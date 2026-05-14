「holo Indie」初のVR対応アクションゲーム『Holo Hockey』本日よりSteamにて発売！

株式会社シー・シー・エム・シー

株式会社シー・シー・エム・シー（CCMC）は、同社が運営するホロライブプロダクションの二次創作ゲームブランド「holo Indie（ホロインディー）」において、Yabusaka Games開発のVR対応エアホッケーゲーム『Holo Hockey』を、本日2026年5月14日（木）よりSteamにて発売いたしました。

■バーチャル空間でホロライブタレントとエアホッケー対決

『Holo Hockey』は、VTuberグループ「ホロライブ」のタレントたちが登場する、臨場感あふれるエアホッケーアクションゲームです。

本作は「holo Indie」ブランドとして初のVR対応アクションゲームタイトルとなります。

本作はVRデバイスでの没入体験はもちろん、VRをお持ちでない方もマウス操作でエアホッケーアクションをお楽しみいただけます。

▼Steamストア

https://store.steampowered.com/app/4536040/Holo_Hockey/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qa7T88jAUnk ]

『Holo Hockey』開発者「Yabusaka」氏からのコメント

「VRでホロメンと一緒に遊びたい！」という純粋な願いから、この『Holo Hockey』は誕生しました。

本作は単なるエアホッケーではありません。ホロライブの魅力を詰め込んだ多彩なギミックが登場し、対戦を熱く盛り上げます！VRならではの没入感はもちろん、マウス操作のみでも手軽に楽しめる設計にこだわりました。

推しと過ごす特別な時間を、ぜひあなたの手で体験してください！応援よろしくお願いします。

■『Holo Hockey』の特徴！

総勢8人のホロライブタレントと対戦！

本作には「さくらみこ」「大空スバル」「大神ミオ」「兎田ぺこら」「宝鐘マリン」「獅白ぼたん」「鷹嶺ルイ」「儒烏風亭らでん」の8名が登場します。

また、登場するタレントはholo Indieの提供する公式3Dモデルを使用しており、VR機能と合わせることで、目の前にタレントがいるかのような圧倒的臨場感をお楽しみいただけます。

タレントそれぞれに用意された特殊ギミック！

対戦中にはタレントごとに異なる特殊ギミックが発動します。

おじゃまオブジェクトが出現したり、パックの動きが変化したりと、一筋縄ではいかない新感覚のエアホッケー体験が待っています。

さらに、アーケードモードを勝ち抜いた先には「秘密のボス」も……？

■作品情報

タイトル：Holo Hockey

ジャンル：アクション

プレイ人数：1

発売日：2026年5月14日（木）

価格：500円（税込）

対応プラットフォーム：Steam

ストアページ：https://store.steampowered.com/app/4536040/Holo_Hockey/

対応言語：日本語 / 英語

開発元：Yabusaka Games(https://x.com/YabusakaLoon)

権利表記：(C) COVER (C) CCMC Corp.

■ゲームブランド「holo Indie」について

世界中のホロライブプロダクションのファンやクリエイターと共創することを目的に、ゲームクリエイター・サポートプログラムを利用して制作した二次創作ゲーム向けのゲームブランドの総称です。「holo Indie」を介して、二次創作ゲームクリエイターに継続的な活動をサポートするための還元エコシステムの提供と、より多くのファンの皆様に多種多様な二次創作ゲームを届ける機会の創出を目指しております。

本ゲームブランドの詳細については、カバー株式会社の展開する「二次創作ガイドライン」も合わせてご参照ください。

二次創作ガイドライン：https://hololivepro.com/terms/

■株式会社シー・シー・エム・シーについて

株式会社CCMCは、カバー株式会社の100%子会社として、ゲーム制作サポートやゲームのパブリッシングなど多種多様な展開を行い、「ホロライブプロダクション」の成長やVTuberのカルチャーを世界へ浸透させていく手助けや独自の事業展開を行っていきます。

・所在地：東京都港区

・コーポレートサイト：https://ccmc-corp.com

・設立：2023年10月10日