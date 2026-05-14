愛犬と飼い主の時間を繋ぐ『INUMA』が11月始動（予定）。愛媛で40年支持される実店舗経営のノウハウを凝縮したトリミングサロン【完全無料＆現場負担ゼロ】の次世代プラットフォーム

有限会社バッドボーイズ

有限会社バッドボーイズ（本社：愛媛県松山市、代表取締役社長：菅原 秀定）は、愛犬のトリミング待ち時間を活用し、飼い主様を近隣の美容・ウェルネスサロンへ送客するマッチング・プラットフォーム『INUMA（イヌマ）』を2026年11月にリリースいたします。（予定）

本サービスは、単なる送客システムに留まらず、サロンの運営負担を軽減し、新たな収益源を創出する包括的なプラットフォームとして、東京10区・限定50店舗の初期パートナートリミングサロン、および提携美容サロン（理美容室、ネイル、アイ、エステ、クリニック等）の募集を開始しました。

■ 開発の背景：「犬の居ぬ間に」でINUMA、飼い主も極上の美容時間を。

『INUMA』というサービス名は、「犬の居ぬ間に（愛犬がトリミングサロンでお留守番をしている間に）」という言葉に由来しています。

現在、愛犬を預ける2～4時間の待ち時間は、飼い主様にとって「持て余す時間」となっています。この時間を、飼い主様ご自身が近隣のサロンで美しくなるための「極上の自分時間」へと変換する。ペット同伴ではなく「時間」をスマートに繋ぐことで、新しいライフスタイルを提案します。

■ 信頼のバックボーン：愛媛で40年、地域に根ざした8つの実店舗経営

有限会社バッドボーイズは、愛媛県松山市を中心に美容室5店舗、エステサロン2店舗、シェアサロン1店舗の計8拠点を運営しています。先代から続く35年の歴史を受け継ぎ、現在は合計40年にわたり、地元のお客様から厚い支持をいただいております。 長年の店舗経営を通じて培った「現場第一」の視点があるからこそ、サロン側の悩みや、お客様が真に求めている価値を、サービスの細部にまで反映させることができました。

■ 現場の負担ゼロ。トリマーの毎日の動きを「一切邪魔しない」設計

現役の経営者として最もこだわったのが、現場のオペレーション負荷です。『INUMA』は、忙しいトリマー様の動きを徹底的に考慮し、毎日の業務フローを一切邪魔しない極限までシンプルなUI/UXを追求しました。システム利用料・掲載料・送客手数料はすべて【完全無料】。スタッフ様に新たな手間をかけることなく、スムーズに導入いただけます。

■ わんちゃんの「安心」を守る管理機能と、サロンへの収益還元

わんちゃんのプロフィールやワクチン接種証明のデジタル登録に加え、トリマー様の気づきを共有できる「トリミングレポート」機能を搭載。そこからのケア商品がアプリ内で購入されると、その収益が提携サロン様に還元される「収益シェアモデル」を構築しました。在庫リスクなしで、物販による新たな収入源を創出します。

※画像はイメージです。

私たちが最も価値があると考えたのは、毎月愛犬の全身に触れる「トリマー様の気づき」です。

言葉を話せないわんちゃんの皮膚や被毛、体調の小さな変化に誰よりも早く気づくプロの視点こそが、日々の健康管理において何よりも重要だと確信しています。

このレポートは、その貴重なプロの声を飼い主様へダイレクトに届け、愛犬の健康を共に守っていくための架け橋となります。

（全てトリマー様がワンタッチで作れる仕様にしているのでトリマー様の仕事を増やしません。）

■ 顧客のファン化と愛犬の健康寿命を延ばす画期的な仕組み「INUMAプレミアム」

『INUMA』最大の目玉となるのが、サロン側の負担ゼロで導入できる「INUMAプレミアム」です。 飼い主様がトリミングの待ち時間に提携の美容サロン等を利用して戻られた際、トリミングサロン様から飼い主様へ「質の高いドッグフードやサプリメント」を【無料】でプレゼントしていただきます。 すでに本構想には、愛犬の健康を第一に考えるトップブランドの参画が決定しており、獣医師が自分の愛犬に食べさせるなら、と考案された高品質サプリメントを展開する『PAWS有限会社』様や、野生の恵みを活かした極上ジビエペットフードを提供する『熊鹿庁』様などのプレミアムアイテムをご提供する予定です。 サロン側は一切の費用負担なく、お客様に最高のサプライズと特別感を提供できるため、圧倒的なファン顧客（リピーター）作りに直結します。さらに、本当に良いアイテムを無料で体験し、知っていただくことで、飼い主様の「食育」への意識を高め、結果としてわんちゃんの健康寿命を延ばすことにも繋がる、愛と健康の好循環を生み出します。

INUMAプレミアムは関わる全ての方を笑顔に変えます。

※ペットフードやサプリのメーカー様へ：INUMAプレミアムへの商品希望は随時募集しております。

ご連絡お待ちしております。（審査あり）

PAWS有限会社様

獣医師が自分の愛犬・愛猫のために設計したモエギイガイサプリメント

PAWS有限会社様

獣医師が自分の愛犬・愛猫のために設計したモエギイガイサプリメント

熊鹿庁様

北海道産の良質な素材を使用した 《愛犬のための完全無添加フード》

熊鹿庁様

飼い主様も愛犬も大満足していただける 商品だけを厳選

■ 代表取締役社長 菅原 秀定より：5月中旬より、代表自ら東京約300サロンを行脚します

「ITプラットフォームでありながら、私たちは現場のリアルな熱量を大切にしています。11月のスタートに向け、私自身が5月中旬より約1ヶ月間東京に滞在し、約300件以上のトリミングサロン様へ直接足を運び、サービス説明の小冊子をお渡しして回ります。 愛媛の地で多くのお客様に支えられてきた誇りと経験を胸に、東京の皆様と共に『新しい愛と経済の循環』を創り出せることを楽しみにしています。」

■ パートナー募集・お問い合わせについて

東京エリア（港区、世田谷区、渋谷区、目黒区、品川区、中央区、江戸川区、足立区、練馬区、大田区）のトリミングサロンオーナー様、美容サロンオーナー様からのご連絡をお待ちしております。

【募集特設ページ・お問い合わせ先】

公式サイト：https://inuma.co.jp/

公式Threads：https://www.threads.com/@inuma.co.jp?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

公式代表X : https://x.com/inuma_jp_ceo?s=11&t=WOzznYbmYywyyyktH2R54A(https://x.com/inuma_jp_ceo?s=11&t=WOzznYbmYywyyyktH2R54A)

お問い合わせメールアドレス：info@inuma.co.jp

※「限定50店舗」の枠が埋まり次第、初期募集は予告なく終了とさせていただきます

■ 会社概要

会社名：有限会社バッドボーイズ

代表取締役社長：菅原 秀定

本社所在地：愛媛県松山市南梅本町甲1263番３

事業内容：美容サロン・シェアサロンの運営、プラットフォーム事業『INUMA』の開発・運営

BAD BOYS Group website : https://www.bad-boys.jp/

INUMA website : https://inuma.co.jp/