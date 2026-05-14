高価買取 おたからや、2026年5月に直営18店舗を新規オープン

株式会社いーふらんおたからや ららぽーと横浜店

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鹿村大志。以下、「当社」という。）が運営する高価買取 おたからやは、2026年5月に直営店18店舗を新規オープンいたします。三重県・神奈川県・富山県・山口県・福岡県・兵庫県・東京都・愛知県・長崎県・栃木県・埼玉県・茨城県・大阪府・広島県の14都府県に出店します。当社は現在、全国1,780店舗（2026年5月現在）を展開しており、今回の18店舗出店によりさらなるエリア拡充を図ります。衣替えや初夏の整理に合わせて自宅を見直す方が増えるこの時期、貴金属・ブランド品・宝飾品など手元の品の価値を改めて確認されたいお客様に向け、より身近な場所での買取サービスを提供してまいります。

｜貴金属から不用品まで、今こそ手元の価値を確認するタイミング

中東情勢の緊迫化を背景に、貴金属市場では相場の変動が続いております。金買取価格は査定当日の市況をもとに算出されるため、「いつ査定に行くか」が実際の結果に影響します。当社の金相場専門家も「査定のタイミングが結果を左右する」と指摘しており、相場が動き続ける今こそ、買取のプロであるおたからやにお越しいただき、まずは現在の査定額を知ることが賢明な判断につながります。

また、5月下旬は衣替えや初夏の模様替えをされる方が増える時期です。長年しまいこんだ貴金属・ジュエリーはもちろん、着なくなった着物・帯、使わなくなった骨董品や金券、眠ったままのブランドバッグや腕時計など、この機会にまとめて査定されることをおすすめします。

｜2026年5月オープン 直営18店舗のご案内

おたからや 近鉄百貨店四日市店（三重県四日市市）｜2026年5月1日オープン

三重県四日市市の中心部に位置する「近鉄百貨店四日市店」10階に出店しました。近鉄四日市駅南改札口からすぐという抜群のアクセスで、四日市市内外から多くの方が訪れる百貨店内での査定をお気軽にご利用いただけます。なお、当店では商品券・金券・美術品・着物の買取は対応しておりませんのでご了承ください。



住所：三重県四日市市諏訪栄町7-34 近鉄百貨店四日市店 10階

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=おたからや+近鉄百貨店四日市店+三重県四日市市諏訪栄町7-34&query_place_id=ChIJ5f4vufGOA2AR7p4evVNwgtY(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%81%8A%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%84+%E8%BF%91%E9%89%84%E7%99%BE%E8%B2%A8%E5%BA%97%E5%9B%9B%E6%97%A5%E5%B8%82%E5%BA%97+%E4%B8%89%E9%87%8D%E7%9C%8C%E5%9B%9B%E6%97%A5%E5%B8%82%E5%B8%82%E8%AB%8F%E8%A8%AA%E6%A0%84%E7%94%BA7-34&query_place_id=ChIJ5f4vufGOA2AR7p4evVNwgtY)

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/yokkaichi/



おたからや ららぽーと横浜店（神奈川県横浜市都筑区）｜2026年5月4日オープン

神奈川県横浜市都筑区の大型ショッピングモール「ららぽーと横浜」2階に出店しました。広域からのお客様が集まる人気施設内のアクセスしやすい立地で、お気軽にお立ち寄りいただけます。



住所：神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜 2階

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=おたからや+ららぽーと横浜+神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1&query_place_id=ChIJ17i8xGFYGGARkwN0OQiH00g(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%81%8A%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%84+%E3%82%89%E3%82%89%E3%81%BD%E3%83%BC%E3%81%A8%E6%A8%AA%E6%B5%9C+%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82%E9%83%BD%E7%AD%91%E5%8C%BA%E6%B1%A0%E8%BE%BA%E7%94%BA4035-1&query_place_id=ChIJ17i8xGFYGGARkwN0OQiH00g)

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/lp-yokohama/



おたからや アップルヒル店（富山県魚津市）｜2026年5月4日オープン

富山県魚津市の「アップルヒル」1階に出店しました。バス停すぐという利便性の高い立地で、魚津・黒部エリアのお客様に身近な買取サービスをご提供します。



住所：富山県魚津市上村木413-1 アップルヒル 1階

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=おたからや+アップルヒル店+富山県魚津市上村木413-1&query_place_id=ChIJrar1nQ-l918R1vcoyzJlBtQ(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%81%8A%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%84+%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%92%E3%83%AB%E5%BA%97+%E5%AF%8C%E5%B1%B1%E7%9C%8C%E9%AD%9A%E6%B4%A5%E5%B8%82%E4%B8%8A%E6%9D%91%E6%9C%A8413-1&query_place_id=ChIJrar1nQ-l918R1vcoyzJlBtQ)

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/applehill/



おたからや ウェスタまるき西宇部店（山口県宇部市）｜2026年5月4日オープン

山口県宇部市の「ウェスタまるき西宇部店」敷地内1階に出店しました。地域の方々に親しまれるスーパーマーケット内の立地で、宇部市西部エリアのお客様の査定ニーズにお応えします。

住所：山口県宇部市西宇部南3丁目4-15 ウェスタまるき西宇部店 敷地内1階

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=おたからや+ウェスタまるき西宇部店+山口県宇部市西宇部南3丁目4-15&query_place_id=ChIJe9YKXJ-BQzURDLgcNtnSaSs(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%81%8A%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%84+%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%8D%E8%A5%BF%E5%AE%87%E9%83%A8%E5%BA%97+%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E7%9C%8C%E5%AE%87%E9%83%A8%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%AE%87%E9%83%A8%E5%8D%973%E4%B8%81%E7%9B%AE4-15&query_place_id=ChIJe9YKXJ-BQzURDLgcNtnSaSs)

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/wm-nishiube/

おたからや サンリブ木屋瀬店（福岡県北九州市八幡西区）｜2026年5月4日オープン

福岡県北九州市八幡西区の「サンリブ木屋瀬」1階に出店しました。筑豊電気鉄道・木屋瀬駅から徒歩約2分という好立地で、北九州市西部・直方エリアのお客様のご来店をお待ちしております。



住所：福岡県北九州市八幡西区木屋瀬1丁目27-1 サンリブ木屋瀬 1階

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=おたからや+サンリブ木屋瀬店+福岡県北九州市八幡西区木屋瀬1丁目27-1&query_place_id=ChIJQRTVJfvRQzURp6ygj4EgpCE(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%81%8A%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%84+%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AA%E3%83%96%E6%9C%A8%E5%B1%8B%E7%80%AC%E5%BA%97+%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E5%8C%97%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%B8%82%E5%85%AB%E5%B9%A1%E8%A5%BF%E5%8C%BA%E6%9C%A8%E5%B1%8B%E7%80%AC1%E4%B8%81%E7%9B%AE27-1&query_place_id=ChIJQRTVJfvRQzURp6ygj4EgpCE)

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/s-koyanose/



おたからや コモーレ丹波の森店（兵庫県丹波市）｜2026年5月4日オープン

兵庫県丹波市の「コモーレ丹波の森」敷地内1階に出店しました。バス停から徒歩1分という利便性の高い立地で、丹波市・篠山エリアのお客様に身近な買取窓口としてご利用いただけます。



住所：兵庫県丹波市柏原町母坪335-1 コモーレ丹波の森 敷地内1階

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=おたからや+コモーレ丹波の森+兵庫県丹波市柏原町母坪335-1&query_place_id=ChIJE4UTQC8GAGARESFxBtKW2eg(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%81%8A%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%84+%E3%82%B3%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%AC%E4%B8%B9%E6%B3%A2%E3%81%AE%E6%A3%AE+%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E4%B8%B9%E6%B3%A2%E5%B8%82%E6%9F%8F%E5%8E%9F%E7%94%BA%E6%AF%8D%E5%9D%AA335-1&query_place_id=ChIJE4UTQC8GAGARESFxBtKW2eg)

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/c-tanba/



おたからや 東急百貨店吉祥寺店（東京都武蔵野市）｜2026年5月4日オープン

東京都武蔵野市・吉祥寺の「東急百貨店吉祥寺店」9階に出店しました。JR・京王の2路線が乗り入れる吉祥寺駅近くに位置し、多くの方が訪れる百貨店内という上質な環境でブランド品・宝飾品・貴金属などの査定を承ります。なお、当店ではロレックス・カルティエ・パテック フィリップなどの一部ブランドの買取は対応しておりませんのでご了承ください。



住所：東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目3-1 東急百貨店吉祥寺店 9階

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=おたからや+東急百貨店吉祥寺店+東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目3-1&query_place_id=ChIJhxa9k0juGGARrLLZkBu09Ac(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%81%8A%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%84+%E6%9D%B1%E6%80%A5%E7%99%BE%E8%B2%A8%E5%BA%97%E5%90%89%E7%A5%A5%E5%AF%BA%E5%BA%97+%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%AD%A6%E8%94%B5%E9%87%8E%E5%B8%82%E5%90%89%E7%A5%A5%E5%AF%BA%E6%9C%AC%E7%94%BA2%E4%B8%81%E7%9B%AE3-1&query_place_id=ChIJhxa9k0juGGARrLLZkBu09Ac)

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/th-kichujoji/



おたからや 新戸町インター店（長崎県長崎市）｜2026年5月11日オープン

長崎県長崎市新戸町に路面店として出店しました。長崎インターチェンジ近くの立地で、車でのアクセスがしやすい環境です。長崎市南部エリアのお客様の査定ニーズにお応えします。



住所：長崎県長崎市新戸町3丁目2-10 1階

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=おたからや+新戸町インター店+長崎県長崎市新戸町3丁目2-10&query_place_id=ChIJxTCSprBTFTUROEl5vi90kH8(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%81%8A%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%84+%E6%96%B0%E6%88%B8%E7%94%BA%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%BA%97+%E9%95%B7%E5%B4%8E%E7%9C%8C%E9%95%B7%E5%B4%8E%E5%B8%82%E6%96%B0%E6%88%B8%E7%94%BA3%E4%B8%81%E7%9B%AE2-10&query_place_id=ChIJxTCSprBTFTUROEl5vi90kH8)

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/shintomachi/

おたからや アクロスプラザ宝木店（栃木県宇都宮市）｜2026年5月11日オープン

栃木県宇都宮市の「アクロスプラザ宝木」敷地内1階に出店しました。宇都宮市北西部の生活圏に位置するショッピングセンター内の立地で、車でのアクセスがしやすく、幅広いエリアのお客様にご利用いただけます。



住所：栃木県宇都宮市細谷町2601-6 アクロスプラザ宝木 敷地内 1階

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=おたからや+アクロスプラザ宝木+栃木県宇都宮市細谷町2601-6&query_place_id=ChIJH50jIKdoH2ARIVwcTJ2Oh6Y(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%81%8A%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%84+%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B6%E5%AE%9D%E6%9C%A8+%E6%A0%83%E6%9C%A8%E7%9C%8C%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E5%B8%82%E7%B4%B0%E8%B0%B7%E7%94%BA2601-6&query_place_id=ChIJH50jIKdoH2ARIVwcTJ2Oh6Y)

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/ap-takaragi/



おたからや 渋谷駅前店（東京都渋谷区）｜2026年5月11日オープン

東京都渋谷区・渋谷駅前エリアに路面店として出店しました。国内有数の繁華街・渋谷の中心部という好立地で、東京都内および近郊から多くの方にお気軽にご利用いただける環境です。



住所：東京都渋谷区渋谷1丁目24-14 渋谷トライアングルビル 1階

アクセス：https://maps.app.goo.gl/XeR7Ka6GWJXGRC2L7

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/shibuya-ekimae/



おたからや 京成百貨店（茨城県水戸市）｜2026年5月14日オープン

茨城県水戸市の「京成百貨店」6階に出店しました。水戸市の中心部に位置し100年以上の歴史を持つ老舗百貨店内の立地で、水戸・茨城エリアの幅広いお客様にブランド品・宝飾品・貴金属の査定をご提供します。



住所：茨城県水戸市泉町1丁目6-1 京成百貨店 6階

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=おたからや+京成百貨店+茨城県水戸市泉町1丁目6-1&query_place_id=ChIJ-__wsk8kImAR9uwoTH3YdEc(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%81%8A%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%84+%E4%BA%AC%E6%88%90%E7%99%BE%E8%B2%A8%E5%BA%97+%E8%8C%A8%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E6%B0%B4%E6%88%B8%E5%B8%82%E6%B3%89%E7%94%BA1%E4%B8%81%E7%9B%AE6-1&query_place_id=ChIJ-__wsk8kImAR9uwoTH3YdEc)

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/mito-keisei/



おたからや フィールクオリテ平和公園店（愛知県名古屋市名東区）｜2026年5月18日オープン予定

愛知県名古屋市名東区の「フィールクオリテ平和公園店」2階に出店します。名東区の生活圏に根差したスーパーマーケット内の立地で、名古屋市東部エリアのお客様のご来店をお待ちしております。



住所：愛知県名古屋市名東区平和が丘1丁目65-1 フィールクオリテ平和公園店 2階

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=おたからや+フィールクオリテ平和公園店+愛知県名古屋市名東区平和が丘1丁目65-1&query_place_id=ChIJqXpEUx1wA2ARGGxNwjJunng(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%81%8A%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%84+%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%86%E5%B9%B3%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%9C%92%E5%BA%97+%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E5%B8%82%E5%90%8D%E6%9D%B1%E5%8C%BA%E5%B9%B3%E5%92%8C%E3%81%8C%E4%B8%981%E4%B8%81%E7%9B%AE65-1&query_place_id=ChIJqXpEUx1wA2ARGGxNwjJunng)

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/f-heiwakoen/



おたからや 神戸三宮店（兵庫県神戸市中央区）｜2026年5月18日オープン予定

兵庫県神戸市中央区・三宮の「センタープラザ西館」1階に出店します。神戸最大の繁華街・三宮エリアの中心部に位置し、神戸市内外から多くの方が訪れるエリアでブランド品・貴金属・宝飾品の査定を承ります。



住所：兵庫県神戸市中央区三宮町2丁目11-1 センタープラザ西館 1階 128号

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=おたからや+神戸三宮店+兵庫県神戸市中央区三宮町2丁目11-1&query_place_id=ChIJVW18T_uOAGARBpzqnlirR-s(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%81%8A%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%84+%E7%A5%9E%E6%88%B8%E4%B8%89%E5%AE%AE%E5%BA%97+%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E7%A5%9E%E6%88%B8%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E4%B8%89%E5%AE%AE%E7%94%BA2%E4%B8%81%E7%9B%AE11-1&query_place_id=ChIJVW18T_uOAGARBpzqnlirR-s)

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/kobe-sannomiya/



おたからや アクロスプラザ高砂店（兵庫県高砂市）｜2026年5月18日オープン予定

兵庫県高砂市の「アクロスプラザ高砂」敷地内1階に出店します。高砂市の生活圏に根差したショッピングセンター内の立地で、高砂・加古川エリアのお客様の査定ニーズにお応えします。



住所：兵庫県高砂市梅井5丁目5-25 アクロスプラザ高砂 敷地内 1階

アクセス：https://maps.app.goo.gl/sUxZKrMtofJ9254e9

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/ap-takasago/



おたからや MEGAドン・キホーテUNY星川店（三重県桑名市）｜2026年5月18日オープン予定

三重県桑名市の「MEGAドン・キホーテUNY星川店」1階に出店します。幅広い品揃えで知られる大型ディスカウントストア内の立地で、桑名・四日市北部エリアのお客様にご利用いただけます。



住所：三重県桑名市大字星川十二835番地 MEGAドン・キホーテUNY星川店 1階

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=おたからや+MEGAドン・キホーテUNY星川店+三重県桑名市大字星川835&query_place_id=ChIJw84wjR6RA2ARiK1TjIs0nXc(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%81%8A%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%84+MEGA%E3%83%89%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%86UNY%E6%98%9F%E5%B7%9D%E5%BA%97+%E4%B8%89%E9%87%8D%E7%9C%8C%E6%A1%91%E5%90%8D%E5%B8%82%E5%A4%A7%E5%AD%97%E6%98%9F%E5%B7%9D835&query_place_id=ChIJw84wjR6RA2ARiK1TjIs0nXc)

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/mdu-hoshikawa/



おたからや ザ・ビッグ安古市店（広島県広島市安佐南区）｜2026年5月18日オープン予定

広島県広島市安佐南区の「ザ・ビッグ安古市店」2階に出店します。広島市北部の住宅地に広く根付いたスーパーマーケット内の立地で、安佐南区・安佐北区エリアのお客様に身近な買取サービスをご提供します。



住所：広島県広島市安佐南区大町東3丁目32-8 ザ・ビッグ安古市店 2階

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=おたからや+ザ・ビッグ安古市店+広島県広島市安佐南区大町東3丁目32-8&query_place_id=ChIJPaGW7VmZWjUR71FP0enD2gg(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%81%8A%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%84+%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%B0%E5%AE%89%E5%8F%A4%E5%B8%82%E5%BA%97+%E5%BA%83%E5%B3%B6%E7%9C%8C%E5%BA%83%E5%B3%B6%E5%B8%82%E5%AE%89%E4%BD%90%E5%8D%97%E5%8C%BA%E5%A4%A7%E7%94%BA%E6%9D%B13%E4%B8%81%E7%9B%AE32-8&query_place_id=ChIJPaGW7VmZWjUR71FP0enD2gg)

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/yasufuruichi/



おたからや えきマチ1丁目佐世保店（長崎県佐世保市）｜2026年5月25日オープン予定

長崎県佐世保市の「えきマチ1丁目佐世保」に出店します。JR佐世保駅に直結した商業施設内という利便性の高い立地で、佐世保市内外のお客様が気軽にご利用いただける環境です。



住所：長崎県佐世保市三浦町21-1 えきマチ1丁目佐世保

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=おたからや+えきマチ1丁目佐世保+長崎県佐世保市三浦町21-1&query_place_id=ChIJU-7kwy2UajUR5rM_eTgYgM8(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%81%8A%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%84+%E3%81%88%E3%81%8D%E3%83%9E%E3%83%811%E4%B8%81%E7%9B%AE%E4%BD%90%E4%B8%96%E4%BF%9D+%E9%95%B7%E5%B4%8E%E7%9C%8C%E4%BD%90%E4%B8%96%E4%BF%9D%E5%B8%82%E4%B8%89%E6%B5%A6%E7%94%BA21-1&query_place_id=ChIJU-7kwy2UajUR5rM_eTgYgM8)

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/ekimachi1-sasebo/



おたからや アクロスプラザ飯塚太郎丸店（福岡県飯塚市）｜2026年5月28日オープン予定

福岡県飯塚市に新規オープンする「アクロスプラザ飯塚太郎丸」1階に出店します。筑豊エリアの中心都市・飯塚市に位置するショッピングセンター内の立地で、飯塚・直方・嘉麻エリアのお客様の買取ニーズにお応えします。



住所：福岡県飯塚市太郎丸宮崎791-1 アクロスプラザ飯塚太郎丸 1階

アクセス：https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=おたからや+アクロスプラザ飯塚太郎丸店+福岡県飯塚市太郎丸784-1&query_place_id=ChIJoQrVWAB_QTUR2-PbpdMb1n0(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=%E3%81%8A%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%84+%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B6%E9%A3%AF%E5%A1%9A%E5%A4%AA%E9%83%8E%E4%B8%B8%E5%BA%97+%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E9%A3%AF%E5%A1%9A%E5%B8%82%E5%A4%AA%E9%83%8E%E4%B8%B8784-1&query_place_id=ChIJoQrVWAB_QTUR2-PbpdMb1n0)

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/ap-iizuka-taroumaru/

｜高価買取 おたからやが選ばれる理由

全国1,780店舗の実績と買取ノウハウ

高価買取 おたからやは2006年のFC展開開始以来、北海道から沖縄まで全国へ出店を続け、2026年5月現在で1,780店舗を展開しています。長年にわたる豊富な買取実績と、専門トレーニングを受けた査定員が一点一点丁寧に査定します。ブランド品・金製品・宝飾品・時計など、専門性の高いジャンルでも確かな目利き力でお客様に納得感のある価格をご提示します。

金・ブランド品・宝飾品・時計買取など幅広いジャンルに対応

おたからやが取り扱う品目は多岐にわたります。金（インゴット・アクセサリー・金歯・金貨など）をはじめ、ルイ・ヴィトン・シャネル・エルメスなどのブランドバッグ・財布、ロレックス・オメガなどの高級腕時計（時計買取）、ダイヤモンド・ルビー・エメラルドなどの宝飾品、着物・帯、切手・金券、骨董品・美術品など、幅広いジャンルをカバーしています。「こんなものも売れるの？」と思う品でも、まずは査定にお持ちください。

査定無料・即日現金化で安心してご利用いただけます

高価買取 おたからやの査定は完全無料です。査定にお越しいただいても、必ずしも売却いただく必要はありません。査定結果をお伝えした後、売却するかどうかはお客様ご自身がお決めいただけます。売却にご納得いただいた場合は、その場で現金にてお支払いします。「金買取の相場を他の店と比較してから決めたい」というお客様のご要望にも柔軟に対応しています。

｜高価買取 おたからやについて

おたからやは、ブランド品・貴金属・骨董品等の高価買取店で、全国に1,780店舗以上（2026年5月現在）を展開し、業界トップクラスの店舗数を誇ります。

金・貴金属製品をはじめ、ダイヤモンド等の宝石、ブランド品、時計、切手、古銭、金券など多種多様な商品の買取に対応しております。

おたからや公式サイト：https://www.otakaraya.jp/

電話番号：0120-555-600（受付時間：9：00～19：00 年中無休）

｜株式会社いーふらんの概要

社名：株式会社いーふらん

設立：2000年3月

代表取締役会長：渡辺喜久男

代表取締役社長：鹿村大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや」、ヘルスケア事業「フィットネス&ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業

｜本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん

広報担当：八重倉

TEL：045-330-4410