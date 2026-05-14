東京（成田）- ソウル（仁川）線を開設！7 年ぶりの成田空港発着 国際線就航

Peach Aviation株式会社

Peach Aviation 株式会社（以下: Peach、代表取締役 CEO: 大橋 一成）は、9 月 20 日（日）から

東京（成田）- ソウル（仁川）線を開設することを発表しました。本日 16:00 より、航空券の

販売を開始します。運賃は片道 5,680 円からです。

今回就航する東京（成田）- ソウル（仁川）線は、9 時台に成田を出発し、お昼にはソウルに

到着するスケジュールで、到着後すぐに現地の魅力を最大限に楽しむことが可能です。帰りは

ゆっくりと朝食の時間を楽しむなど余裕を持って滞在することができ、夕方には日本に到着でき

ます。さらに、Peach だからこそできる羽田空港発着路線と自由に組み合わせることで滞在時間を

最大化したり、弾丸旅行を楽しんだりするなど、お客さまのスケジュールに合わせて柔軟な旅程を

組むことが可能です。

ソウルの秋は、年間を通して特に過ごしやすいシーズンを迎え、文化・芸術・音楽イベントが

市内各所で目白押しとなり、観光需要の高まりが期待される時期です。一人旅や友人同士での旅は

もちろん、家族旅行など、Peach で気軽なソウル旅をお楽しみください。

また、東京（成田）-ソウル（仁川）線では、空の旅をより快適にお楽しみいただくため、Peach の 韓国路線では初となる機内食の事前購入を開始します。メニューには「濃厚ミートソース スパゲッティ」「ゴロっとチキンのカレーライス」「鶏肉のガパオ風ごはん」「千房のお好み焼 （豚玉）」などをご用意しており、事前にご予約いただくことで売り切れの心配なく、機内にて 優先的にお届けいたします。

Peach の成田空港からの国際線の新規路線開設は 2019 年以来、7 年ぶりとなります。現在成田

空港からは国内線 6 路線、国際線 1 路線*を運航しています。今回の就航を皮切りに、成田空港から

の路線網をさらに活性化してまいります。

今後も Peach は、安全運航を最優先にさらなる交流促進を目指し、多様なニーズにお応えする

さまざまな旅の選択肢を提供してまいります。

*東京（成田）- 大阪（関西）、札幌（新千歳）、福岡、奄美、沖縄（那覇）、石垣、台北（桃園）

【 特設ページ】

https://www.flypeach.com/lm/st/route/gokorea

＜特記事項＞

・上記運賃は片道 1 席あたりのミニマム運賃です。

・発券手数料、空港使用料等が別途必要となります。

・手荷物のお預け、座席指定に別途料金がかかります。ファストエリアは座席指定できません。

・コンタクトセンター、空港カウンターにて予約の場合、別途予約手数料がかかります。

・燃油サーチャージ（燃油特別付加運賃）はいただいておりません。

・運賃額は空席状況によって変動し、予約時点で有効な金額が適用されます。

・運賃額、利用条件は予告なく変更および追加設定する場合があります。

・関係当局の申請 / 認可を前提としています。

＜機内食「Tiny Table KISSA」および事前購入について＞

https://www.flypeach.com/lm/ai/inflights/inflight-service/meal