts 株式会社FERMENTO）

◯岡純平 土橋剛伸

（一般社団法人 Reborn Art Festival）



◯佐々木宗治 佐々木紗矢香

（こうめ）



◯木下智也

（松バル）



◯秋元大 小川彩

（株式会社 大山流域研究所）

Antler Crafts（株式会社FERMENTO）

宮城県石巻市荻浜字有田浜23-1

お問合せ : info@antlercrafts.jp（担当・岡）