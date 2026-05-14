カロッツェリア 「サイバーナビ LIMITED EDITION」を発売

パイオニア株式会社

【AVIC-CQ912IV-DC LIMITED EDITION】

パイオニアは、カロッツェリアのカーナビゲーション「サイバーナビLIMITED EDITION」を、4,000台限定※1で発売します。

「サイバーナビ」は、1997年に業界初のDVDカーナビゲーションとして誕生して以来、常に先進性を追求してきたフラッグシップモデルです。今回、カロッツェリアブランド40周年となる節目の年に発売する「サイバーナビ LIMITED EDITION」は、厳選した高音質パーツを採用し、サイバーナビ史上最高の音質を実現しています。また、限定モデルならではの特別仕様として、深みのあるブルーにメタリックを織り交ぜた「ルナリスブルー」をグリル部に採用。限定仕様の個装箱に「限定ナンバー※2入りアルミプレート」を同梱し、「専用オープニング画像」をダウンロード提供します。機能面では、「スーパールート探索」「フリーワード音声検索」「自動地図更新」などのオンラインを活用したナビ機能※3やネットワークを利用する多彩なエンタテインメント機能を搭載。さまざまな音楽・映像コンテンツ※4※5や、最新のスポット情報、地図を活用した快適なドライブを実現します。

カロッツェリア 2026夏新商品ラインアップ ：

https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/brand_event/brand/item_2026summer/?ad=pr

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5670/table/1003_1_4e88d89833eced8d9f32bd709ab470a9.jpg?v=202605140951 ]

【主な特長】

1） “LIMITED EDITION”ならではの特別仕様

１..厳選した高音質パーツを採用し、サイバーナビ史上最高の音質を実現

原音忠実再生にこだわり、高音質を実現する設計思想「マスターサウンド・アーキテクチャー」のもと、これまで培ってきた音質設計技術と知見を活かし、「LIMITED EDITION」にふさわしい“サイバーナビ史上最高の音質”を実現しています。厳選した高音質パーツを新たに採用し、ノイズのさらなる低減と、明瞭かつダイナミックレンジの広い音楽再生を実現。サウンドエンジニアが高度なチューニングを施すことで、緻密な音のニュアンスや空間表現が可能になり、艶やかな歌声や楽器の実像感までありのままに表現します。

・高音質を実現する設計思想：「マスターサウンド・アーキテクチャー」

オーディオ基板とカーナビ基板を独立レイアウトにしたシャーシ構造を採用することで、デジタル系ノイズの影響を最小限に抑制。アナログオーディオの1点アース構造などにより不要なノイズ流入を低減します。

【独立構造のオーディオ基板とカーナビ基板】

・厳選した高音質パーツ

日清紡（旧新日本無線）MUSESブランドの高音質オペアンプや、電源部の強化につながるフルカスタムトロイダルコイルなど、音質向上に寄与するパーツを厳選して採用しています。

【MUSESブランド高音質オペアンプ】【フルカスタムトロイダルコイル】

・非磁性体チップ抵抗器/銅メッキビス/ノイズサプレッションインシュレーター

I/V変換回路・LPF回路・プリアウト回路などに非磁性体チップ抵抗器を採用し、歪の発生要因を抑制。シャーシ外周19カ所への銅メッキビスの採用や、ヒートシンクへのノイズサブレッションインシュレーターの採用により、S/N比を高め、クリアな音を再現します。

【非磁性体チップ抵抗器】【銅メッキビス】

２.限定カラーの「ルナリスブルー」をグリル部に採用

グリル部に、深みのあるブルーにメタリックを織り交ぜた限定カラーの「ルナリスブルー」を採用し、サイバーナビならではの先進性と高い質感を表現。フルフラットデザインとの組み合わせにより、ダッシュボードとの一体感を保ちながら特別な存在感を演出します。

【「ルナリスブルー」を採用したグリル部】

３.限定ナンバー※2入りアルミプレート

ヘアライン加工を施した厚みのあるアルミプレート（サイズ：W 60mm×H 30mm）を同梱。カロッツェリアとサイバーナビのロゴ、4,000台限定ナンバーをエッチング加工で刻印した高品位なデザインに仕上げています。

【限定ナンバーが刻印されたアルミプレート】

４.限定仕様の個装箱

ブラックを基調に、サイバーナビをイメージさせるブルーラインを配した限定仕様の個装箱を採用。「LIMITED EDITION」ならではのプレミアム感を演出します。

【ホワイトカラーのサイバーナビロゴを中央に配置】

５.専用オープニング画像

カーナビ起動時に特別感を演出する、限定デザインのオープニング画像を提供。同梱のアルミプレート台紙に記載された専用Webページからダウンロードできます。

2） 「スーパールート探索」※3など、高性能なナビ機能を搭載

長年蓄積してきた膨大な渋滞予測データやリアルタイムの走行・交通情報を分析して最適な情報を提供する「スマートループ渋滞情報TM」※3と、専用サーバーの情報を活用してドライバーにとって最適かつ実用的なルートを探索する「スーパールート探索」※3を搭載。自車位置精度専用システムで算出した高精度な自車位置情報と、見やすくて分かりやすい地図表示で、快適なドライブをサポートします。

3） “クルマのオンライン化”により、Wi-Fiスポットの構築やYouTube動画再生が可能

ドコモの車内向けインターネット接続サービス「docomo in Car Connect」に対応。同梱もしくは別売のネットワークスティックを接続して車内にWi-Fiスポットを構築できます※6※7。「ストリーミングビデオ」機能によるYouTube動画※4※5再生をはじめ、スマートフォン、タブレットでの映像や音楽、ゲームなどを、通信量を気にすることなく楽しめます。また、ネットワークスティックセット（-DCモデル）は、「docomo in Car Connect」を1年間無料※8で使用できます。

「docomo in Car Connect」の詳細については、Webサイトをご覧ください。

： https://docomo-icc.com/icc/

4） オンラインで映像コンテンツを楽しめるエンタテインメント機能を搭載※3

・WebブラウザからYouTube動画を直接操作・再生できる「ストリーミングビデオ」機能を搭載。本機の大画面で、手軽に映像コンテンツを楽しめます。

・自宅のブルーレイレコーダー内の映像コンテンツを遠隔再生できる「レコーダーアクセス」機能を搭載。本機で録画番組のストリーミング再生を楽しめます。また、外出先でも自宅エリアの放送局のテレビ番組の視聴や、BS放送、CS放送の視聴も可能です※9。

5） 「フリーワード音声検索」など、オンラインを活用した目的地検索機能を搭載※3

通信機能を使って最新の情報に基づく目的地検索が可能。「フリーワード音声検索」機能では、思いついたキーワードを発話するだけで、「フリーワード検索」機能では、キーワードをナビ画面に入力するだけで目的地や最新スポットを検索できます。

6) 「自動地図更新」機能を搭載

2026年春版の最新地図データを収録。ネットワークスティックやWi-Fiテザリングなどを利用し、最新の道路・施設情報を自動で更新できる「自動地図更新」機能を搭載※10しています。発売から2029年4月末日まで、追加費用をかけることなく最新データにバージョンアップが可能です（最大年6回配信）。

◆最新データバージョンアップ1年延長プレゼント

MapFanスマートメンバーズ向けに、更新期間を1年間延長（2030年4月末日まで）する特典を用意しています。

スマートメンバーズ特典の加入期間 ： 発売～2027年10月末日

対象機種 ： サイバーナビ2026年モデル

バージョンアップ方法などの詳細は、カロッツェリアWebページをご覧ください。

https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/?ad=pr

7） その他

・リアルタイムの渋滞・交通規制情報、目的地付近の情報などを音声と画面表示で知らせる「ライブインフォ」と、ドライブに有用な情報、AV情報を常時表示して操作できる「インフォガジェット」を搭載。

・ボリューム変更やナビ/AV画面の切換え、地図のスケール変更やソース切換えなどの基本操作が可能な「スマートコマンダー」を同梱。

・行きたい場所の登録など、ドライブの楽しみ方を広げるアプリケーション「Map Fanコネクト」※11に対応。

・「ドライブサポート」機能を搭載したマルチドライブアシストユニット「ND-MA2」（別売）に対応。

※1 「サイバーナビ LIMITED EDITION」 ６モデル合計の台数です。

※2 限定ナンバーは、商品のシリアル番号と連動していません。

※3 ご利用には、同梱または別売のネットワークスティックもしくは、Wi-Fi、Bluetooth(R)（PANプロファイル）接続に対応するiPhone/スマートフォンなどが必要です。iPhone/スマートフォンでのご使用時はテザリング契約およびテザリング設定が必要です。

※4 「docomo in Car Connect」の使用期限があるネットワークスティック、またはスマートフォンなどのWi-Fiテザリング設定など、通信機器との接続が必要です。

※5 運転者がテレビやオンデマンド機能を使った映像コンテンツを見るときは、必ず安全な場所に車を停止し、サイドブレーキをかけて使用してください。テレビや映像コンテンツは安全のため走行中は表示されません。

※6 ネットワークスティックによる通信を行うためには、ドコモが提供する車内向けインターネット接続サービス「docomo in Car Connect」への申し込みが必要です。申し込みにはdアカウント(R)が必要です。

※7 スマートフォンやタブレットなど、最大5台まで接続可能。

※8 １年間の無償使用権は、2029年5月31日までに利用開始されない場合、無効となります。

※9 BS放送、CS放送は一部リモート視聴できないチャンネルがあります。

※10 「自動地図更新」機能は、通信可能な環境下で自動的に最新のバージョンアップ情報の検出を行い、バージョンアップするかどうかの確認表示を行います（確認は１日１回、初回Acc On時）。

※11 各種MapFan連携機能をお使いいただくには、同梱または別売のネットワークスティックもしくは、Wi-Fi、Bluetooth(R)（PANプロファイル）接続に対応するiPhone/スマートフォンなどが必要です。iPhone/スマートフォンでのご利用時は、テザリング契約およびテザリング設定が必要です。アプリケーション「MapFanAssist」（動作推奨環境：iOS18.0以上またはAndroidOS 12.0以上、利用無料）がインストールされたiPhone/スマートフォンが必要です。ご使用には事前にパイオニア ウェブサイトのオーナーズリンクからお客様登録、商品登録、MapFan会員ID連携登録が必要です。アプリケーション「MapFanAssist」、ウェブサイト「MapFan」はジオテクノロジーズ株式会社が運営しています。

＊当社は、日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した製品にハイレゾロゴを冠して推奨しています。ハイレゾロゴは登録商標です。

＊YouTubeは、Google LLC の登録商標です。

＊「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。

＊Bluetooth(R)は、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

＊「docomo in Car Connect」「dアカウント」は、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。

＊その他に記載されている会社および商品名は、各社の商標または登録商標です。

※お客様のお問い合わせ先※

カスタマーサポートセンター TEL 0120-944-111 （無料）