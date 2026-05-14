麻布台ヒルズに拡張生態系緑地「Green Pool」が誕生

株式会社SynecO

株式会社SynecOは、森ビル株式会社が管理・運営する麻布台ヒルズにおいて、拡張生態系緑地「Green Pool」 を構築、運用を開始します。 本プロジェクトは、株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所と一般社団法人シネコカルチャーが、森ビル株式会社が管理・運営する六本木ヒルズけやき坂コンプレックスの屋上庭園で、2019年~2025年にかけて行ってきた実証実験を背景に実施されます。

（2019年10月 森ビル株式会社 株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所 プレスリリー ス）(https://www.mori.co.jp/_mori_assets/files/assets/3f2dbd9a710d4daaaa8451a27e512959/f1faf27dac214a799d6082495c18c271/191029.pdf)

拡張生態系とは

高密度・高機能化が進む都市環境では、自然との関係性が大きな転換点を迎えています。生物多様性の保全はもとより、生態系が持つ多様な機能（生態系サービス）を、いかに都市空間の中で戦略的かつ機能的に活用し、社会的・経済的な価値へと結びつけていくかが、これからの持続可能な都市づくりにおける重要なテーマとなっています。

SynecOが取り組む拡張生態系(注1)とは、積極的な人間の介入によって自然状態を超え、様々な目的に応じて生態系機能が高められた状態を指します。AIなどのテクノロジーを活用しながら、生態系が自己組織化していく複雑なプロセスに、人間の営みをポジティブな形で関与させていくアプローチです。生態系を根底から支える植物を主に活用することでビル屋上などの人工的な環境でも、土壌微生物の活動が自然状態以上に多様・活性化し、食や健康にむけた多面的な価値が発揮されることが研究で示されています。

(C)ソニーCSL「Green Pool」とは

Green Poolは、拡張生態系の原理を都市の文脈に展開した、新しい緑地のかたちです。

植物・微生物・動物（昆虫や鳥類など）といった多様な生物間の相互作用ネットワークを科学的に分析し、生物種のビッグデータと麻布台ヒルズ現地および周辺環境の観測データを組み合わせることで、導入する生物種の候補検討を実施。施工にあたっては、緑化面積といった都市空間としての制約条件を踏まえつつ、最終的に約60平方メートル の敷地に、食用・薬用など多様な機能をもつ約80種の有用植物を導入しています。

植物の混生・密生（gene pool）によって多様な植生を育み、そこから豊かな表土（geo pool）を形成することで、さまざまな生き物の住処となる環境が生まれます。同時に、麻布台ヒルズへの来訪者や近隣エリアの住民の方々にとっても、日々の暮らしや活動の中で自然との新たな関わり方や意味を見出せる場となることを目指しています。

(C)(株)SynecO：拡張生態系緑地 「Green Pool」 と相互作用ネットワークの例

株式会社SynecOについて

株式会社SynecO ホームページ https://www.syneco.inc/

（注１）拡張生態系

人間活動の介入によって自然状態を超えて生物多様性を増進することで、生態系機能が高まり、目的に応じて多様な生態系サービスを得ることができる生態系を指します。株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所の舩橋真俊研究員（(株)SynecO代表取締役社長）が科学的に定式化しました。